Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (22.10.21)

За добу 21 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1800, медпрацівників – 391).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 386 831 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 8 557 659 отримали одну дозу, усього 8557657 отримали дві дози, усього 6 829 174 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2425997 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3464392 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1057361 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 269 666 отримали одну дозу, усього 184107 отримали дві дози, усього 85559 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 87583 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 133232 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 48851 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 1049 мобільними бригадами з імунізації, 3 097 пунктами щеплення та 364 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 5141 летальних випадків – 614 одужало (особи) – 8530 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 134329 методом ПЛР — 72999 методом ІФА — 15546 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 45784 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2725385 одужало (особи) – 2361365 летальних випадків – 63003 проведено ПЛР-тестувань – 13854545

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України