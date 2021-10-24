Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.10.21)

За добу 23 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1533, медпрацівників – 237).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 854 029 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 8 890 454 отримали одну дозу, усього 8890452 отримали дві дози, усього 6 963 577 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2538997 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3631578 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1109970 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 177 730 отримали одну дозу, усього 129530 отримали дві дози, усього 48200 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 56185 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 91781 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 29764 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 839 мобільними бригадами з імунізації, 2 551 пунктами щеплення та 403 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 5924 летальних випадків – 386 одужало (особи) – 6081 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 110224 методом ПЛР — 59357 методом ІФА — 11708 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 39159 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2769405 одужало (особи) – 2375776 летальних випадків – 63872 проведено ПЛР-тестувань – 13986710

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України