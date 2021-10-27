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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.10.21)

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За добу 26 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 532, медпрацівників – 399).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 16 501 573 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

9363493

отримали одну дозу, усього

9363491

отримали дві дози, усього

7 138 082

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2702392

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3862857

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1188335

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

291293

отримали одну дозу, усього

212013

отримали дві дози, усього

79280

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

100052

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

136967

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

54274

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 1 164 мобільними бригадами з імунізації, 3 220 пунктами щеплення та 384 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

5 925
  • летальних випадків –

692
  • одужало (особи) –

11593

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

147563
  • методом ПЛР —

72231
  • методом ІФА —

20345
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

54987

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2825733
  • одужало (особи) –

2401705
  • летальних випадків –

65628
  • проведено ПЛР-тестувань –

14154508

 

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2825733

22574

65628

692

2401705

11593

358400

941,0

м. Київ

254337

1416

5991

54

227334

573

21012

708,7

Вінницька

83024

579

2001

20

74612

187

6411

416,5

Волинська

75635

654

1458

15

65251

266

8926

866,5

Дніпропетровська

180265

1874

5653

54

148768

651

25844

816,8

Донецька

123702

1053

3223

64

101905

936

18574

989,0

Житомирська

111292

711

2339

23

94694

475

14259

1184,6

Закарпатська

67929

218

1730

9

62102

12

4097

327,1

Запорізька

137454

1296

3224

43

109642

228

24588

1463,7

Івано-Франківська

100674

343

2390

16

90430

335

7854

575,2

Київська

147562

880

3186

28

132432

438

11944

670,3

Кіровоградська

24113

104

957

3

20909

42

2247

242,1

Луганська

46378

674

1482

29

33245

441

11651

1732,9

Львівська

175890

1426

4446

13

144865

874

26579

1060,3

Миколаївська

82753

606

2262

14

75059

371

5432

486,9

Одеська

184894

1477

3906

21

147861

271

33127

1395,6

Полтавська

95760

895

2230

43

83175

656

10355

749,6

Рівненська

98056

879

1531

21

87384

637

9141

794,0

Сумська

102078

1270

1803

44

86066

788

14209

1336,7

Тернопільська

87973

660

1560

26

77759

294

8654

835,4

Харківська

200012

1641

4601

35

164788

970

30623

1155,8

Херсонська

61150

1120

1772

50

42065

637

17313

1691,0

Хмельницька

111673

1019

2321

27

96380

582

12972

1037,1

Черкаська

98798

878

1575

12

86027

483

11196

943,3

Чернівецька

103856

580

2362

9

87295

161

14199

1578,1

Чернігівська

70475

321

1625

19

61657

285

7193

729,4
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