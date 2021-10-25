Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.10.21)

За добу 24 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 14 634 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 999, медпрацівників – 173).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 955 360 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 8 965694 отримали одну дозу, усього 8965692 отримали дві дози, усього 6 989 668 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2560704 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3671324 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1123757 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 101331 отримали одну дозу, усього 75240 отримали дві дози, усього 26091 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 28457 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 53179 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 19695 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 634 мобільними бригадами з імунізації, 1 857 пунктами щеплення та 396 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3912 летальних випадків – 330 одужало (особи) – 4598 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 68569 методом ПЛР — 34540 методом ІФА — 6487 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 27542 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2784039 одужало (особи) – 2380374 летальних випадків – 64202 проведено ПЛР-тестувань – 14021250

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України