Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (21.10.21)

За добу 20 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1771, медпрацівників – 345).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 117 165 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
8 373 552
|
отримали одну дозу, усього
|
8373550
|
6 743 615
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2361966
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3375055
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1026622
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
251254
|
отримали одну дозу, усього
|
165649
|
отримали дві дози, усього
|
85605
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
79075
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
126019
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
46160
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1048 мобільними бригадами з імунізації, 3 056 пунктами щеплення та 364 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
4892
|
|
546
|
|
8036
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
135912
|
|
71841
|
|
16968
|
|
47103
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2701600
|
|
2352835
|
|
62389
|
|
13781546
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
2701600
|
22415
|
62389
|
546
|
2352835
|
8036
|
286376
|
751,9
|
м. Київ
|
247698
|
1192
|
5780
|
39
|
225328
|
232
|
16590
|
559,5
|
Вінницька
|
80402
|
462
|
1914
|
10
|
73430
|
190
|
5058
|
328,6
|
Волинська
|
72666
|
436
|
1386
|
18
|
63814
|
271
|
7466
|
724,7
|
Дніпропетровська
|
169882
|
1308
|
5309
|
45
|
145119
|
1020
|
19454
|
614,8
|
Донецька
|
117336
|
1058
|
2981
|
68
|
99158
|
368
|
15197
|
809,2
|
Житомирська
|
106014
|
1562
|
2207
|
18
|
92287
|
263
|
11520
|
957,1
|
Закарпатська
|
66595
|
319
|
1701
|
4
|
61738
|
50
|
3156
|
251,9
|
Запорізька
|
130199
|
1355
|
2977
|
16
|
108570
|
184
|
18652
|
1110,3
|
Івано-Франківська
|
97924
|
861
|
2338
|
14
|
89582
|
87
|
6004
|
439,7
|
Київська
|
142906
|
728
|
3076
|
24
|
130663
|
449
|
9167
|
514,5
|
Кіровоградська
|
23354
|
156
|
933
|
5
|
20662
|
47
|
1759
|
189,5
|
Луганська
|
43440
|
819
|
1389
|
20
|
31570
|
345
|
10481
|
1558,8
|
Львівська
|
167573
|
1388
|
4333
|
41
|
141266
|
396
|
21974
|
876,6
|
Миколаївська
|
79792
|
410
|
2137
|
15
|
73023
|
144
|
4632
|
415,2
|
Одеська
|
176164
|
1528
|
3701
|
27
|
146335
|
88
|
26128
|
1100,7
|
Полтавська
|
90816
|
996
|
2105
|
20
|
81110
|
294
|
7601
|
550,3
|
Рівненська
|
93904
|
705
|
1436
|
10
|
85128
|
537
|
7340
|
637,6
|
Сумська
|
96042
|
1100
|
1675
|
26
|
83346
|
467
|
11021
|
1036,8
|
Тернопільська
|
84673
|
787
|
1482
|
5
|
76093
|
335
|
7098
|
685,2
|
Харківська
|
191206
|
1319
|
4433
|
34
|
159876
|
715
|
26897
|
1015,2
|
Херсонська
|
54596
|
1143
|
1561
|
41
|
40110
|
261
|
12925
|
1262,4
|
Хмельницька
|
106039
|
1002
|
2213
|
12
|
93938
|
443
|
9888
|
790,5
|
Черкаська
|
94831
|
469
|
1490
|
8
|
84516
|
249
|
8825
|
743,6
|
Чернівецька
|
100452
|
578
|
2282
|
10
|
85945
|
204
|
12225
|
1358,7
|
Чернігівська
|
67096
|
734
|
1550
|
16
|
60228
|
397
|
5318
|
539,2