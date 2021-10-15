Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

За добу 14 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1177, медпрацівників – 170).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 159 120 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 7 794 189 отримали одну дозу, усього 7794187 отримали дві дози, усього 6 364 933 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2176169 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3080664 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 927447 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 34 897 отримали одну дозу, усього 19703 отримали дві дози, усього 15194 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 7860 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 20997 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 6040 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 354 мобільними бригадами з імунізації, 1 555 пунктами щеплення та 322 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 4947 летальних випадків – 202 одужало (особи) – 4591 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 80789 методом ПЛР — 39886 методом ІФА — 5880 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 35023 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2610899 одужало (особи) – 2316582 летальних випадків – 60137 проведено ПЛР-тестувань – 13482871

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України