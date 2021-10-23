Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.10.21)

За добу 22 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1777, медпрацівників – 438).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 676 299 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 8 760 924 отримали одну дозу, усього 8760922 отримали дві дози, усього 6 915 377 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2495613 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3564401 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1091001 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 289 468 отримали одну дозу, усього 203265 отримали дві дози, усього 86203 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 94078 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 143186 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 52204 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 1064 мобільними бригадами з імунізації, 3 169 пунктами щеплення та 373 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 5362 летальних випадків – 483 одужало (особи) – 8330 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 137624 методом ПЛР — 72808 методом ІФА — 17738 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 47078 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2748614 одужало (особи) – 2369695 летальних випадків – 63486 проведено ПЛР-тестувань – 13927353

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України