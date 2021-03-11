Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.11.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 5 935 летальних випадків – 720 одужало (особи) – 11 937 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 157 503 методом ПЛР — 73 461 методом ІФА — 21 106 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 62 936 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 979 086 одужало (особи) – 2 466 674 летальних випадків – 69 447 проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038