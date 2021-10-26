Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (26.10.21)

За добу 25 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1414, медпрацівників – 338).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 16 210 280 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 9 151 480 отримали одну дозу, усього 9151478 отримали дві дози, усього 7 058 802 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2626655 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3761789 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1153127 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 254920 отримали одну дозу, усього 185786 отримали дві дози, усього 69134 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 86471 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 122920 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 45529 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 1060 мобільними бригадами з імунізації, 3 086 пунктами щеплення та 379 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2 939 летальних випадків – 734 одужало (особи) – 9738 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 129063 методом ПЛР — 61027 методом ІФА — 18233 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 49803 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2803159 одужало (особи) – 2390112 летальних випадків – 64936 проведено ПЛР-тестувань – 14082277

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України