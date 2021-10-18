Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.10.21)

За добу 17 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9 524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 122).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 446 255 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
7 956 095
|
отримали одну дозу, усього
|
7956093
|
отримали дві дози, усього
|
6 490 162
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2222365
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3170867
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
952954
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
55 897
|
отримали одну дозу, усього
|
33680
|
отримали дві дози, усього
|
22217
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
14611
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
32603
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
8683
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 327 мобільними бригадами з імунізації, 1 523 пунктами щеплення та 362 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
3127
|
|
177
|
|
3421
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
49449
|
|
23992
|
|
2946
|
|
22511
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2644694
|
|
2329418
|
|
60810
|
|
13581768
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2644694
|
9524
|
60810
|
177
|
2329418
|
3421
|
м. Київ
|
244646
|
416
|
5686
|
22
|
224570
|
229
|
Вінницька
|
79235
|
110
|
1873
|
1
|
72981
|
105
|
Волинська
|
71299
|
284
|
1349
|
0
|
63295
|
36
|
Дніпропетровська
|
166118
|
782
|
5207
|
14
|
143251
|
166
|
Донецька
|
114339
|
537
|
2852
|
0
|
97710
|
408
|
Житомирська
|
103610
|
703
|
2153
|
12
|
91057
|
157
|
Закарпатська
|
65853
|
47
|
1681
|
3
|
61592
|
42
|
Запорізька
|
126600
|
542
|
2923
|
18
|
108096
|
228
|
Івано-Франківська
|
96404
|
184
|
2297
|
5
|
89367
|
22
|
Київська
|
141051
|
195
|
3015
|
0
|
129701
|
0
|
Кіровоградська
|
23039
|
71
|
923
|
0
|
20520
|
10
|
Луганська
|
41268
|
194
|
1308
|
3
|
30492
|
14
|
Львівська
|
164283
|
546
|
4198
|
24
|
139828
|
264
|
Миколаївська
|
78643
|
178
|
2092
|
5
|
72476
|
31
|
Одеська
|
171612
|
1367
|
3592
|
10
|
145522
|
164
|
Полтавська
|
88292
|
81
|
2035
|
0
|
80204
|
36
|
Рівненська
|
91824
|
169
|
1391
|
8
|
83616
|
102
|
Сумська
|
93330
|
488
|
1601
|
4
|
82080
|
179
|
Тернопільська
|
82861
|
287
|
1445
|
8
|
75149
|
151
|
Харківська
|
187233
|
823
|
4340
|
16
|
157548
|
741
|
Херсонська
|
51626
|
469
|
1489
|
2
|
39580
|
23
|
Хмельницька
|
103782
|
251
|
2160
|
6
|
92278
|
61
|
Черкаська
|
93142
|
283
|
1449
|
0
|
83872
|
94
|
Чернівецька
|
98657
|
391
|
2240
|
11
|
85328
|
156
|
Чернігівська
|
65947
|
126
|
1511
|
5
|
59305
|
2