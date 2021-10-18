Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.10.21)

За добу 17 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9 524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 122).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 446 255 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 7 956 095 отримали одну дозу, усього 7956093 отримали дві дози, усього 6 490 162 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2222365 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3170867 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 952954 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 55 897 отримали одну дозу, усього 33680 отримали дві дози, усього 22217 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 14611 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 32603 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 8683 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 327 мобільними бригадами з імунізації, 1 523 пунктами щеплення та 362 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3127 летальних випадків – 177 одужало (особи) – 3421 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 49449 методом ПЛР — 23992 методом ІФА — 2946 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 22511 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2644694 одужало (особи) – 2329418 летальних випадків – 60810 проведено ПЛР-тестувань – 13581768

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України