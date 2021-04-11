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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (04.11.21)

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За добу 03 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 27 377 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 787, медпрацівників – 426).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 18 578 609 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

10 895 720

отримали одну дозу, усього

10895718

отримали дві дози, усього

7 682 891

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3332611

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4 557 599

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 395 601

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 102 042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

299 272

отримали одну дозу, усього

212 968

отримали дві дози, усього

86 304

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

131 489

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

134 768

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

33 015

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

 

Щеплення проводилось 1 082 мобільними бригадами з імунізації, 3 254 пунктами щеплення та 421 центром вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

5 472
  • летальних випадків –

699
  • одужало (особи) –

12 464

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

155 405
  • методом ПЛР —

72 918
  • методом ІФА —

22 294
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

60 193

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3 006 463
  • одужало (особи) –

2 479 138
  • летальних випадків –

70 146
  • проведено ПЛР-тестувань –

14 658 956

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3006463

27377

70146

699

2479138

12464

3006463

27377

м. Київ

265395

1836

6378

41

232674

941

265395

1836

Вінницька

87003

672

2142

28

75801

223

87003

672

Волинська

80182

674

1586

12

68032

542

80182

674

Дніпропетровська

194640

2254

6045

57

153622

689

194640

2254

Донецька

131169

1390

3511

68

106854

807

131169

1390

Житомирська

119665

1559

2526

32

97732

505

119665

1559

Закарпатська

70264

421

1783

10

62689

24

70264

421

Запорізька

147354

1350

3478

28

111324

279

147354

1350

Івано-Франківська

106395

1214

2498

23

91820

125

106395

1214

Київська

154093

967

3409

38

135151

477

154093

967

Кіровоградська

25345

212

1007

14

21392

93

25345

212

Луганська

50221

759

1637

14

36356

409

50221

759

Львівська

186866

1400

4677

34

149137

373

186866

1400

Миколаївська

88767

733

2425

21

76778

243

88767

733

Одеська

199786

1899

4218

71

151731

693

199786

1899

Полтавська

102945

1197

2435

34

86441

726

102945

1197

Рівненська

104830

1041

1657

25

90975

661

104830

1041

Сумська

110768

1543

1988

22

90548

656

110768

1543

Тернопільська

92562

523

1676

21

80658

648

92562

523

Харківська

212009

1656

4782

21

173010

970

212009

1656

Херсонська

68348

613

1866

4

44508

429

68348

613

Хмельницька

119516

1113

2463

19

100148

532

119516

1113

Черкаська

103902

775

1716

16

88450

475

103902

775

Чернівецька

108715

694

2495

14

89114

318

108715

694

Чернігівська

75723

882

1748

32

64193

626

75723

882
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