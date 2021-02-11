Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.11.21)

За добу 01 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 263, медпрацівників – 339).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 17 968 898 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
10 453 652
|
отримали одну дозу, усього
|
10 453 650
|
7 515 248
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3 134 051
|
4 356 359
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 353 333
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 102 042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
273 307
|
отримали одну дозу, усього
|
207 877
|
отримали дві дози, усього
|
65 430
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
120 892
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
130 892
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
21 523
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1046 мобільними бригадами з імунізації, 3 119 пунктами щеплення та 411 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
2955693
|
19455
|
68727
|
700
|
2454737
|
12639
|
432229
|
1134,9
|
м. Київ
|
261535
|
1738
|
6268
|
60
|
230623
|
1157
|
24644
|
831,2
|
Вінницька
|
85698
|
342
|
2091
|
12
|
75496
|
132
|
8111
|
526,9
|
Волинська
|
78829
|
640
|
1544
|
23
|
66961
|
359
|
10324
|
1002,2
|
Дніпропетровська
|
190451
|
1621
|
5943
|
33
|
151922
|
406
|
32586
|
1029,9
|
Донецька
|
128702
|
741
|
3418
|
23
|
105222
|
743
|
20062
|
1068,2
|
Житомирська
|
117446
|
225
|
2464
|
26
|
96713
|
597
|
18269
|
1517,8
|
Закарпатська
|
69513
|
269
|
1768
|
6
|
62630
|
134
|
5115
|
408,3
|
Запорізька
|
144446
|
1341
|
3411
|
34
|
110863
|
241
|
30172
|
1796,1
|
Івано-Франківська
|
104695
|
296
|
2455
|
14
|
91517
|
712
|
10723
|
785,4
|
Київська
|
152192
|
810
|
3327
|
28
|
134259
|
201
|
14606
|
819,7
|
Кіровоградська
|
25014
|
74
|
987
|
4
|
21245
|
93
|
2782
|
299,7
|
Луганська
|
48893
|
431
|
1587
|
28
|
35321
|
393
|
11985
|
1782,5
|
Львівська
|
184288
|
1104
|
4602
|
56
|
148311
|
1182
|
31375
|
1251,6
|
Миколаївська
|
87309
|
710
|
2383
|
19
|
76360
|
287
|
8566
|
767,8
|
Одеська
|
196029
|
1908
|
4101
|
20
|
150215
|
460
|
41713
|
1757,3
|
Полтавська
|
100621
|
1065
|
2364
|
57
|
85285
|
615
|
12972
|
939,1
|
Рівненська
|
102814
|
757
|
1618
|
21
|
89834
|
725
|
11362
|
986,9
|
Сумська
|
108069
|
570
|
1922
|
37
|
89283
|
1090
|
16864
|
1586,4
|
Тернопільська
|
91416
|
497
|
1639
|
17
|
79687
|
456
|
10090
|
974,1
|
Харківська
|
208979
|
1337
|
4739
|
17
|
170889
|
922
|
33351
|
1258,8
|
Херсонська
|
67135
|
795
|
1861
|
48
|
43779
|
217
|
21495
|
2099,4
|
Хмельницька
|
117319
|
446
|
2417
|
42
|
99086
|
615
|
15816
|
1264,5
|
Черкаська
|
102245
|
742
|
1654
|
38
|
87579
|
245
|
13012
|
1096,3
|
Чернівецька
|
107478
|
649
|
2461
|
13
|
88509
|
276
|
16508
|
1834,7
|
Чернігівська
|
74577
|
347
|
1703
|
24
|
63148
|
381
|
9726
|
986,2