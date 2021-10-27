Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.10.21)

За добу 26 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 532, медпрацівників – 399).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 16 501 573 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
9363493
|
отримали одну дозу, усього
|
9363491
|
7 138 082
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2702392
|
3862857
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1188335
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
291293
|
отримали одну дозу, усього
|
212013
|
отримали дві дози, усього
|
79280
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
100052
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
136967
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
54274
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1 164 мобільними бригадами з імунізації, 3 220 пунктами щеплення та 384 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
5 925
|
|
692
|
|
11593
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
147563
|
|
72231
|
|
20345
|
|
54987
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2825733
|
|
2401705
|
|
65628
|
|
14154508
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
2825733
|
22574
|
65628
|
692
|
2401705
|
11593
|
358400
|
941,0
|
м. Київ
|
254337
|
1416
|
5991
|
54
|
227334
|
573
|
21012
|
708,7
|
Вінницька
|
83024
|
579
|
2001
|
20
|
74612
|
187
|
6411
|
416,5
|
Волинська
|
75635
|
654
|
1458
|
15
|
65251
|
266
|
8926
|
866,5
|
Дніпропетровська
|
180265
|
1874
|
5653
|
54
|
148768
|
651
|
25844
|
816,8
|
Донецька
|
123702
|
1053
|
3223
|
64
|
101905
|
936
|
18574
|
989,0
|
Житомирська
|
111292
|
711
|
2339
|
23
|
94694
|
475
|
14259
|
1184,6
|
Закарпатська
|
67929
|
218
|
1730
|
9
|
62102
|
12
|
4097
|
327,1
|
Запорізька
|
137454
|
1296
|
3224
|
43
|
109642
|
228
|
24588
|
1463,7
|
Івано-Франківська
|
100674
|
343
|
2390
|
16
|
90430
|
335
|
7854
|
575,2
|
Київська
|
147562
|
880
|
3186
|
28
|
132432
|
438
|
11944
|
670,3
|
Кіровоградська
|
24113
|
104
|
957
|
3
|
20909
|
42
|
2247
|
242,1
|
Луганська
|
46378
|
674
|
1482
|
29
|
33245
|
441
|
11651
|
1732,9
|
Львівська
|
175890
|
1426
|
4446
|
13
|
144865
|
874
|
26579
|
1060,3
|
Миколаївська
|
82753
|
606
|
2262
|
14
|
75059
|
371
|
5432
|
486,9
|
Одеська
|
184894
|
1477
|
3906
|
21
|
147861
|
271
|
33127
|
1395,6
|
Полтавська
|
95760
|
895
|
2230
|
43
|
83175
|
656
|
10355
|
749,6
|
Рівненська
|
98056
|
879
|
1531
|
21
|
87384
|
637
|
9141
|
794,0
|
Сумська
|
102078
|
1270
|
1803
|
44
|
86066
|
788
|
14209
|
1336,7
|
Тернопільська
|
87973
|
660
|
1560
|
26
|
77759
|
294
|
8654
|
835,4
|
Харківська
|
200012
|
1641
|
4601
|
35
|
164788
|
970
|
30623
|
1155,8
|
Херсонська
|
61150
|
1120
|
1772
|
50
|
42065
|
637
|
17313
|
1691,0
|
Хмельницька
|
111673
|
1019
|
2321
|
27
|
96380
|
582
|
12972
|
1037,1
|
Черкаська
|
98798
|
878
|
1575
|
12
|
86027
|
483
|
11196
|
943,3
|
Чернівецька
|
103856
|
580
|
2362
|
9
|
87295
|
161
|
14199
|
1578,1
|
Чернігівська
|
70475
|
321
|
1625
|
19
|
61657
|
285
|
7193
|
729,4