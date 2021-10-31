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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (31.10.21)

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За добу 30 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 17 430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1108, медпрацівників – 178).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 17 577 773 щеплення.

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

10 156 229

отримали одну дозу, усього

10156227

отримали дві дози, усього

7 42 1546

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3006348

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4213193

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1326779

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

177765

отримали одну дозу, усього

133251

отримали дві дози, усього

44514

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

65964

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

79377

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

32424

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

 

Щеплення проводилось 844 мобільними бригадами з імунізації, 2 560 пунктами щеплення та 442 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

5 663
  • летальних випадків –

336
  • одужало (особи) –

5 269

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

97 286
  • методом ПЛР —

47 906
  • методом ІФА —

12 652
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

36 728

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 922 302
  • одужало (особи) –

2 436 213
  • летальних випадків –

67 729
  • проведено ПЛР-тестувань –

14 426 626

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2922302

17430

67729

336

2436213

5269

418360

1098,5

м. Київ

259302

443

6169

39

229220

161

23913

806,5

Вінницька

85058

363

2065

11

75237

170

7756

503,9

Волинська

77792

317

1518

8

66526

78

9748

946,3

Дніпропетровська

187963

1141

5858

48

151172

419

30933

977,6

Донецька

127639

436

3387

40

104052

49

20200

1075,6

Житомирська

116394

1166

2423

10

95940

46

18031

1498,0

Закарпатська

69126

181

1758

6

62451

60

4917

392,5

Запорізька

142210

657

3332

9

110423

0

28455

1693,9

Івано-Франківська

104055

582

2431

3

90741

50

10883

797,1

Київська

150986

578

3293

7

133978

199

13715

769,7

Кіровоградська

24866

177

978

4

21117

26

2771

298,5

Луганська

48352

204

1558

6

34445

159

12349

1836,7

Львівська

182018

1040

4525

15

146828

163

30665

1223,3

Миколаївська

85735

939

2355

17

75890

227

7490

671,4

Одеська

192840

1521

4081

35

149158

581

39601

1668,3

Полтавська

99297

364

2307

4

84653

20

12337

893,1

Рівненська

101602

412

1585

10

88920

298

11097

963,9

Сумська

106926

1176

1880

6

87926

451

17120

1610,5

Тернопільська

90521

480

1616

13

79025

244

9880

953,8

Харківська

206415

1934

4703

19

168907

1101

32805

1238,2

Херсонська

65512

918

1813

0

43174

137

20525

2004,7

Хмельницька

116180

958

2371

7

98403

261

15406

1231,7

Черкаська

101233

275

1616

0

87157

209

12460

1049,8

Чернівецька

106405

487

2430

17

88128

149

15847

1761,3

Чернігівська

73875

681

1677

2

62742

11

9456

958,8
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