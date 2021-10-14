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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.10.21)

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За добу 13 жовтня2021 року в Україні зафіксовано 18 881 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1748, медпрацівників – 368).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 124 223 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

7 774 486

отримали одну дозу, усього

7774484

отримали дві дози, усього

6349739

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2171442

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3068883

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

924252

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

164 387

отримали одну дозу, усього

85922

отримали дві дози, усього

78465

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

46940

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

89661

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

27786

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 982 мобільними бригадами з імунізації, 3 112 пунктами щеплення та 350 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

4633
  • летальних випадків –

412
  • одужало (особи) –

7630

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

117246
  • методом ПЛР —

63319
  • методом ІФА —

9657
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

44270

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2597275
  • одужало (особи) –

2311991
  • летальних випадків –

59935
  • проведено ПЛР-тестувань –

13442985

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2597275

18881

59935

412

2311991

7630

м. Київ

242798

936

5609

14

223496

397

Вінницька

78469

285

1856

9

72595

90

Волинська

70233

352

1333

9

63129

113

Дніпропетровська

162587

1232

5125

36

140314

601

Донецька

111489

900

2845

38

96712

345

Житомирська

101123

1107

2100

16

90450

57

Закарпатська

65513

207

1673

5

61400

39

Запорізька

123536

987

2852

26

107097

287

Івано-Франківська

95415

516

2283

14

89004

323

Київська

139766

723

3001

20

129415

482

Кіровоградська

22749

114

918

2

20468

42

Луганська

39972

709

1276

29

30019

82

Львівська

161406

1132

4128

17

139204

281

Миколаївська

77727

217

2053

14

71892

201

Одеська

166775

1191

3526

34

144676

900

Полтавська

87519

739

2021

5

80120

810

Рівненська

90524

662

1361

7

83098

251

Сумська

90774

1003

1558

10

81172

294

Тернопільська

81553

768

1412

11

74402

348

Харківська

182677

1665

4261

29

155052

457

Херсонська

49008

851

1481

18

39095

105

Хмельницька

102069

786

2138

11

91827

326

Черкаська

91960

497

1438

16

83665

194

Чернівецька

96735

584

2191

15

84671

301

Чернігівська

64898

718

1496

7

59018

304
 
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