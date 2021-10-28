Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.10.21)

За добу 27 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 830, медпрацівників – 477).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 16 793 558 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
9576177
|
отримали одну дозу, усього
|
9576175
|
7 217 383
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2779207
|
3961145
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1225916
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
291 985
|
отримали одну дозу, усього
|
212684
|
отримали дві дози, усього
|
79301
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
100979
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
134762
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
56244
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1 128 мобільними бригадами з імунізації, 3 232 пунктами щеплення та 409 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
2851804
|
26071
|
66204
|
576
|
2411711
|
10006
|
373889
|
981,7
|
м. Київ
|
255788
|
1451
|
6030
|
39
|
227651
|
317
|
22107
|
745,6
|
Вінницька
|
83484
|
460
|
2014
|
13
|
74762
|
150
|
6708
|
435,8
|
Волинська
|
76222
|
587
|
1475
|
17
|
65598
|
347
|
9149
|
888,1
|
Дніпропетровська
|
182378
|
2113
|
5703
|
50
|
149533
|
765
|
27142
|
857,8
|
Донецька
|
124882
|
1180
|
3279
|
56
|
102354
|
449
|
19249
|
1025,0
|
Житомирська
|
112960
|
1668
|
2367
|
28
|
94932
|
238
|
15661
|
1301,1
|
Закарпатська
|
68330
|
401
|
1737
|
7
|
62190
|
88
|
4403
|
351,5
|
Запорізька
|
138903
|
1449
|
3256
|
32
|
109992
|
350
|
25655
|
1527,2
|
Івано-Франківська
|
101932
|
1258
|
2405
|
15
|
90543
|
113
|
8984
|
658,0
|
Київська
|
148468
|
906
|
3215
|
29
|
132968
|
536
|
12285
|
689,4
|
Кіровоградська
|
24297
|
184
|
960
|
3
|
20957
|
48
|
2380
|
256,4
|
Луганська
|
47034
|
656
|
1508
|
26
|
33518
|
273
|
12008
|
1786,0
|
Львівська
|
177396
|
1506
|
4476
|
30
|
145860
|
995
|
27060
|
1079,5
|
Миколаївська
|
83346
|
593
|
2301
|
39
|
75243
|
184
|
5802
|
520,1
|
Одеська
|
187190
|
2296
|
3934
|
28
|
148101
|
240
|
35155
|
1481,0
|
Полтавська
|
96782
|
1022
|
2245
|
15
|
83749
|
574
|
10788
|
781,0
|
Рівненська
|
98993
|
937
|
1550
|
19
|
87898
|
514
|
9545
|
829,1
|
Сумська
|
102903
|
825
|
1823
|
20
|
86592
|
526
|
14488
|
1362,9
|
Тернопільська
|
88721
|
748
|
1571
|
11
|
78048
|
289
|
9102
|
878,7
|
Харківська
|
201529
|
1517
|
4636
|
35
|
166090
|
1302
|
30803
|
1162,6
|
Херсонська
|
62243
|
1093
|
1774
|
2
|
42404
|
339
|
18065
|
1764,4
|
Хмельницька
|
112790
|
1117
|
2338
|
17
|
96908
|
528
|
13544
|
1082,8
|
Черкаська
|
99504
|
706
|
1586
|
11
|
86329
|
302
|
11589
|
976,5
|
Чернівецька
|
104552
|
696
|
2375
|
13
|
87555
|
260
|
14622
|
1625,1
|
Чернігівська
|
71177
|
702
|
1646
|
21
|
61936
|
279
|
7595
|
770,1