Розпочато бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у Дії: як долучитися

Відсьогодні МОЗ, Мінцифра та НСЗУ запускають бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у застосунку Дія. За посиланням ви можете зареєструватися на тестування з метою отримання сертифіката. Сертифікат діятиме 72 години з моменту здачі аналізу.

Наразі протестувати можна ПЛР-тести з трьох лабораторій — ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб та Дніпролаб. Мінцифра спільно з МОЗ та НСЗУ активно працює над підключенням інших лабораторій до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Згодом вони відображатимуться в застосунку. Інші лабораторії поступово долучатимуться до бета-тестування.

Як генерується сертифікат

Згенерувати його можна так само, як і COVID-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в Дії треба натиснути "Послуги", вибрати пункт "COVID-сертифікати" та натиснути "Згенерувати сертифікат".

Далі треба надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Дії — і все. Дані підтягнуться автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку. Процес займає кілька хвилин. Усе дуже швидко та зручно.

Наразі в застосунку Дія також доступні: міжнародний, “жовтий” та “зелений” внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. “Жовтий” сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та “зелений” діють 365 днів.

Українські COVID-сертифікати у Дії офіційно визнані у ЄС, тому українці можуть вільно з ними подорожувати. Уже понад 900 тисяч українців отримали свої міжнародні COVID-сертифікати про вакцинацію. І тисячі скористалися ними у країнах ЄС. А завдяки запровадженню COVID-сертифіката на підставі ПЛР-тесту ще більше українців зможуть подорожувати.

Також рекомендуємо перевіряти офіційний перелік країн, в які можна потрапити за допомогою COVID-сертифікатів, та актуальний режим в’їзду й транзиту в різні країни світу на інтерактивній онлайн-мапі Міністерства закордонних справ України http://tripadvisor.mfa.gov.ua.