03. 11. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.11.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 02 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 406, медпрацівників – 421).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 18 279 337 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

10 682 752

отримали одну дозу, усього

10 682 750

отримали дві дози, усього

7 596 587

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3 235 854

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4 463 013

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 373 976

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 102 042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

310 439

отримали одну дозу, усього

229 100

отримали дві дози, усього

81 339

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

132 971

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

147 210

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

30 258

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

 

Щеплення проводилось 1 129 мобільними бригадами з імунізації, 3 261 пунктом щеплення та 422 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

5 935
  • летальних випадків –

720
  • одужало (особи) –

11 937

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

157 503
  • методом ПЛР —

73 461
  • методом ІФА —

21 106
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

62 936

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 979 086
  • одужало (особи) –

2 466 674
  • летальних випадків –

69 447
  • проведено ПЛР-тестувань –

14 586 038

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2979086

23393

69447

720

2466674

11937

442965

1163,1

м. Київ

263559

2024

6337

69

231733

1110

25489

859,7

Вінницька

86331

633

2114

23

75578

82

8639

561,2

Волинська

79508

679

1574

30

67490

529

10444

1013,8

Дніпропетровська

192386

1935

5988

45

152933

1011

33465

1057,7

Донецька

129779

1077

3443

25

106047

825

20289

1080,3

Житомирська

118106

660

2494

30

97227

514

18385

1527,4

Закарпатська

69843

330

1773

5

62665

35

5405

431,5

Запорізька

146004

1558

3450

39

111045

182

31509

1875,7

Івано-Франківська

105181

486

2475

20

91695

178

11011

806,5

Київська

153126

934

3371

44

134674

415

15081

846,3

Кіровоградська

25133

119

993

6

21299

54

2841

306,1

Луганська

49462

569

1623

36

35947

626

11892

1768,7

Львівська

185466

1178

4643

41

148764

453

32059

1278,9

Миколаївська

88034

725

2404

21

76535

175

9095

815,2

Одеська

197887

1858

4147

46

151038

823

42702

1798,9

Полтавська

101748

1127

2401

37

85715

430

13632

986,8

Рівненська

103789

975

1632

14

90314

480

11843

1028,7

Сумська

109225

1156

1966

44

89892

609

17367

1633,7

Тернопільська

92039

623

1655

16

80010

323

10374

1001,5

Харківська

210353

1374

4761

22

172040

1151

33552

1266,4

Херсонська

67735

600

1862

1

44079

300

21794

2128,6

Хмельницька

118403

1084

2444

27

99616

530

16343

1306,6

Черкаська

103127

882

1700

46

87975

396

13452

1133,4

Чернівецька

108021

543

2481

20

88796

287

16744

1861,0

Чернігівська

74841

264

1716

13

63567

419

9558

969,2
Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< листопада 2021 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          