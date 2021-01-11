Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.11.21)

За добу 31 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 905, медпрацівників – 111).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 17 695 591 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
10 245 775
|
отримали одну дозу, усього
|
10 245 773
|
7 449 818
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3 038 646
|
4 257 792
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 339 428
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 102 042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
117 818
|
отримали одну дозу, усього
|
89 546
|
отримали дві дози, усього
|
28 272
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
40 489
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
58 603
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
18 726
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 631 мобільною бригадою з імунізації, 2 044 пунктами щеплення та 423 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
2936238
|
13936
|
68027
|
298
|
2442098
|
5885
|
426113
|
1118,8
|
м. Київ
|
259797
|
495
|
6208
|
39
|
229466
|
246
|
24123
|
813,6
|
Вінницька
|
85356
|
298
|
2079
|
14
|
75364
|
127
|
7913
|
514,1
|
Волинська
|
78189
|
397
|
1521
|
3
|
66602
|
76
|
10066
|
977,1
|
Дніпропетровська
|
188830
|
867
|
5910
|
52
|
151516
|
344
|
31404
|
992,5
|
Донецька
|
127961
|
322
|
3395
|
8
|
104479
|
427
|
20087
|
1069,6
|
Житомирська
|
117221
|
827
|
2438
|
15
|
96116
|
176
|
18667
|
1550,9
|
Закарпатська
|
69244
|
118
|
1762
|
4
|
62496
|
45
|
4986
|
398,0
|
Запорізька
|
143105
|
895
|
3377
|
45
|
110622
|
199
|
29106
|
1732,6
|
Івано-Франківська
|
104399
|
344
|
2441
|
10
|
90805
|
64
|
11153
|
816,9
|
Київська
|
151382
|
396
|
3299
|
6
|
134058
|
80
|
14025
|
787,1
|
Кіровоградська
|
24940
|
74
|
983
|
5
|
21152
|
35
|
2805
|
302,2
|
Луганська
|
48462
|
110
|
1559
|
1
|
34928
|
483
|
11975
|
1781,1
|
Львівська
|
183184
|
1166
|
4546
|
21
|
147129
|
301
|
31509
|
1257,0
|
Миколаївська
|
86599
|
864
|
2364
|
9
|
76073
|
183
|
8162
|
731,6
|
Одеська
|
194121
|
1281
|
4081
|
0
|
149755
|
597
|
40285
|
1697,1
|
Полтавська
|
99556
|
259
|
2307
|
0
|
84670
|
17
|
12579
|
910,6
|
Рівненська
|
102057
|
455
|
1597
|
12
|
89109
|
189
|
11351
|
986,0
|
Сумська
|
107499
|
573
|
1885
|
5
|
88193
|
267
|
17421
|
1638,8
|
Тернопільська
|
90919
|
398
|
1622
|
6
|
79231
|
206
|
10066
|
971,7
|
Харківська
|
207642
|
1227
|
4722
|
19
|
169967
|
1060
|
32953
|
1243,7
|
Херсонська
|
66340
|
828
|
1813
|
0
|
43562
|
388
|
20965
|
2047,7
|
Хмельницька
|
116873
|
693
|
2375
|
4
|
98471
|
68
|
16027
|
1281,3
|
Черкаська
|
101503
|
270
|
1616
|
0
|
87334
|
177
|
12553
|
1057,7
|
Чернівецька
|
106829
|
424
|
2448
|
18
|
88233
|
105
|
16148
|
1794,7
|
Чернігівська
|
74230
|
355
|
1679
|
2
|
62767
|
25
|
9784
|
992,1