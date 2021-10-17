Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.10.21)

За добу 16 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1086, медпрацівників – 154).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 390 358 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 7 922 415 отримали одну дозу, усього 7922413 отримали дві дози, усього 6 467 945 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2212763 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3151750 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 947993 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 82 800 отримали одну дозу, усього 48646 отримали дві дози, усього 34154 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 21038 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 48242 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 13520 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 643 мобільними бригадами з імунізації, 2 106 пунктами щеплення та 378 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 4747 летальних випадків – 219 одужало (особи) – 3541 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 72970 методом ПЛР — 33545 методом ІФА — 5350 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 34075 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2635170 одужало (особи) – 2325997 летальних випадків – 60633 проведено ПЛР-тестувань – 13557776

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України