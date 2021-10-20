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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.10.21)

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За добу 18 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 18912 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1447, медпрацівників – 435).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 865 911 щеплень. 

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

8 207903

отримали одну дозу, усього

8207901

отримали дві дози, усього

6 658010

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2306470

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3293124

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

998400

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

226587

отримали одну дозу, усього

142141

отримали дві дози, усього

84446

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

71111

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

112786

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

42690

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 1012 мобільними бригадами з імунізації, 3 085 пунктами щеплення та 354 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

5468
  • летальних випадків –

495
  • одужало (особи) –

7605

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

137355
  • методом ПЛР —

67258
  • методом ІФА —

14142
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

55955

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 679 185
  • одужало (особи) –

2344799
  • летальних випадків –

61 843
  • проведено ПЛР-тестувань –

13709705

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2679185

18912

61843

495

2344799

7605

272543

715,6

м. Київ

246506

1023

5741

29

225096

262

15669

528,5

Вінницька

79940

444

1904

7

73240

132

4796

311,6

Волинська

72230

496

1368

7

63543

149

7319

710,5

Дніпропетровська

168574

1253

5264

37

144099

521

19211

607,2

Донецька

116278

1040

2913

6

98790

230

14575

776,1

Житомирська

104452

640

2189

21

92024

284

10239

850,7

Закарпатська

66276

239

1697

7

61688

69

2891

230,8

Запорізька

128844

1225

2961

18

108386

214

17497

1041,6

Івано-Франківська

97063

446

2324

15

89495

62

5244

384,1

Київська

142178

562

3052

18

130214

291

8912

500,1

Кіровоградська

23198

112

928

0

20615

62

1655

178,3

Луганська

42621

742

1369

27

31225

446

10027

1491,3

Львівська

166185

943

4292

29

140870

574

21023

838,7

Миколаївська

79382

437

2122

15

72879

154

4381

392,7

Одеська

174636

1606

3674

58

146247

507

24715

1041,2

Полтавська

89820

935

2085

24

80816

284

6919

500,9

Рівненська

93199

782

1426

17

84591

401

7182

623,8

Сумська

94942

912

1649

20

82879

519

10414

979,7

Тернопільська

83886

588

1477

14

75758

317

6651

642,1

Харківська

189887

1242

4399

32

159161

773

26327

993,7

Херсонська

53453

947

1520

30

39849

105

12084

1180,2

Хмельницька

105037

954

2201

19

93495

566

9341

746,8

Черкаська

94362

544

1482

16

84267

216

8613

725,7

Чернівецька

99874

622

2272

17

85741

209

11861

1318,2

Чернігівська

66362

178

1534

12

59831

258

4997

506,7
 
 
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