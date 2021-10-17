Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.10.21)

За добу 16 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1086, медпрацівників – 154).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 390 358 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
7 922 415
|
отримали одну дозу, усього
|
7922413
|
отримали дві дози, усього
|
6 467 945
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2212763
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3151750
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
947993
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
82 800
|
отримали одну дозу, усього
|
48646
|
отримали дві дози, усього
|
34154
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
21038
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
48242
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
13520
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 643 мобільними бригадами з імунізації, 2 106 пунктами щеплення та 378 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
4747
|
|
219
|
|
3541
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
72970
|
|
33545
|
|
5350
|
|
34075
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2635170
|
|
2325997
|
|
60633
|
|
13557776
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2635170
|
11288
|
60633
|
219
|
2325997
|
3541
|
м. Київ
|
244230
|
451
|
5664
|
18
|
224341
|
98
|
Вінницька
|
79125
|
178
|
1872
|
2
|
72876
|
95
|
Волинська
|
71015
|
269
|
1349
|
4
|
63259
|
53
|
Дніпропетровська
|
165336
|
748
|
5193
|
23
|
143085
|
292
|
Донецька
|
113802
|
934
|
2852
|
3
|
97302
|
198
|
Житомирська
|
102907
|
258
|
2141
|
13
|
90900
|
117
|
Закарпатська
|
65806
|
68
|
1678
|
2
|
61550
|
68
|
Запорізька
|
126058
|
678
|
2905
|
22
|
107868
|
57
|
Івано-Франківська
|
96220
|
283
|
2292
|
5
|
89345
|
135
|
Київська
|
140856
|
334
|
3015
|
0
|
129701
|
99
|
Кіровоградська
|
22968
|
72
|
923
|
1
|
20510
|
11
|
Луганська
|
41074
|
297
|
1305
|
6
|
30478
|
115
|
Львівська
|
163737
|
588
|
4174
|
17
|
139564
|
103
|
Миколаївська
|
78465
|
294
|
2087
|
11
|
72445
|
244
|
Одеська
|
170245
|
1396
|
3582
|
26
|
145358
|
302
|
Полтавська
|
88211
|
310
|
2035
|
7
|
80168
|
1
|
Рівненська
|
91655
|
309
|
1383
|
3
|
83514
|
90
|
Сумська
|
92842
|
638
|
1597
|
6
|
81901
|
208
|
Тернопільська
|
82574
|
344
|
1437
|
6
|
74998
|
232
|
Харківська
|
186410
|
948
|
4324
|
23
|
156807
|
477
|
Херсонська
|
51157
|
609
|
1487
|
5
|
39557
|
198
|
Хмельницька
|
103531
|
384
|
2154
|
4
|
92217
|
48
|
Черкаська
|
92859
|
334
|
1449
|
0
|
83778
|
78
|
Чернівецька
|
98266
|
436
|
2229
|
11
|
85172
|
196
|
Чернігівська
|
65821
|
128
|
1506
|
1
|
59303
|
26