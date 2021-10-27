Нову партію препарату для лікування коронавірусної хвороби «БІОВЕН» доставлять в регіони

Міністерство охорони здоров’я розподілило в регіони лікарський засіб «БІОВЕН (Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення 10 г (10 %) по 100 мл)» згідно з наказом №2345 від 25.10.2021.

Препарат буде застосовуватись для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.

Так, з 27 жовтня розпочнеться розвезення лікарського засобу в регіони:

27 жовтня першу партію направлять до Києва та Київської області;

28 жовтня – до Волинської та Рівненської областей;

3 листопада – до решти регіонів України.

Детальну інформацію щодо розподілу препарату по кожному регіону можна переглянути тут. Загалом планується розвезти 7 557 флаконів, що має покрити 100% потреб.

МОЗ України