Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.10.21)

За добу 28 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 824, медпрацівників – 491).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 17 082 799 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
9 790 280
|
отримали одну дозу, усього
|
9790278
|
7 292 521
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2859223
|
4054857
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1266291
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
289241
|
отримали одну дозу, усього
|
214103
|
отримали дві дози, усього
|
75138
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
100996
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
127339
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
60906
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1 103 мобільними бригадами з імунізації, 3 189 пунктами щеплення та 408 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
5463
|
|
648
|
|
9784
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
142277
|
|
74027
|
|
20592
|
|
47658
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2878674
|
|
2421495
|
|
66852
|
|
14306108
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
2878674
|
26870
|
66852
|
648
|
2421495
|
9784
|
390327
|
1024,9
|
м. Київ
|
257404
|
1616
|
6076
|
46
|
228276
|
625
|
23052
|
777,5
|
Вінницька
|
84072
|
588
|
2034
|
20
|
74902
|
140
|
7136
|
463,6
|
Волинська
|
76823
|
601
|
1485
|
10
|
65939
|
341
|
9399
|
912,4
|
Дніпропетровська
|
184542
|
2164
|
5755
|
52
|
150243
|
710
|
28544
|
902,1
|
Донецька
|
126031
|
1149
|
3318
|
39
|
102840
|
486
|
19873
|
1058,2
|
Житомирська
|
114226
|
1266
|
2394
|
27
|
95457
|
525
|
16375
|
1360,4
|
Закарпатська
|
68668
|
338
|
1746
|
9
|
62288
|
98
|
4634
|
369,9
|
Запорізька
|
140201
|
1298
|
3302
|
46
|
110363
|
371
|
26536
|
1579,6
|
Івано-Франківська
|
102713
|
781
|
2419
|
14
|
90600
|
57
|
9694
|
710,0
|
Київська
|
149456
|
988
|
3255
|
40
|
133441
|
473
|
12760
|
716,1
|
Кіровоградська
|
24490
|
193
|
967
|
7
|
21019
|
62
|
2504
|
269,8
|
Луганська
|
47556
|
522
|
1524
|
16
|
33970
|
452
|
12062
|
1794,0
|
Львівська
|
179098
|
1702
|
4489
|
13
|
146350
|
490
|
28259
|
1127,3
|
Миколаївська
|
84042
|
696
|
2318
|
17
|
75462
|
219
|
6262
|
561,3
|
Одеська
|
189346
|
2156
|
4011
|
77
|
148277
|
176
|
37058
|
1561,2
|
Полтавська
|
97855
|
1073
|
2276
|
31
|
84181
|
432
|
11398
|
825,1
|
Рівненська
|
100192
|
1199
|
1564
|
14
|
88236
|
338
|
10392
|
902,7
|
Сумська
|
104138
|
1235
|
1854
|
31
|
87001
|
409
|
15283
|
1437,7
|
Тернопільська
|
89432
|
711
|
1588
|
17
|
78484
|
436
|
9360
|
903,6
|
Харківська
|
203026
|
1497
|
4661
|
25
|
166976
|
886
|
31389
|
1184,7
|
Херсонська
|
63470
|
1227
|
1811
|
37
|
42798
|
394
|
18861
|
1842,2
|
Хмельницька
|
114072
|
1282
|
2352
|
14
|
97472
|
564
|
14248
|
1139,1
|
Черкаська
|
100297
|
793
|
1600
|
14
|
86655
|
326
|
12042
|
1014,6
|
Чернівецька
|
105234
|
682
|
2393
|
18
|
87762
|
207
|
15079
|
1675,9
|
Чернігівська
|
72290
|
1113
|
1660
|
14
|
62503
|
567
|
8127
|
824,1