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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (26.10.21)

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За добу 25 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1414, медпрацівників – 338).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 16 210 280 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

9 151 480

отримали одну дозу, усього

9151478

отримали дві дози, усього

7 058 802

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2626655

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3761789

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1153127

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

254920

отримали одну дозу, усього

185786

отримали дві дози, усього

69134

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

86471

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

122920

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

45529

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 1060 мобільними бригадами з імунізації, 3 086 пунктами щеплення та 379 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2 939
  • летальних випадків –

734
  • одужало (особи) –

9738

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

129063
  • методом ПЛР —

61027
  • методом ІФА —

18233
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

49803

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2803159
  • одужало (особи) –

2390112
  • летальних випадків –

64936
  • проведено ПЛР-тестувань –

14082277

 

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2803159

19120

64936

734

2390112

9738

348111

914,0

м. Київ

252921

1135

5937

37

226761

314

20223

682,1

Вінницька

82445

394

1981

17

74425

265

6039

392,3

Волинська

74981

555

1443

13

64985

219

8553

830,3

Дніпропетровська

178391

1760

5599

49

148117

384

24675

779,9

Донецька

122649

1015

3159

41

100969

802

18521

986,2

Житомирська

110581

286

2316

30

94219

602

14046

1166,9

Закарпатська

67711

255

1721

8

62090

86

3900

311,3

Запорізька

136158

1335

3181

55

109414

202

23563

1402,7

Івано-Франківська

100331

298

2374

10

90095

98

7862

575,8

Київська

146682

787

3158

26

131994

233

11530

647,1

Кіровоградська

24009

40

954

7

20867

36

2188

235,7

Луганська

45704

550

1453

30

32804

336

11447

1702,5

Львівська

174464

1104

4433

31

143991

1198

26040

1038,8

Миколаївська

82147

508

2248

31

74688

484

5211

467,1

Одеська

183417

1605

3885

37

147590

93

31942

1345,6

Полтавська

94865

889

2187

36

82519

518

10159

735,4

Рівненська

97177

738

1510

18

86747

713

8920

774,8

Сумська

100808

669

1759

34

85278

467

13771

1295,5

Тернопільська

87313

413

1534

16

77465

264

8314

802,6

Харківська

198371

1255

4566

24

163818

724

29987

1131,8

Херсонська

60030

1222

1722

88

41428

297

16880

1648,7

Хмельницька

110654

415

2294

33

95798

408

12562

1004,3

Черкаська

97920

878

1563

31

85544

245

10813

911,1

Чернівецька

103276

689

2353

17

87134

222

13789

1532,5

Чернігівська

70154

325

1606

15

61372

528

7176

727,6
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