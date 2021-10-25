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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.10.21)

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За добу 24 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 14 634 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 999, медпрацівників – 173).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 955 360 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

8 965694

отримали одну дозу, усього

8965692

отримали дві дози, усього

6 989 668

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2560704

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3671324

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1123757

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

101331

отримали одну дозу, усього

75240

отримали дві дози, усього

26091

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

28457

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

53179

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

19695

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 634 мобільними бригадами з імунізації, 1 857 пунктами щеплення та 396 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3912
  • летальних випадків –

330
  • одужало (особи) –

4598

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

68569
  • методом ПЛР —

34540
  • методом ІФА —

6487
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

27542

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2784039
  • одужало (особи) –

2380374
  • летальних випадків –

64202
  • проведено ПЛР-тестувань –

14021250

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2784039

14634

64202

330

2380374

4598

339463

891,3

м. Київ

251786

546

5900

27

226447

59

19439

655,6

Вінницька

82051

241

1964

4

74160

169

5927

385,0

Волинська

74426

320

1430

8

64766

86

8230

798,9

Дніпропетровська

176631

1065

5550

62

147733

141

23348

737,9

Донецька

121634

510

3118

0

100167

177

18349

977,0

Житомирська

110295

1042

2286

13

93617

282

14392

1195,7

Закарпатська

67456

62

1713

3

62004

103

3739

298,5

Запорізька

134823

1037

3126

52

109212

78

22485

1338,5

Івано-Франківська

100033

135

2364

2

89997

33

7672

561,9

Київська

145895

323

3132

1

131761

80

11002

617,4

Кіровоградська

23969

127

947

1

20831

15

2191

236,0

Луганська

45154

189

1423

0

32468

102

11263

1675,2

Львівська

173360

877

4402

17

142793

584

26165

1043,8

Миколаївська

81639

565

2217

16

74204

279

5218

467,7

Одеська

181812

1262

3848

37

147497

492

30467

1283,5

Полтавська

93976

76

2151

3

82001

1

9824

711,2

Рівненська

96439

236

1492

12

86034

94

8913

774,2

Сумська

100139

799

1725

8

84811

224

13603

1279,7

Тернопільська

86900

327

1518

6

77201

127

8181

789,8

Харківська

197116

1687

4542

34

163094

942

29480

1112,7

Херсонська

58808

923

1634

1

41131

205

16043

1566,9

Хмельницька

110239

934

2261

4

95390

106

12588

1006,4

Черкаська

97042

259

1532

0

85299

0

10211

860,3

Чернівецька

102587

459

2336

13

86912

205

13339

1482,5

Чернігівська

69829

633

1591

6

60844

14

7394

749,7
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