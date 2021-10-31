Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (31.10.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 5 663 летальних випадків – 336 одужало (особи) – 5 269 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 97 286 методом ПЛР — 47 906 методом ІФА — 12 652 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 36 728 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 922 302 одужало (особи) – 2 436 213 летальних випадків – 67 729 проведено ПЛР-тестувань – 14 426 626