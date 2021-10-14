Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.10.21)

За добу 13 жовтня2021 року в Україні зафіксовано 18 881 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1748, медпрацівників – 368).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 124 223 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
7 774 486
|
отримали одну дозу, усього
|
7774484
|
6349739
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2171442
|
3068883
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
924252
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
164 387
|
отримали одну дозу, усього
|
85922
|
отримали дві дози, усього
|
78465
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
46940
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
89661
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
27786
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 982 мобільними бригадами з імунізації, 3 112 пунктами щеплення та 350 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
4633
|
|
412
|
|
7630
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
117246
|
|
63319
|
|
9657
|
|
44270
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2597275
|
|
2311991
|
|
59935
|
|
13442985
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2597275
|
18881
|
59935
|
412
|
2311991
|
7630
|
м. Київ
|
242798
|
936
|
5609
|
14
|
223496
|
397
|
Вінницька
|
78469
|
285
|
1856
|
9
|
72595
|
90
|
Волинська
|
70233
|
352
|
1333
|
9
|
63129
|
113
|
Дніпропетровська
|
162587
|
1232
|
5125
|
36
|
140314
|
601
|
Донецька
|
111489
|
900
|
2845
|
38
|
96712
|
345
|
Житомирська
|
101123
|
1107
|
2100
|
16
|
90450
|
57
|
Закарпатська
|
65513
|
207
|
1673
|
5
|
61400
|
39
|
Запорізька
|
123536
|
987
|
2852
|
26
|
107097
|
287
|
Івано-Франківська
|
95415
|
516
|
2283
|
14
|
89004
|
323
|
Київська
|
139766
|
723
|
3001
|
20
|
129415
|
482
|
Кіровоградська
|
22749
|
114
|
918
|
2
|
20468
|
42
|
Луганська
|
39972
|
709
|
1276
|
29
|
30019
|
82
|
Львівська
|
161406
|
1132
|
4128
|
17
|
139204
|
281
|
Миколаївська
|
77727
|
217
|
2053
|
14
|
71892
|
201
|
Одеська
|
166775
|
1191
|
3526
|
34
|
144676
|
900
|
Полтавська
|
87519
|
739
|
2021
|
5
|
80120
|
810
|
Рівненська
|
90524
|
662
|
1361
|
7
|
83098
|
251
|
Сумська
|
90774
|
1003
|
1558
|
10
|
81172
|
294
|
Тернопільська
|
81553
|
768
|
1412
|
11
|
74402
|
348
|
Харківська
|
182677
|
1665
|
4261
|
29
|
155052
|
457
|
Херсонська
|
49008
|
851
|
1481
|
18
|
39095
|
105
|
Хмельницька
|
102069
|
786
|
2138
|
11
|
91827
|
326
|
Черкаська
|
91960
|
497
|
1438
|
16
|
83665
|
194
|
Чернівецька
|
96735
|
584
|
2191
|
15
|
84671
|
301
|
Чернігівська
|
64898
|
718
|
1496
|
7
|
59018
|
304