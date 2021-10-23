Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.10.21)

За добу 22 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1777, медпрацівників – 438).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 676 299 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
8 760 924
|
отримали одну дозу, усього
|
8760922
|
6 915 377
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2495613
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3564401
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1091001
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
289 468
|
отримали одну дозу, усього
|
203265
|
отримали дві дози, усього
|
86203
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
94078
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
143186
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
52204
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1064 мобільними бригадами з імунізації, 3 169 пунктами щеплення та 373 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
5362
|
|
483
|
|
8330
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
137624
|
|
72808
|
|
17738
|
|
47078
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2748614
|
|
2369695
|
|
63486
|
|
13927353
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
2748614
|
23229
|
63486
|
483
|
2369695
|
8330
|
315433
|
828,2
|
м. Київ
|
250242
|
1221
|
5846
|
22
|
226066
|
461
|
18330
|
618,2
|
Вінницька
|
81388
|
428
|
1952
|
16
|
73874
|
192
|
5562
|
361,3
|
Волинська
|
73711
|
517
|
1416
|
14
|
64410
|
334
|
7885
|
765,4
|
Дніпропетровська
|
173355
|
1832
|
5432
|
66
|
146851
|
881
|
21072
|
666,0
|
Донецька
|
119744
|
1230
|
3095
|
20
|
99637
|
313
|
17012
|
905,8
|
Житомирська
|
108303
|
1145
|
2249
|
17
|
93119
|
528
|
12935
|
1074,6
|
Закарпатська
|
67183
|
350
|
1706
|
4
|
61861
|
82
|
3616
|
288,7
|
Запорізька
|
132726
|
1136
|
3024
|
21
|
108909
|
97
|
20793
|
1237,8
|
Івано-Франківська
|
99161
|
638
|
2357
|
12
|
89847
|
103
|
6957
|
509,5
|
Київська
|
144692
|
975
|
3119
|
12
|
131416
|
348
|
10157
|
570,0
|
Кіровоградська
|
23679
|
157
|
944
|
6
|
20771
|
47
|
1964
|
211,6
|
Луганська
|
44695
|
652
|
1419
|
16
|
32324
|
235
|
10952
|
1628,9
|
Львівська
|
170974
|
1754
|
4372
|
21
|
141925
|
350
|
24677
|
984,4
|
Миколаївська
|
80708
|
483
|
2189
|
28
|
73597
|
227
|
4922
|
441,2
|
Одеська
|
179147
|
1499
|
3779
|
33
|
146854
|
317
|
28514
|
1201,2
|
Полтавська
|
92930
|
1094
|
2136
|
19
|
81922
|
328
|
8872
|
642,3
|
Рівненська
|
95715
|
946
|
1470
|
17
|
85907
|
382
|
8338
|
724,2
|
Сумська
|
98432
|
1085
|
1709
|
26
|
84277
|
455
|
12446
|
1170,8
|
Тернопільська
|
85926
|
557
|
1504
|
6
|
76779
|
314
|
7643
|
737,8
|
Харківська
|
193921
|
1409
|
4489
|
38
|
161406
|
568
|
28026
|
1057,8
|
Херсонська
|
56800
|
956
|
1615
|
0
|
40691
|
286
|
14494
|
1415,6
|
Хмельницька
|
108408
|
1075
|
2250
|
25
|
94943
|
600
|
11215
|
896,6
|
Черкаська
|
96185
|
683
|
1524
|
13
|
85055
|
327
|
9606
|
809,4
|
Чернівецька
|
101629
|
576
|
2310
|
14
|
86427
|
235
|
12892
|
1432,8
|
Чернігівська
|
68960
|
831
|
1580
|
17
|
60827
|
320
|
6553
|
664,5