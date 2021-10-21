Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (21.10.21)

За добу 20 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1771, медпрацівників – 345).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 117 165 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 8 373 552 отримали одну дозу, усього 8373550 отримали дві дози, усього 6 743 615 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2361966 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3375055 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1026622 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 251254 отримали одну дозу, усього 165649 отримали дві дози, усього 85605 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 79075 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 126019 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 46160 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 1048 мобільними бригадами з імунізації, 3 056 пунктами щеплення та 364 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 4892 летальних випадків – 546 одужало (особи) – 8036 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 135912 методом ПЛР — 71841 методом ІФА — 16968 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 47103 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2701600 одужало (особи) – 2352835 летальних випадків – 62389 проведено ПЛР-тестувань – 13781546

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України