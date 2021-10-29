Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.10.21)

За добу 28 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 824, медпрацівників – 491).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 17 082 799 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 9 790 280 отримали одну дозу, усього 9790278 отримали дві дози, усього 7 292 521 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2859223 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 4054857 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1266291 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 289241 отримали одну дозу, усього 214103 отримали дві дози, усього 75138 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 100996 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 127339 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 60906 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 1 103 мобільними бригадами з імунізації, 3 189 пунктами щеплення та 408 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 5463 летальних випадків – 648 одужало (особи) – 9784 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 142277 методом ПЛР — 74027 методом ІФА — 20592 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 47658 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2878674 одужало (особи) – 2421495 летальних випадків – 66852 проведено ПЛР-тестувань – 14306108

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України