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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (19.10.21)

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За добу 18 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 579 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1309, медпрацівників – 282).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 639 324 щеплення. 

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

8 065 762

отримали одну дозу, усього

8065760

отримали дві дози, усього

6 573 564

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2259014

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3224090

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

972749

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

193 069

отримали одну дозу, усього

109667

отримали дві дози, усього

83402

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

59431

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

97129

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

36509

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 957 мобільними бригадами з імунізації, 3 010 пунктами щеплення та 349 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2852
  • летальних випадків –

538
  • одужало (особи) –

7776

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

118195
  • методом ПЛР —

60679
  • методом ІФА —

13814
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

43702

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2660273
  • одужало (особи) –

2337194
  • летальних випадків –

61348
  • проведено ПЛР-тестувань –

13642447

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2660273

15579

61348

538

2337194

7776

м. Київ

245483

837

5712

26

224834

264

Вінницька

79496

261

1897

24

73108

127

Волинська

71734

435

1361

12

63394

99

Дніпропетровська

167321

1203

5227

20

143578

327

Донецька

115238

899

2907

55

98560

850

Житомирська

103812

202

2168

15

91740

683

Закарпатська

66037

184

1690

9

61619

27

Запорізька

127619

1019

2943

20

108172

76

Івано-Франківська

96617

213

2309

12

89433

66

Київська

141616

565

3034

19

129923

222

Кіровоградська

23086

47

928

5

20553

33

Луганська

41879

611

1342

34

30779

287

Львівська

165242

959

4263

65

140296

468

Миколаївська

78945

302

2107

15

72725

249

Одеська

173030

1418

3616

24

145740

218

Полтавська

88885

593

2061

26

80532

328

Рівненська

92417

593

1409

18

84190

574

Сумська

94030

700

1629

28

82360

280

Тернопільська

83298

437

1463

18

75441

292

Харківська

188645

1412

4367

27

158388

840

Херсонська

52506

880

1490

1

39744

164

Хмельницька

104083

301

2182

22

92929

651

Черкаська

93818

676

1466

17

84051

179

Чернівецька

99252

595

2255

15

85532

204

Чернігівська

66184

237

1522

11

59573

268
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