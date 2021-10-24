Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.10.21)

За добу 23 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1533, медпрацівників – 237).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 854 029 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
8 890 454
|
отримали одну дозу, усього
|
8890452
|
отримали дві дози, усього
|
6 963 577
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2538997
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
3631578
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1109970
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
177 730
|
отримали одну дозу, усього
|
129530
|
отримали дві дози, усього
|
48200
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
56185
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
91781
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
29764
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 839 мобільними бригадами з імунізації, 2 551 пунктами щеплення та 403 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками
|
5924
|
летальних випадків –
|
386
|
одужало (особи) –
|
6081
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
110224
|
методом ПЛР —
|
59357
|
методом ІФА —
|
11708
|
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2
|
39159
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
захворіло (особи) –
|
2769405
|
одужало (особи) –
|
2375776
|
летальних випадків –
|
63872
|
проведено ПЛР-тестувань –
|
13986710
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
2769405
|
20791
|
63872
|
386
|
2375776
|
6081
|
329757
|
865,8
|
м. Київ
|
251240
|
998
|
5873
|
27
|
226388
|
322
|
18979
|
640,1
|
Вінницька
|
81810
|
422
|
1960
|
8
|
73991
|
117
|
5859
|
380,6
|
Волинська
|
74106
|
395
|
1422
|
6
|
64680
|
270
|
8004
|
777,0
|
Дніпропетровська
|
175566
|
2211
|
5488
|
56
|
147592
|
741
|
22486
|
710,7
|
Донецька
|
121124
|
1380
|
3118
|
23
|
99990
|
353
|
18016
|
959,3
|
Житомирська
|
109253
|
950
|
2273
|
24
|
93335
|
216
|
13645
|
1133,6
|
Закарпатська
|
67394
|
211
|
1710
|
4
|
61901
|
40
|
3783
|
302,0
|
Запорізька
|
133786
|
1060
|
3074
|
50
|
109134
|
225
|
21578
|
1284,5
|
Івано-Франківська
|
99898
|
737
|
2362
|
5
|
89964
|
117
|
7572
|
554,6
|
Київська
|
145572
|
880
|
3131
|
12
|
131681
|
265
|
10760
|
603,9
|
Кіровоградська
|
23842
|
163
|
946
|
2
|
20816
|
45
|
2080
|
224,1
|
Луганська
|
44965
|
270
|
1423
|
4
|
32366
|
42
|
11176
|
1662,2
|
Львівська
|
172483
|
1509
|
4385
|
13
|
142209
|
284
|
25889
|
1032,8
|
Миколаївська
|
81074
|
366
|
2201
|
12
|
73925
|
328
|
4948
|
443,5
|
Одеська
|
180550
|
1403
|
3811
|
32
|
147005
|
151
|
29734
|
1252,6
|
Полтавська
|
93900
|
970
|
2148
|
12
|
82000
|
78
|
9752
|
706,0
|
Рівненська
|
96203
|
488
|
1480
|
10
|
85940
|
33
|
8783
|
762,9
|
Сумська
|
99340
|
908
|
1717
|
8
|
84587
|
310
|
13036
|
1226,3
|
Тернопільська
|
86573
|
647
|
1512
|
8
|
77074
|
295
|
7987
|
771,0
|
Харківська
|
195429
|
1508
|
4508
|
19
|
162152
|
746
|
28769
|
1085,8
|
Херсонська
|
57885
|
1085
|
1633
|
18
|
40926
|
235
|
15326
|
1496,9
|
Хмельницька
|
109305
|
897
|
2257
|
7
|
95284
|
341
|
11764
|
940,5
|
Черкаська
|
96783
|
598
|
1532
|
8
|
85299
|
244
|
9952
|
838,5
|
Чернівецька
|
102128
|
499
|
2323
|
13
|
86707
|
280
|
13098
|
1455,7
|
Чернігівська
|
69196
|
236
|
1585
|
5
|
60830
|
3
|
6781
|
687,6