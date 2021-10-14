Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.10.21)

За добу 13 жовтня2021 року в Україні зафіксовано 18 881 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1748, медпрацівників – 368).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 124 223 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 7 774 486 отримали одну дозу, усього 7774484 отримали дві дози, усього 6349739 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2171442 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3068883 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 924252 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 164 387 отримали одну дозу, усього 85922 отримали дві дози, усього 78465 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 46940 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 89661 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 27786 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 982 мобільними бригадами з імунізації, 3 112 пунктами щеплення та 350 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 4633 летальних випадків – 412 одужало (особи) – 7630 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 117246 методом ПЛР — 63319 методом ІФА — 9657 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 44270 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2597275 одужало (особи) – 2311991 летальних випадків – 59935 проведено ПЛР-тестувань – 13442985

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України