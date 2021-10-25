Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.10.21)

За добу 24 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 14 634 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 999, медпрацівників – 173).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 955 360 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
8 965694
|
отримали одну дозу, усього
|
8965692
|
6 989 668
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2560704
|
3671324
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1123757
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
101331
|
отримали одну дозу, усього
|
75240
|
отримали дві дози, усього
|
26091
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
28457
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
53179
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
19695
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 634 мобільними бригадами з імунізації, 1 857 пунктами щеплення та 396 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
3912
|
|
330
|
|
4598
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
68569
|
|
34540
|
|
6487
|
|
27542
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2784039
|
|
2380374
|
|
64202
|
|
14021250
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
2784039
|
14634
|
64202
|
330
|
2380374
|
4598
|
339463
|
891,3
|
м. Київ
|
251786
|
546
|
5900
|
27
|
226447
|
59
|
19439
|
655,6
|
Вінницька
|
82051
|
241
|
1964
|
4
|
74160
|
169
|
5927
|
385,0
|
Волинська
|
74426
|
320
|
1430
|
8
|
64766
|
86
|
8230
|
798,9
|
Дніпропетровська
|
176631
|
1065
|
5550
|
62
|
147733
|
141
|
23348
|
737,9
|
Донецька
|
121634
|
510
|
3118
|
0
|
100167
|
177
|
18349
|
977,0
|
Житомирська
|
110295
|
1042
|
2286
|
13
|
93617
|
282
|
14392
|
1195,7
|
Закарпатська
|
67456
|
62
|
1713
|
3
|
62004
|
103
|
3739
|
298,5
|
Запорізька
|
134823
|
1037
|
3126
|
52
|
109212
|
78
|
22485
|
1338,5
|
Івано-Франківська
|
100033
|
135
|
2364
|
2
|
89997
|
33
|
7672
|
561,9
|
Київська
|
145895
|
323
|
3132
|
1
|
131761
|
80
|
11002
|
617,4
|
Кіровоградська
|
23969
|
127
|
947
|
1
|
20831
|
15
|
2191
|
236,0
|
Луганська
|
45154
|
189
|
1423
|
0
|
32468
|
102
|
11263
|
1675,2
|
Львівська
|
173360
|
877
|
4402
|
17
|
142793
|
584
|
26165
|
1043,8
|
Миколаївська
|
81639
|
565
|
2217
|
16
|
74204
|
279
|
5218
|
467,7
|
Одеська
|
181812
|
1262
|
3848
|
37
|
147497
|
492
|
30467
|
1283,5
|
Полтавська
|
93976
|
76
|
2151
|
3
|
82001
|
1
|
9824
|
711,2
|
Рівненська
|
96439
|
236
|
1492
|
12
|
86034
|
94
|
8913
|
774,2
|
Сумська
|
100139
|
799
|
1725
|
8
|
84811
|
224
|
13603
|
1279,7
|
Тернопільська
|
86900
|
327
|
1518
|
6
|
77201
|
127
|
8181
|
789,8
|
Харківська
|
197116
|
1687
|
4542
|
34
|
163094
|
942
|
29480
|
1112,7
|
Херсонська
|
58808
|
923
|
1634
|
1
|
41131
|
205
|
16043
|
1566,9
|
Хмельницька
|
110239
|
934
|
2261
|
4
|
95390
|
106
|
12588
|
1006,4
|
Черкаська
|
97042
|
259
|
1532
|
0
|
85299
|
0
|
10211
|
860,3
|
Чернівецька
|
102587
|
459
|
2336
|
13
|
86912
|
205
|
13339
|
1482,5
|
Чернігівська
|
69829
|
633
|
1591
|
6
|
60844
|
14
|
7394
|
749,7