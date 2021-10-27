Сім областей перейдуть на червоний рівень епіднебезпеки

З 30 жовтня червоний рівень епіднебезпеки буде встановлений у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 27 жовтня.

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні. Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Важливо, що вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Водночас місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.

Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі досягнення регіоном показників, які характеризують відсутність ознак, які б відповідали вказаному рівню

Окрім того, з 21 жовтня набули чинності нові правила перевезення пасажирів між областями. Для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно буде використовувати або документ про щеплення проти COVID-19 або негативний результат тестування на COVID-19. Більше про нові правила поїздок та необхідні для цього документи читайте за посиланням https://bit.ly/3j4ilvl.

МОЗ України