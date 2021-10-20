Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.10.21)

За добу 18 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 18912 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1447, медпрацівників – 435).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 865 911 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
8 207903
|
отримали одну дозу, усього
|
8207901
|
6 658010
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2306470
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3293124
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
998400
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
226587
|
отримали одну дозу, усього
|
142141
|
отримали дві дози, усього
|
84446
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
71111
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
112786
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
42690
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1012 мобільними бригадами з імунізації, 3 085 пунктами щеплення та 354 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
5468
|
|
495
|
|
7605
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
137355
|
|
67258
|
|
14142
|
|
55955
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2 679 185
|
|
2344799
|
|
61 843
|
|
13709705
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
2679185
|
18912
|
61843
|
495
|
2344799
|
7605
|
272543
|
715,6
|
м. Київ
|
246506
|
1023
|
5741
|
29
|
225096
|
262
|
15669
|
528,5
|
Вінницька
|
79940
|
444
|
1904
|
7
|
73240
|
132
|
4796
|
311,6
|
Волинська
|
72230
|
496
|
1368
|
7
|
63543
|
149
|
7319
|
710,5
|
Дніпропетровська
|
168574
|
1253
|
5264
|
37
|
144099
|
521
|
19211
|
607,2
|
Донецька
|
116278
|
1040
|
2913
|
6
|
98790
|
230
|
14575
|
776,1
|
Житомирська
|
104452
|
640
|
2189
|
21
|
92024
|
284
|
10239
|
850,7
|
Закарпатська
|
66276
|
239
|
1697
|
7
|
61688
|
69
|
2891
|
230,8
|
Запорізька
|
128844
|
1225
|
2961
|
18
|
108386
|
214
|
17497
|
1041,6
|
Івано-Франківська
|
97063
|
446
|
2324
|
15
|
89495
|
62
|
5244
|
384,1
|
Київська
|
142178
|
562
|
3052
|
18
|
130214
|
291
|
8912
|
500,1
|
Кіровоградська
|
23198
|
112
|
928
|
0
|
20615
|
62
|
1655
|
178,3
|
Луганська
|
42621
|
742
|
1369
|
27
|
31225
|
446
|
10027
|
1491,3
|
Львівська
|
166185
|
943
|
4292
|
29
|
140870
|
574
|
21023
|
838,7
|
Миколаївська
|
79382
|
437
|
2122
|
15
|
72879
|
154
|
4381
|
392,7
|
Одеська
|
174636
|
1606
|
3674
|
58
|
146247
|
507
|
24715
|
1041,2
|
Полтавська
|
89820
|
935
|
2085
|
24
|
80816
|
284
|
6919
|
500,9
|
Рівненська
|
93199
|
782
|
1426
|
17
|
84591
|
401
|
7182
|
623,8
|
Сумська
|
94942
|
912
|
1649
|
20
|
82879
|
519
|
10414
|
979,7
|
Тернопільська
|
83886
|
588
|
1477
|
14
|
75758
|
317
|
6651
|
642,1
|
Харківська
|
189887
|
1242
|
4399
|
32
|
159161
|
773
|
26327
|
993,7
|
Херсонська
|
53453
|
947
|
1520
|
30
|
39849
|
105
|
12084
|
1180,2
|
Хмельницька
|
105037
|
954
|
2201
|
19
|
93495
|
566
|
9341
|
746,8
|
Черкаська
|
94362
|
544
|
1482
|
16
|
84267
|
216
|
8613
|
725,7
|
Чернівецька
|
99874
|
622
|
2272
|
17
|
85741
|
209
|
11861
|
1318,2
|
Чернігівська
|
66362
|
178
|
1534
|
12
|
59831
|
258
|
4997
|
506,7