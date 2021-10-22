Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (22.10.21)

За добу 21 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1800, медпрацівників – 391).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 386 831 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
8 557 659
|
отримали одну дозу, усього
|
8557657
|
6 829 174
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2425997
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3464392
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1057361
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
269 666
|
отримали одну дозу, усього
|
184107
|
отримали дві дози, усього
|
85559
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
87583
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
133232
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
48851
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1049 мобільними бригадами з імунізації, 3 097 пунктами щеплення та 364 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
5141
|
|
614
|
|
8530
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
134329
|
|
72999
|
|
15546
|
|
45784
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2725385
|
|
2361365
|
|
63003
|
|
13854545
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
2725385
|
23785
|
63003
|
614
|
2361365
|
8530
|
301017
|
790,4
|
м. Київ
|
249021
|
1323
|
5824
|
44
|
225605
|
277
|
17592
|
593,3
|
Вінницька
|
80960
|
558
|
1936
|
22
|
73682
|
252
|
5342
|
347,0
|
Волинська
|
73194
|
528
|
1402
|
16
|
64076
|
262
|
7716
|
749,0
|
Дніпропетровська
|
171523
|
1641
|
5366
|
57
|
145970
|
851
|
20187
|
638,0
|
Донецька
|
118514
|
1178
|
3075
|
94
|
99324
|
166
|
16115
|
858,1
|
Житомирська
|
107158
|
1144
|
2232
|
25
|
92591
|
304
|
12335
|
1024,8
|
Закарпатська
|
66833
|
238
|
1702
|
1
|
61779
|
41
|
3352
|
267,6
|
Запорізька
|
131590
|
1391
|
3003
|
26
|
108812
|
242
|
19775
|
1177,2
|
Івано-Франківська
|
98523
|
599
|
2345
|
7
|
89744
|
162
|
6434
|
471,2
|
Київська
|
143717
|
811
|
3107
|
31
|
131068
|
405
|
9542
|
535,5
|
Кіровоградська
|
23522
|
168
|
938
|
5
|
20724
|
62
|
1860
|
200,4
|
Луганська
|
44043
|
603
|
1403
|
14
|
32089
|
519
|
10551
|
1569,3
|
Львівська
|
169220
|
1647
|
4351
|
18
|
141575
|
309
|
23294
|
929,3
|
Миколаївська
|
80225
|
433
|
2161
|
24
|
73370
|
347
|
4694
|
420,7
|
Одеська
|
177648
|
1484
|
3746
|
45
|
146537
|
202
|
27365
|
1152,8
|
Полтавська
|
91836
|
1020
|
2117
|
12
|
81594
|
484
|
8125
|
588,2
|
Рівненська
|
94769
|
865
|
1453
|
17
|
85525
|
397
|
7791
|
676,7
|
Сумська
|
97347
|
1305
|
1683
|
8
|
83822
|
476
|
11842
|
1114,0
|
Тернопільська
|
85369
|
696
|
1498
|
16
|
76465
|
372
|
7406
|
714,9
|
Харківська
|
192512
|
1306
|
4451
|
18
|
160838
|
962
|
27223
|
1027,5
|
Херсонська
|
55844
|
1248
|
1615
|
54
|
40405
|
295
|
13824
|
1350,2
|
Хмельницька
|
107333
|
1294
|
2225
|
12
|
94343
|
405
|
10765
|
860,7
|
Черкаська
|
95502
|
671
|
1511
|
21
|
84728
|
212
|
9263
|
780,5
|
Чернівецька
|
101053
|
601
|
2296
|
14
|
86192
|
247
|
12565
|
1396,5
|
Чернігівська
|
68129
|
1033
|
1563
|
13
|
60507
|
279
|
6059
|
614,4