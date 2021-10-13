13. 10. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.10.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 12 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 16 309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1588, медпрацівників – 288).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 959 836 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

7 688 564

отримали одну дозу, усього

7688562

отримали дві дози, усього

6 271 274

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2146012

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3022222

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

910421

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

152 703

отримали одну дозу, усього

79515

отримали дві дози, усього

73188

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

45152

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

81232

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

26319

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 1000 мобільних бригад з імунізації, 3 140 пунктами щеплення та 345 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

4 901
  • летальних випадків –

471
  • одужало (особи) –

6462

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

118762
  • методом ПЛР —

56174
  • методом ІФА —

12030
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

50558

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2578394
  • одужало (особи) –

2304361
  • летальних випадків –

59523
  • проведено ПЛР-тестувань –

13379666

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2578394

16309

59523

471

2304361

6462

м. Київ

241862

978

5595

19

223099

218

Вінницька

78184

347

1847

8

72505

162

Волинська

69881

420

1324

9

63016

145

Дніпропетровська

161355

1344

5089

30

139713

352

Донецька

110589

916

2807

19

96367

447

Житомирська

100016

462

2084

20

90393

214

Закарпатська

65306

213

1668

4

61361

31

Запорізька

122549

1048

2826

28

106810

132

Івано-Франківська

94899

321

2269

6

88681

252

Київська

139043

534

2981

20

128933

249

Кіровоградська

22635

102

916

2

20426

36

Луганська

39263

729

1247

31

29937

374

Львівська

160274

863

4111

25

138923

245

Миколаївська

77510

231

2039

10

71691

215

Одеська

165584

1525

3492

38

143776

579

Полтавська

86780

707

2016

16

79310

366

Рівненська

89862

634

1354

7

82847

240

Сумська

89771

670

1548

27

80878

447

Тернопільська

80785

286

1401

9

74054

194

Харківська

181012

1526

4232

45

154595

527

Херсонська

48157

678

1463

65

38990

149

Хмельницька

101283

644

2127

7

91501

304

Черкаська

91463

417

1422

6

83471

93

Чернівецька

96151

598

2176

13

84370

224

Чернігівська

64180

116

1489

7

58714

267
Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< жовтня 2021 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31