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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

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За добу 14 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1177, медпрацівників – 170).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 159 120 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

7 794 189

отримали одну дозу, усього

7794187

отримали дві дози, усього

6 364 933

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2176169

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3080664

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

927447

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

34 897

отримали одну дозу, усього

19703

отримали дві дози, усього

15194

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

7860

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

20997

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

6040

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 354 мобільними бригадами з імунізації, 1 555 пунктами щеплення та 322 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

4947
  • летальних випадків –

202
  • одужало (особи) –

4591

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

80789
  • методом ПЛР —

39886
  • методом ІФА —

5880
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

35023

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2610899
  • одужало (особи) –

2316582
  • летальних випадків –

60137
  • проведено ПЛР-тестувань –

13482871

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2 610 899

13624

60 137

202

2316582

4591

м. Київ

243254

456

5626

17

223920

424

Вінницька

78739

270

1865

9

72672

77

Волинська

70517

284

1338

5

63175

46

Дніпропетровська

163919

1332

5148

23

141438

1124

Донецька

112305

816

2848

3

96779

67

Житомирська

101983

860

2108

8

90678

228

Закарпатська

65642

129

1674

1

61436

36

Запорізька

124463

927

2873

21

107383

286

Івано-Франківська

95705

290

2285

2

89106

102

Київська

140157

391

3012

11

129502

87

Кіровоградська

22827

78

921

3

20474

6

Луганська

40185

213

1277

1

30144

125

Львівська

162222

816

4134

6

139350

146

Миколаївська

77964

237

2063

10

72016

124

Одеська

167528

753

3542

16

144924

248

Полтавська

87749

230

2023

2

80159

39

Рівненська

90832

308

1371

10

83165

67

Сумська

91455

681

1562

4

81410

238

Тернопільська

82067

514

1417

5

74577

175

Харківська

184169

1492

4282

21

155630

578

Херсонська

49717

709

1482

1

39185

90

Хмельницька

102724

655

2141

3

91988

161

Черкаська

92234

274

1440

2

83674

9

Чернівецька

97314

579

2208

17

84777

106

Чернігівська

65228

330

1497

1

59020

2
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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