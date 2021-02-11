Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.11.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3 188 летальних випадків – 700 одужало (особи) – 12 639 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 133 592 методом ПЛР — 56 930 методом ІФА — 19 553 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 57 109 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 955 693 одужало (особи) – 2 454 737 летальних випадків – 68 727 проведено ПЛР-тестувань – 14 512 577