Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.11.21)

За добу 02 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 406, медпрацівників – 421).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 18 279 337 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
10 682 752
|
отримали одну дозу, усього
|
10 682 750
|
7 596 587
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3 235 854
|
4 463 013
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 373 976
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 102 042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
310 439
|
отримали одну дозу, усього
|
229 100
|
отримали дві дози, усього
|
81 339
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
132 971
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
147 210
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
30 258
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1 129 мобільними бригадами з імунізації, 3 261 пунктом щеплення та 422 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
2979086
|
23393
|
69447
|
720
|
2466674
|
11937
|
442965
|
1163,1
|
м. Київ
|
263559
|
2024
|
6337
|
69
|
231733
|
1110
|
25489
|
859,7
|
Вінницька
|
86331
|
633
|
2114
|
23
|
75578
|
82
|
8639
|
561,2
|
Волинська
|
79508
|
679
|
1574
|
30
|
67490
|
529
|
10444
|
1013,8
|
Дніпропетровська
|
192386
|
1935
|
5988
|
45
|
152933
|
1011
|
33465
|
1057,7
|
Донецька
|
129779
|
1077
|
3443
|
25
|
106047
|
825
|
20289
|
1080,3
|
Житомирська
|
118106
|
660
|
2494
|
30
|
97227
|
514
|
18385
|
1527,4
|
Закарпатська
|
69843
|
330
|
1773
|
5
|
62665
|
35
|
5405
|
431,5
|
Запорізька
|
146004
|
1558
|
3450
|
39
|
111045
|
182
|
31509
|
1875,7
|
Івано-Франківська
|
105181
|
486
|
2475
|
20
|
91695
|
178
|
11011
|
806,5
|
Київська
|
153126
|
934
|
3371
|
44
|
134674
|
415
|
15081
|
846,3
|
Кіровоградська
|
25133
|
119
|
993
|
6
|
21299
|
54
|
2841
|
306,1
|
Луганська
|
49462
|
569
|
1623
|
36
|
35947
|
626
|
11892
|
1768,7
|
Львівська
|
185466
|
1178
|
4643
|
41
|
148764
|
453
|
32059
|
1278,9
|
Миколаївська
|
88034
|
725
|
2404
|
21
|
76535
|
175
|
9095
|
815,2
|
Одеська
|
197887
|
1858
|
4147
|
46
|
151038
|
823
|
42702
|
1798,9
|
Полтавська
|
101748
|
1127
|
2401
|
37
|
85715
|
430
|
13632
|
986,8
|
Рівненська
|
103789
|
975
|
1632
|
14
|
90314
|
480
|
11843
|
1028,7
|
Сумська
|
109225
|
1156
|
1966
|
44
|
89892
|
609
|
17367
|
1633,7
|
Тернопільська
|
92039
|
623
|
1655
|
16
|
80010
|
323
|
10374
|
1001,5
|
Харківська
|
210353
|
1374
|
4761
|
22
|
172040
|
1151
|
33552
|
1266,4
|
Херсонська
|
67735
|
600
|
1862
|
1
|
44079
|
300
|
21794
|
2128,6
|
Хмельницька
|
118403
|
1084
|
2444
|
27
|
99616
|
530
|
16343
|
1306,6
|
Черкаська
|
103127
|
882
|
1700
|
46
|
87975
|
396
|
13452
|
1133,4
|
Чернівецька
|
108021
|
543
|
2481
|
20
|
88796
|
287
|
16744
|
1861,0
|
Чернігівська
|
74841
|
264
|
1716
|
13
|
63567
|
419
|
9558
|
969,2