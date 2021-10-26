Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (26.10.21)

За добу 25 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1414, медпрацівників – 338).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 16 210 280 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
9 151 480
|
отримали одну дозу, усього
|
9151478
|
7 058 802
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2626655
|
3761789
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1153127
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
254920
|
отримали одну дозу, усього
|
185786
|
отримали дві дози, усього
|
69134
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
86471
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
122920
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
45529
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1060 мобільними бригадами з імунізації, 3 086 пунктами щеплення та 379 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2 939
|
|
734
|
|
9738
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
129063
|
|
61027
|
|
18233
|
|
49803
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2803159
|
|
2390112
|
|
64936
|
|
14082277
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
2803159
|
19120
|
64936
|
734
|
2390112
|
9738
|
348111
|
914,0
|
м. Київ
|
252921
|
1135
|
5937
|
37
|
226761
|
314
|
20223
|
682,1
|
Вінницька
|
82445
|
394
|
1981
|
17
|
74425
|
265
|
6039
|
392,3
|
Волинська
|
74981
|
555
|
1443
|
13
|
64985
|
219
|
8553
|
830,3
|
Дніпропетровська
|
178391
|
1760
|
5599
|
49
|
148117
|
384
|
24675
|
779,9
|
Донецька
|
122649
|
1015
|
3159
|
41
|
100969
|
802
|
18521
|
986,2
|
Житомирська
|
110581
|
286
|
2316
|
30
|
94219
|
602
|
14046
|
1166,9
|
Закарпатська
|
67711
|
255
|
1721
|
8
|
62090
|
86
|
3900
|
311,3
|
Запорізька
|
136158
|
1335
|
3181
|
55
|
109414
|
202
|
23563
|
1402,7
|
Івано-Франківська
|
100331
|
298
|
2374
|
10
|
90095
|
98
|
7862
|
575,8
|
Київська
|
146682
|
787
|
3158
|
26
|
131994
|
233
|
11530
|
647,1
|
Кіровоградська
|
24009
|
40
|
954
|
7
|
20867
|
36
|
2188
|
235,7
|
Луганська
|
45704
|
550
|
1453
|
30
|
32804
|
336
|
11447
|
1702,5
|
Львівська
|
174464
|
1104
|
4433
|
31
|
143991
|
1198
|
26040
|
1038,8
|
Миколаївська
|
82147
|
508
|
2248
|
31
|
74688
|
484
|
5211
|
467,1
|
Одеська
|
183417
|
1605
|
3885
|
37
|
147590
|
93
|
31942
|
1345,6
|
Полтавська
|
94865
|
889
|
2187
|
36
|
82519
|
518
|
10159
|
735,4
|
Рівненська
|
97177
|
738
|
1510
|
18
|
86747
|
713
|
8920
|
774,8
|
Сумська
|
100808
|
669
|
1759
|
34
|
85278
|
467
|
13771
|
1295,5
|
Тернопільська
|
87313
|
413
|
1534
|
16
|
77465
|
264
|
8314
|
802,6
|
Харківська
|
198371
|
1255
|
4566
|
24
|
163818
|
724
|
29987
|
1131,8
|
Херсонська
|
60030
|
1222
|
1722
|
88
|
41428
|
297
|
16880
|
1648,7
|
Хмельницька
|
110654
|
415
|
2294
|
33
|
95798
|
408
|
12562
|
1004,3
|
Черкаська
|
97920
|
878
|
1563
|
31
|
85544
|
245
|
10813
|
911,1
|
Чернівецька
|
103276
|
689
|
2353
|
17
|
87134
|
222
|
13789
|
1532,5
|
Чернігівська
|
70154
|
325
|
1606
|
15
|
61372
|
528
|
7176
|
727,6