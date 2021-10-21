21. 10. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (21.10.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 20 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1771, медпрацівників – 345).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 117 165 щеплень. 

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

8 373 552

отримали одну дозу, усього

8373550

отримали дві дози, усього

6 743 615

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2361966

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3375055

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1026622

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

251254

отримали одну дозу, усього

165649

отримали дві дози, усього

85605

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

79075

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

126019

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

46160

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 1048 мобільними бригадами з імунізації, 3 056 пунктами щеплення та 364 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

4892
  • летальних випадків –

546
  • одужало (особи) –

8036

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

135912
  • методом ПЛР —

71841
  • методом ІФА —

16968
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

47103

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2701600
  • одужало (особи) –

2352835
  • летальних випадків –

62389
  • проведено ПЛР-тестувань –

13781546

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2701600

22415

62389

546

2352835

8036

286376

751,9

м. Київ

247698

1192

5780

39

225328

232

16590

559,5

Вінницька

80402

462

1914

10

73430

190

5058

328,6

Волинська

72666

436

1386

18

63814

271

7466

724,7

Дніпропетровська

169882

1308

5309

45

145119

1020

19454

614,8

Донецька

117336

1058

2981

68

99158

368

15197

809,2

Житомирська

106014

1562

2207

18

92287

263

11520

957,1

Закарпатська

66595

319

1701

4

61738

50

3156

251,9

Запорізька

130199

1355

2977

16

108570

184

18652

1110,3

Івано-Франківська

97924

861

2338

14

89582

87

6004

439,7

Київська

142906

728

3076

24

130663

449

9167

514,5

Кіровоградська

23354

156

933

5

20662

47

1759

189,5

Луганська

43440

819

1389

20

31570

345

10481

1558,8

Львівська

167573

1388

4333

41

141266

396

21974

876,6

Миколаївська

79792

410

2137

15

73023

144

4632

415,2

Одеська

176164

1528

3701

27

146335

88

26128

1100,7

Полтавська

90816

996

2105

20

81110

294

7601

550,3

Рівненська

93904

705

1436

10

85128

537

7340

637,6

Сумська

96042

1100

1675

26

83346

467

11021

1036,8

Тернопільська

84673

787

1482

5

76093

335

7098

685,2

Харківська

191206

1319

4433

34

159876

715

26897

1015,2

Херсонська

54596

1143

1561

41

40110

261

12925

1262,4

Хмельницька

106039

1002

2213

12

93938

443

9888

790,5

Черкаська

94831

469

1490

8

84516

249

8825

743,6

Чернівецька

100452

578

2282

10

85945

204

12225

1358,7

Чернігівська

67096

734

1550

16

60228

397

5318

539,2
Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< жовтня 2021 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31