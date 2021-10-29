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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.10.21)

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За добу 28 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 824, медпрацівників – 491).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 17 082 799 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

9 790 280

отримали одну дозу, усього

9790278

отримали дві дози, усього

7 292 521

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2859223

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4054857

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1266291

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

289241

отримали одну дозу, усього

214103

отримали дві дози, усього

75138

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

100996

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

127339

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

60906

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 1 103 мобільними бригадами з імунізації, 3 189 пунктами щеплення та 408 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

5463
  • летальних випадків –

648
  • одужало (особи) –

9784

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

142277
  • методом ПЛР —

74027
  • методом ІФА —

20592
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

47658

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2878674
  • одужало (особи) –

2421495
  • летальних випадків –

66852
  • проведено ПЛР-тестувань –

14306108

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2878674

26870

66852

648

2421495

9784

390327

1024,9

м. Київ

257404

1616

6076

46

228276

625

23052

777,5

Вінницька

84072

588

2034

20

74902

140

7136

463,6

Волинська

76823

601

1485

10

65939

341

9399

912,4

Дніпропетровська

184542

2164

5755

52

150243

710

28544

902,1

Донецька

126031

1149

3318

39

102840

486

19873

1058,2

Житомирська

114226

1266

2394

27

95457

525

16375

1360,4

Закарпатська

68668

338

1746

9

62288

98

4634

369,9

Запорізька

140201

1298

3302

46

110363

371

26536

1579,6

Івано-Франківська

102713

781

2419

14

90600

57

9694

710,0

Київська

149456

988

3255

40

133441

473

12760

716,1

Кіровоградська

24490

193

967

7

21019

62

2504

269,8

Луганська

47556

522

1524

16

33970

452

12062

1794,0

Львівська

179098

1702

4489

13

146350

490

28259

1127,3

Миколаївська

84042

696

2318

17

75462

219

6262

561,3

Одеська

189346

2156

4011

77

148277

176

37058

1561,2

Полтавська

97855

1073

2276

31

84181

432

11398

825,1

Рівненська

100192

1199

1564

14

88236

338

10392

902,7

Сумська

104138

1235

1854

31

87001

409

15283

1437,7

Тернопільська

89432

711

1588

17

78484

436

9360

903,6

Харківська

203026

1497

4661

25

166976

886

31389

1184,7

Херсонська

63470

1227

1811

37

42798

394

18861

1842,2

Хмельницька

114072

1282

2352

14

97472

564

14248

1139,1

Черкаська

100297

793

1600

14

86655

326

12042

1014,6

Чернівецька

105234

682

2393

18

87762

207

15079

1675,9

Чернігівська

72290

1113

1660

14

62503

567

8127

824,1
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