Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.10.21)

За добу 26 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 532, медпрацівників – 399).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 16 501 573 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 9363493 отримали одну дозу, усього 9363491 отримали дві дози, усього 7 138 082 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2702392 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 3862857 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1188335 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 291293 отримали одну дозу, усього 212013 отримали дві дози, усього 79280 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 100052 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 136967 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 54274 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 1 164 мобільними бригадами з імунізації, 3 220 пунктами щеплення та 384 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 5 925 летальних випадків – 692 одужало (особи) – 11593 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 147563 методом ПЛР — 72231 методом ІФА — 20345 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 54987 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2825733 одужало (особи) – 2401705 летальних випадків – 65628 проведено ПЛР-тестувань – 14154508

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України