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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.10.21)

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За добу 22 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1777, медпрацівників – 438).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 676 299 щеплень. 

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

8 760 924

отримали одну дозу, усього

8760922

отримали дві дози, усього

6 915 377

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2495613

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3564401

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1091001

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

289 468

отримали одну дозу, усього

203265

отримали дві дози, усього

86203

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

94078

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

143186

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

52204

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 1064 мобільними бригадами з імунізації, 3 169 пунктами щеплення та 373 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

5362
  • летальних випадків –

483
  • одужало (особи) –

8330

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

137624
  • методом ПЛР —

72808
  • методом ІФА —

17738
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

47078

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2748614
  • одужало (особи) –

2369695
  • летальних випадків –

63486
  • проведено ПЛР-тестувань –

13927353

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2748614

23229

63486

483

2369695

8330

315433

828,2

м. Київ

250242

1221

5846

22

226066

461

18330

618,2

Вінницька

81388

428

1952

16

73874

192

5562

361,3

Волинська

73711

517

1416

14

64410

334

7885

765,4

Дніпропетровська

173355

1832

5432

66

146851

881

21072

666,0

Донецька

119744

1230

3095

20

99637

313

17012

905,8

Житомирська

108303

1145

2249

17

93119

528

12935

1074,6

Закарпатська

67183

350

1706

4

61861

82

3616

288,7

Запорізька

132726

1136

3024

21

108909

97

20793

1237,8

Івано-Франківська

99161

638

2357

12

89847

103

6957

509,5

Київська

144692

975

3119

12

131416

348

10157

570,0

Кіровоградська

23679

157

944

6

20771

47

1964

211,6

Луганська

44695

652

1419

16

32324

235

10952

1628,9

Львівська

170974

1754

4372

21

141925

350

24677

984,4

Миколаївська

80708

483

2189

28

73597

227

4922

441,2

Одеська

179147

1499

3779

33

146854

317

28514

1201,2

Полтавська

92930

1094

2136

19

81922

328

8872

642,3

Рівненська

95715

946

1470

17

85907

382

8338

724,2

Сумська

98432

1085

1709

26

84277

455

12446

1170,8

Тернопільська

85926

557

1504

6

76779

314

7643

737,8

Харківська

193921

1409

4489

38

161406

568

28026

1057,8

Херсонська

56800

956

1615

0

40691

286

14494

1415,6

Хмельницька

108408

1075

2250

25

94943

600

11215

896,6

Черкаська

96185

683

1524

13

85055

327

9606

809,4

Чернівецька

101629

576

2310

14

86427

235

12892

1432,8

Чернігівська

68960

831

1580

17

60827

320

6553

664,5
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