В Україні посилять заходи профілактики хвороб, які можна подолати вакцинацією

Заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін ухвалив постанову «Про посилення заходів профілактики вакцинокерованих інфекцій». Її впровадження допоможе знизити ризики захворюваності та смертності від хвороб, які можна подолати вакцинацією. Йдеться, зокрема, про 10 захворювань, вакцини від яких внесені до Національного календаря профілактичних щеплень. Завдяки підвищенню кількості вакцинованих вдасться попередити спалахи небезпечних хвороб, а отже, — запобігти додатковому навантаженню на систему охорони здоров’я та інфекційні лікарні.

Основні тези документу:

Імунізація має й далі залишатися доступною. Пацієнти не мають отримувати надлишкових рекомендацій щодо обстежень чи діагностики перед проведенням щеплень.

Можна й потрібно вводити кілька вакцин одночасно. Це дозволить зменшити кількість візитів до лікарні. Перевірити сумісність вакцин можна в Наказі МОЗ № 595 від 16.09.2011 (в редакції Наказу МОЗ № 551 від 11.08.2014).

Щеплення мають бути організовані з неухильним дотриманням заходів інфекційного контролю. Ті, хто приходить у заклади охорони здоров’я, щоб отримати профілактичні щеплення, не мають сидіти в чергах із великим скупченням людей у кімнатах очікування.

Діти мають перебувати й зараховуватися до закладів освіти за наявності відомостей про завершений курс обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до віку та Національного календаря профілактичних щеплень.

Батьки й законні представники дитини мають право бути поруч із нею під час проведення вакцинації в медпунктах закладів освіти для захисту прав дитини та надання дозволу на медичне втручання.

МОЗ України