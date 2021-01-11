Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.11.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3 828 летальних випадків – 298 одужало (особи) – 5 885 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 63 343 методом ПЛР — 29 021 методом ІФА — 7 648 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 26 674 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 936 238 одужало (особи) – 2 442 098 летальних випадків – 68 027 проведено ПЛР-тестувань – 14 455 647