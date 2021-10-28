Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (28.10.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 5366 летальних випадків – 576 одужало (особи) – 10006 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 151504 методом ПЛР — 77573 методом ІФА — 21960 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 51971 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2851804 одужало (особи) – 2411711 летальних випадків – 66204 проведено ПЛР-тестувань – 14232081