Нову партію препарату для лікування коронавірусної хвороби «БІОВЕН» доставлять в регіони

Міністерство охорони здоров’я розподілило в регіони лікарський засіб «БІОВЕН (Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення 10 г (10 %) по 100 мл)» згідно з наказом №2345 від 25.10.2021.
Препарат буде застосовуватись для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.
Так, з 27 жовтня розпочнеться розвезення лікарського засобу в регіони:
- 27 жовтня першу партію направлять до Києва та Київської області;
- 28 жовтня – до Волинської та Рівненської областей;
- 3 листопада – до решти регіонів України.
- Детальну інформацію щодо розподілу препарату по кожному регіону можна переглянути тут. Загалом планується розвезти 7 557 флаконів, що має покрити 100% потреб.
МОЗ України