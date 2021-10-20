З 23 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки діятиме на території Сумської області

На території Сумської області з 00 год. 00 хв. 23 жовтня встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 20 жовтня.

Як зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, в регіоні спостерігається системне збільшення показників завантаженості ліжок з киснем, госпіталізації, а також коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищує 35%.

Таким чином, за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Комісією ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2021 р. червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області.

В регіоні застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для даного рівня епідемічної небезпеки.

Голові ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів.

Крім того, Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областям доручено посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

МОЗ України