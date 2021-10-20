Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.10.21)

За добу 18 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 18912 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1447, медпрацівників – 435).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 865 911 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 8 207903 отримали одну дозу, усього 8207901 отримали дві дози, усього 6 658010 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2306470 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3293124 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 998400 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 226587 отримали одну дозу, усього 142141 отримали дві дози, усього 84446 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 71111 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 112786 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 42690 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 1012 мобільними бригадами з імунізації, 3 085 пунктами щеплення та 354 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 5468 летальних випадків – 495 одужало (особи) – 7605 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 137355 методом ПЛР — 67258 методом ІФА — 14142 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 55955 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 679 185 одужало (особи) – 2344799 летальних випадків – 61 843 проведено ПЛР-тестувань – 13709705

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України