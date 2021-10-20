Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (19.10.21)

За добу 18 жовтня2021 року в Україні зафіксовано 15 579 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1309, медпрацівників – 282).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 639 324 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
8 065 762
|
отримали одну дозу, усього
|
8065760
|
6 573 564
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2259014
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3224090
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
972749
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
193 069
|
отримали одну дозу, усього
|
109667
|
отримали дві дози, усього
|
83402
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
59431
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
97129
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
36509
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 957 мобільними бригадами з імунізації, 3 010 пунктами щеплення та 349 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2852
|
|
538
|
|
7776
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
118195
|
|
60679
|
|
13814
|
|
43702
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2660273
|
|
2337194
|
|
61348
|
|
13642447
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2660273
|
15579
|
61348
|
538
|
2337194
|
7776
|
м. Київ
|
245483
|
837
|
5712
|
26
|
224834
|
264
|
Вінницька
|
79496
|
261
|
1897
|
24
|
73108
|
127
|
Волинська
|
71734
|
435
|
1361
|
12
|
63394
|
99
|
Дніпропетровська
|
167321
|
1203
|
5227
|
20
|
143578
|
327
|
Донецька
|
115238
|
899
|
2907
|
55
|
98560
|
850
|
Житомирська
|
103812
|
202
|
2168
|
15
|
91740
|
683
|
Закарпатська
|
66037
|
184
|
1690
|
9
|
61619
|
27
|
Запорізька
|
127619
|
1019
|
2943
|
20
|
108172
|
76
|
Івано-Франківська
|
96617
|
213
|
2309
|
12
|
89433
|
66
|
Київська
|
141616
|
565
|
3034
|
19
|
129923
|
222
|
Кіровоградська
|
23086
|
47
|
928
|
5
|
20553
|
33
|
Луганська
|
41879
|
611
|
1342
|
34
|
30779
|
287
|
Львівська
|
165242
|
959
|
4263
|
65
|
140296
|
468
|
Миколаївська
|
78945
|
302
|
2107
|
15
|
72725
|
249
|
Одеська
|
173030
|
1418
|
3616
|
24
|
145740
|
218
|
Полтавська
|
88885
|
593
|
2061
|
26
|
80532
|
328
|
Рівненська
|
92417
|
593
|
1409
|
18
|
84190
|
574
|
Сумська
|
94030
|
700
|
1629
|
28
|
82360
|
280
|
Тернопільська
|
83298
|
437
|
1463
|
18
|
75441
|
292
|
Харківська
|
188645
|
1412
|
4367
|
27
|
158388
|
840
|
Херсонська
|
52506
|
880
|
1490
|
1
|
39744
|
164
|
Хмельницька
|
104083
|
301
|
2182
|
22
|
92929
|
651
|
Черкаська
|
93818
|
676
|
1466
|
17
|
84051
|
179
|
Чернівецька
|
99252
|
595
|
2255
|
15
|
85532
|
204
|
Чернігівська
|
66184
|
237
|
1522
|
11
|
59573
|
268