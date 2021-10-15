Правила поїздок між регіонами: які документи потрібні

З 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень на жовтому та червоному рівнях епіднебпезки. Стосуватимуться вони регулярних та нерегулярних перевезень. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Норми не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Для користування міжрегіональним транспортом у регіонах із жовтим та червоним рівнем епіднебезпеки потрібно буде мати один із вказаних документів:

оформлений на порталі “Дія” або в однойменному додатку “жовтий” чи “зелений” міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат на підставі отримання однієї дози вакцини або повного курсу вакцинації;

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

документ про отримання однієї дози вакцини – форма 063-О, яку можна отримати одразу після процедури у лікаря, який проводив щеплення;

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке буде чинним рік від дати останнього щеплення. Його можна оформити у лікаря, що проводив щеплення в пункті щеплення закладу охорони здоров'я, або в сімейного лікаря;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, чинні 72 години від часу здавання матеріалу на аналіз.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.

Наразі на етапі тестування перебуває COVID-сертифікат на підставі одужання пацієнта.

Його розробкою займаються Міністерство охорони здоров’я разом із Міністерством цифрової трансформації та Національною службою здоров’я.

Випуск COVID-сертифіката про одужання регулюється постановою Кабінету Міністрів України № 677.

Підставою для отримання COVID-сертифіката стане одужання особи, якщо перед цим діагноз був підтверджений позитивним ПЛР-тестом. Документ може бути отриманий не раніше 14-го дня після встановлення діагнозу. Важливо, що і факт захворювання (позитивний ПЛР-тест), і факт одужання, мають бути підтверджені в електронній системі охорони здоров’я.

Такий сертифікат буде чинним 180 днів з моменту встановлення діагнозу. Оформити його можна буде в додатку “Дія”. Коли він стане доступним для користувачів, його також можна буде використовувати для поїздок громадським транспортом між регіонами.

Отримання паперових довідок про факт перенесеної коронавірусної хвороби наразі не передбачено законодавством.

Таким чином, з 21 жовтня для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті можна буде використовувати або документ про щеплення проти COVID-19 або негативний результат тестування на COVID-19.

МОЗ України