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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.10.21)

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За добу 17 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9 524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 122).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 446 255 щеплень. 

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

7 956 095

отримали одну дозу, усього

7956093

отримали дві дози, усього

6 490 162

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2222365

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3170867

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

952954

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

55 897

отримали одну дозу, усього

33680

отримали дві дози, усього

22217

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

14611

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

32603

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

8683

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 327 мобільними бригадами з імунізації, 1 523 пунктами щеплення та 362 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3127
  • летальних випадків –

177
  • одужало (особи) –

3421

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

49449
  • методом ПЛР —

23992
  • методом ІФА —

2946
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

22511

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2644694
  • одужало (особи) –

2329418
  • летальних випадків –

60810
  • проведено ПЛР-тестувань –

13581768

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2644694

9524

60810

177

2329418

3421

м. Київ

244646

416

5686

22

224570

229

Вінницька

79235

110

1873

1

72981

105

Волинська

71299

284

1349

0

63295

36

Дніпропетровська

166118

782

5207

14

143251

166

Донецька

114339

537

2852

0

97710

408

Житомирська

103610

703

2153

12

91057

157

Закарпатська

65853

47

1681

3

61592

42

Запорізька

126600

542

2923

18

108096

228

Івано-Франківська

96404

184

2297

5

89367

22

Київська

141051

195

3015

0

129701

0

Кіровоградська

23039

71

923

0

20520

10

Луганська

41268

194

1308

3

30492

14

Львівська

164283

546

4198

24

139828

264

Миколаївська

78643

178

2092

5

72476

31

Одеська

171612

1367

3592

10

145522

164

Полтавська

88292

81

2035

0

80204

36

Рівненська

91824

169

1391

8

83616

102

Сумська

93330

488

1601

4

82080

179

Тернопільська

82861

287

1445

8

75149

151

Харківська

187233

823

4340

16

157548

741

Херсонська

51626

469

1489

2

39580

23

Хмельницька

103782

251

2160

6

92278

61

Черкаська

93142

283

1449

0

83872

94

Чернівецька

98657

391

2240

11

85328

156

Чернігівська

65947

126

1511

5

59305

2
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