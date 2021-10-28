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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.10.21)

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За добу 27 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 830, медпрацівників – 477).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 16 793 558 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

9576177

отримали одну дозу, усього

9576175

отримали дві дози, усього

7 217 383

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2779207

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

3961145

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1225916

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

291 985

отримали одну дозу, усього

212684

отримали дві дози, усього

79301

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

100979

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

134762

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

56244

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 1 128 мобільними бригадами з імунізації, 3 232 пунктами щеплення та 409 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

5366
  • летальних випадків –

576
  • одужало (особи) –

10006

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

151504
  • методом ПЛР —

77573
  • методом ІФА —

21960
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

51971

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2851804
  • одужало (особи) –

2411711
  • летальних випадків –

66204
  • проведено ПЛР-тестувань –

14232081

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2851804

26071

66204

576

2411711

10006

373889

981,7

м. Київ

255788

1451

6030

39

227651

317

22107

745,6

Вінницька

83484

460

2014

13

74762

150

6708

435,8

Волинська

76222

587

1475

17

65598

347

9149

888,1

Дніпропетровська

182378

2113

5703

50

149533

765

27142

857,8

Донецька

124882

1180

3279

56

102354

449

19249

1025,0

Житомирська

112960

1668

2367

28

94932

238

15661

1301,1

Закарпатська

68330

401

1737

7

62190

88

4403

351,5

Запорізька

138903

1449

3256

32

109992

350

25655

1527,2

Івано-Франківська

101932

1258

2405

15

90543

113

8984

658,0

Київська

148468

906

3215

29

132968

536

12285

689,4

Кіровоградська

24297

184

960

3

20957

48

2380

256,4

Луганська

47034

656

1508

26

33518

273

12008

1786,0

Львівська

177396

1506

4476

30

145860

995

27060

1079,5

Миколаївська

83346

593

2301

39

75243

184

5802

520,1

Одеська

187190

2296

3934

28

148101

240

35155

1481,0

Полтавська

96782

1022

2245

15

83749

574

10788

781,0

Рівненська

98993

937

1550

19

87898

514

9545

829,1

Сумська

102903

825

1823

20

86592

526

14488

1362,9

Тернопільська

88721

748

1571

11

78048

289

9102

878,7

Харківська

201529

1517

4636

35

166090

1302

30803

1162,6

Херсонська

62243

1093

1774

2

42404

339

18065

1764,4

Хмельницька

112790

1117

2338

17

96908

528

13544

1082,8

Черкаська

99504

706

1586

11

86329

302

11589

976,5

Чернівецька

104552

696

2375

13

87555

260

14622

1625,1

Чернігівська

71177

702

1646

21

61936

279

7595

770,1
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