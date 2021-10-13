Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.10.21)

За добу 12 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 16 309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1588, медпрацівників – 288).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 959 836 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 7 688 564 отримали одну дозу, усього 7688562 отримали дві дози, усього 6 271 274 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2146012 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3022222 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 910421 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 152 703 отримали одну дозу, усього 79515 отримали дві дози, усього 73188 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 45152 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 81232 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 26319 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 1000 мобільних бригад з імунізації, 3 140 пунктами щеплення та 345 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 4 901 летальних випадків – 471 одужало (особи) – 6462 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 118762 методом ПЛР — 56174 методом ІФА — 12030 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 50558 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2578394 одужало (особи) – 2304361 летальних випадків – 59523 проведено ПЛР-тестувань – 13379666

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України