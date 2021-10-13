Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.10.21)

За добу 12 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 16 309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1588, медпрацівників – 288).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 959 836 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
7 688 564
|
отримали одну дозу, усього
|
7688562
|
6 271 274
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2146012
|
3022222
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
910421
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
152 703
|
отримали одну дозу, усього
|
79515
|
отримали дві дози, усього
|
73188
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
45152
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
81232
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
26319
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1000 мобільних бригад з імунізації, 3 140 пунктами щеплення та 345 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
4 901
|
|
471
|
|
6462
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
118762
|
|
56174
|
|
12030
|
|
50558
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2578394
|
|
2304361
|
|
59523
|
|
13379666
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2578394
|
16309
|
59523
|
471
|
2304361
|
6462
|
м. Київ
|
241862
|
978
|
5595
|
19
|
223099
|
218
|
Вінницька
|
78184
|
347
|
1847
|
8
|
72505
|
162
|
Волинська
|
69881
|
420
|
1324
|
9
|
63016
|
145
|
Дніпропетровська
|
161355
|
1344
|
5089
|
30
|
139713
|
352
|
Донецька
|
110589
|
916
|
2807
|
19
|
96367
|
447
|
Житомирська
|
100016
|
462
|
2084
|
20
|
90393
|
214
|
Закарпатська
|
65306
|
213
|
1668
|
4
|
61361
|
31
|
Запорізька
|
122549
|
1048
|
2826
|
28
|
106810
|
132
|
Івано-Франківська
|
94899
|
321
|
2269
|
6
|
88681
|
252
|
Київська
|
139043
|
534
|
2981
|
20
|
128933
|
249
|
Кіровоградська
|
22635
|
102
|
916
|
2
|
20426
|
36
|
Луганська
|
39263
|
729
|
1247
|
31
|
29937
|
374
|
Львівська
|
160274
|
863
|
4111
|
25
|
138923
|
245
|
Миколаївська
|
77510
|
231
|
2039
|
10
|
71691
|
215
|
Одеська
|
165584
|
1525
|
3492
|
38
|
143776
|
579
|
Полтавська
|
86780
|
707
|
2016
|
16
|
79310
|
366
|
Рівненська
|
89862
|
634
|
1354
|
7
|
82847
|
240
|
Сумська
|
89771
|
670
|
1548
|
27
|
80878
|
447
|
Тернопільська
|
80785
|
286
|
1401
|
9
|
74054
|
194
|
Харківська
|
181012
|
1526
|
4232
|
45
|
154595
|
527
|
Херсонська
|
48157
|
678
|
1463
|
65
|
38990
|
149
|
Хмельницька
|
101283
|
644
|
2127
|
7
|
91501
|
304
|
Черкаська
|
91463
|
417
|
1422
|
6
|
83471
|
93
|
Чернівецька
|
96151
|
598
|
2176
|
13
|
84370
|
224
|
Чернігівська
|
64180
|
116
|
1489
|
7
|
58714
|
267