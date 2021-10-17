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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.10.21)

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За добу 16 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1086, медпрацівників – 154).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 390 358 щеплень. 

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

7 922 415

отримали одну дозу, усього

7922413

отримали дві дози, усього

6 467 945

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2212763

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3151750

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

947993

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

82 800

отримали одну дозу, усього

48646

отримали дві дози, усього

34154

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

21038

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

48242

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

13520

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 643 мобільними бригадами з імунізації, 2 106 пунктами щеплення та 378 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

4747
  • летальних випадків –

219
  • одужало (особи) –

3541

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

72970
  • методом ПЛР —

33545
  • методом ІФА —

5350
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

34075

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2635170
  • одужало (особи) –

2325997
  • летальних випадків –

60633
  • проведено ПЛР-тестувань –

13557776

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2635170

11288

60633

219

2325997

3541

м. Київ

244230

451

5664

18

224341

98

Вінницька

79125

178

1872

2

72876

95

Волинська

71015

269

1349

4

63259

53

Дніпропетровська

165336

748

5193

23

143085

292

Донецька

113802

934

2852

3

97302

198

Житомирська

102907

258

2141

13

90900

117

Закарпатська

65806

68

1678

2

61550

68

Запорізька

126058

678

2905

22

107868

57

Івано-Франківська

96220

283

2292

5

89345

135

Київська

140856

334

3015

0

129701

99

Кіровоградська

22968

72

923

1

20510

11

Луганська

41074

297

1305

6

30478

115

Львівська

163737

588

4174

17

139564

103

Миколаївська

78465

294

2087

11

72445

244

Одеська

170245

1396

3582

26

145358

302

Полтавська

88211

310

2035

7

80168

1

Рівненська

91655

309

1383

3

83514

90

Сумська

92842

638

1597

6

81901

208

Тернопільська

82574

344

1437

6

74998

232

Харківська

186410

948

4324

23

156807

477

Херсонська

51157

609

1487

5

39557

198

Хмельницька

103531

384

2154

4

92217

48

Черкаська

92859

334

1449

0

83778

78

Чернівецька

98266

436

2229

11

85172

196

Чернігівська

65821

128

1506

1

59303

26
 
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