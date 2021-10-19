Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (19.10.21)

За добу 18 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 579 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1309, медпрацівників – 282).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 639 324 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 8 065 762 отримали одну дозу, усього 8065760 отримали дві дози, усього 6 573 564 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2259014 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3224090 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 972749 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 193 069 отримали одну дозу, усього 109667 отримали дві дози, усього 83402 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 59431 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 97129 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 36509 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 957 мобільними бригадами з імунізації, 3 010 пунктами щеплення та 349 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2852 летальних випадків – 538 одужало (особи) – 7776 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 118195 методом ПЛР — 60679 методом ІФА — 13814 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 43702 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2660273 одужало (особи) – 2337194 летальних випадків – 61348 проведено ПЛР-тестувань – 13642447

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України