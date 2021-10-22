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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (22.10.21)

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За добу 21 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1800, медпрацівників – 391).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 386 831 щеплення. 

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

8 557 659

отримали одну дозу, усього

8557657

отримали дві дози, усього

6 829 174

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2425997

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3464392

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1057361

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

269 666

отримали одну дозу, усього

184107

отримали дві дози, усього

85559

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

87583

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

133232

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

48851

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 1049 мобільними бригадами з імунізації, 3 097 пунктами щеплення та 364 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

5141
  • летальних випадків –

614
  • одужало (особи) –

8530

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

134329
  • методом ПЛР —

72999
  • методом ІФА —

15546
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

45784

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2725385
  • одужало (особи) –

2361365
  • летальних випадків –

63003
  • проведено ПЛР-тестувань –

13854545

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2725385

23785

63003

614

2361365

8530

301017

790,4

м. Київ

249021

1323

5824

44

225605

277

17592

593,3

Вінницька

80960

558

1936

22

73682

252

5342

347,0

Волинська

73194

528

1402

16

64076

262

7716

749,0

Дніпропетровська

171523

1641

5366

57

145970

851

20187

638,0

Донецька

118514

1178

3075

94

99324

166

16115

858,1

Житомирська

107158

1144

2232

25

92591

304

12335

1024,8

Закарпатська

66833

238

1702

1

61779

41

3352

267,6

Запорізька

131590

1391

3003

26

108812

242

19775

1177,2

Івано-Франківська

98523

599

2345

7

89744

162

6434

471,2

Київська

143717

811

3107

31

131068

405

9542

535,5

Кіровоградська

23522

168

938

5

20724

62

1860

200,4

Луганська

44043

603

1403

14

32089

519

10551

1569,3

Львівська

169220

1647

4351

18

141575

309

23294

929,3

Миколаївська

80225

433

2161

24

73370

347

4694

420,7

Одеська

177648

1484

3746

45

146537

202

27365

1152,8

Полтавська

91836

1020

2117

12

81594

484

8125

588,2

Рівненська

94769

865

1453

17

85525

397

7791

676,7

Сумська

97347

1305

1683

8

83822

476

11842

1114,0

Тернопільська

85369

696

1498

16

76465

372

7406

714,9

Харківська

192512

1306

4451

18

160838

962

27223

1027,5

Херсонська

55844

1248

1615

54

40405

295

13824

1350,2

Хмельницька

107333

1294

2225

12

94343

405

10765

860,7

Черкаська

95502

671

1511

21

84728

212

9263

780,5

Чернівецька

101053

601

2296

14

86192

247

12565

1396,5

Чернігівська

68129

1033

1563

13

60507

279

6059

614,4
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