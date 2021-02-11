02. 11. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.11.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 01 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 263, медпрацівників – 339).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 17 968 898 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

10 453 652

отримали одну дозу, усього

10 453 650

отримали дві дози, усього

7 515 248

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3 134 051

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4 356 359

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 353 333

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 102 042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

273 307

отримали одну дозу, усього

207 877

отримали дві дози, усього

65 430

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

120 892

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

130 892

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

21 523

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

 

Щеплення проводилось 1046 мобільними бригадами з імунізації, 3 119 пунктами щеплення та 411 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3 188
  • летальних випадків –

700
  • одужало (особи) –

12 639

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

133 592
  • методом ПЛР —

56 930
  • методом ІФА —

19 553
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

57 109

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 955 693
  • одужало (особи) –

2 454 737
  • летальних випадків –

68 727
  • проведено ПЛР-тестувань –

14 512 577

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2955693

19455

68727

700

2454737

12639

432229

1134,9

м. Київ

261535

1738

6268

60

230623

1157

24644

831,2

Вінницька

85698

342

2091

12

75496

132

8111

526,9

Волинська

78829

640

1544

23

66961

359

10324

1002,2

Дніпропетровська

190451

1621

5943

33

151922

406

32586

1029,9

Донецька

128702

741

3418

23

105222

743

20062

1068,2

Житомирська

117446

225

2464

26

96713

597

18269

1517,8

Закарпатська

69513

269

1768

6

62630

134

5115

408,3

Запорізька

144446

1341

3411

34

110863

241

30172

1796,1

Івано-Франківська

104695

296

2455

14

91517

712

10723

785,4

Київська

152192

810

3327

28

134259

201

14606

819,7

Кіровоградська

25014

74

987

4

21245

93

2782

299,7

Луганська

48893

431

1587

28

35321

393

11985

1782,5

Львівська

184288

1104

4602

56

148311

1182

31375

1251,6

Миколаївська

87309

710

2383

19

76360

287

8566

767,8

Одеська

196029

1908

4101

20

150215

460

41713

1757,3

Полтавська

100621

1065

2364

57

85285

615

12972

939,1

Рівненська

102814

757

1618

21

89834

725

11362

986,9

Сумська

108069

570

1922

37

89283

1090

16864

1586,4

Тернопільська

91416

497

1639

17

79687

456

10090

974,1

Харківська

208979

1337

4739

17

170889

922

33351

1258,8

Херсонська

67135

795

1861

48

43779

217

21495

2099,4

Хмельницька

117319

446

2417

42

99086

615

15816

1264,5

Черкаська

102245

742

1654

38

87579

245

13012

1096,3

Чернівецька

107478

649

2461

13

88509

276

16508

1834,7

Чернігівська

74577

347

1703

24

63148

381

9726

986,2
 
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< листопада 2021 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          