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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.11.21)

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За добу 31 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 905, медпрацівників – 111).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 17 695 591 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

10 245 775

отримали одну дозу, усього

10 245 773

отримали дві дози, усього

7 449 818

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3 038 646

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4 257 792

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 339 428

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 102 042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

117 818

отримали одну дозу, усього

89 546

отримали дві дози, усього

28 272

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

40 489

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

58 603

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

18 726

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

 

Щеплення проводилось 631 мобільною бригадою з імунізації, 2 044 пунктами щеплення та 423 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3 828
  • летальних випадків –

298
  • одужало (особи) –

5 885

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

63 343
  • методом ПЛР —

29 021
  • методом ІФА —

7 648
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

26 674

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 936 238
  • одужало (особи) –

2 442 098
  • летальних випадків –

68 027
  • проведено ПЛР-тестувань –

14 455 647

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2936238

13936

68027

298

2442098

5885

426113

1118,8

м. Київ

259797

495

6208

39

229466

246

24123

813,6

Вінницька

85356

298

2079

14

75364

127

7913

514,1

Волинська

78189

397

1521

3

66602

76

10066

977,1

Дніпропетровська

188830

867

5910

52

151516

344

31404

992,5

Донецька

127961

322

3395

8

104479

427

20087

1069,6

Житомирська

117221

827

2438

15

96116

176

18667

1550,9

Закарпатська

69244

118

1762

4

62496

45

4986

398,0

Запорізька

143105

895

3377

45

110622

199

29106

1732,6

Івано-Франківська

104399

344

2441

10

90805

64

11153

816,9

Київська

151382

396

3299

6

134058

80

14025

787,1

Кіровоградська

24940

74

983

5

21152

35

2805

302,2

Луганська

48462

110

1559

1

34928

483

11975

1781,1

Львівська

183184

1166

4546

21

147129

301

31509

1257,0

Миколаївська

86599

864

2364

9

76073

183

8162

731,6

Одеська

194121

1281

4081

0

149755

597

40285

1697,1

Полтавська

99556

259

2307

0

84670

17

12579

910,6

Рівненська

102057

455

1597

12

89109

189

11351

986,0

Сумська

107499

573

1885

5

88193

267

17421

1638,8

Тернопільська

90919

398

1622

6

79231

206

10066

971,7

Харківська

207642

1227

4722

19

169967

1060

32953

1243,7

Херсонська

66340

828

1813

0

43562

388

20965

2047,7

Хмельницька

116873

693

2375

4

98471

68

16027

1281,3

Черкаська

101503

270

1616

0

87334

177

12553

1057,7

Чернівецька

106829

424

2448

18

88233

105

16148

1794,7

Чернігівська

74230

355

1679

2

62767

25

9784

992,1
 
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19.
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