Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (04.11.21)

За добу 03 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 27 377 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 787, медпрацівників – 426).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 18 578 609 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
10 895 720
|
отримали одну дозу, усього
|
7 682 891
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4 557 599
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 395 601
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 102 042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
299 272
|
отримали одну дозу, усього
|
212 968
|
отримали дві дози, усього
|
86 304
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
131 489
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
134 768
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
33 015
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1 082 мобільними бригадами з імунізації, 3 254 пунктами щеплення та 421 центром вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3006463
|
27377
|
70146
|
699
|
2479138
|
12464
|
3006463
|
27377
|
м. Київ
|
265395
|
1836
|
6378
|
41
|
232674
|
941
|
265395
|
1836
|
Вінницька
|
87003
|
672
|
2142
|
28
|
75801
|
223
|
87003
|
672
|
Волинська
|
80182
|
674
|
1586
|
12
|
68032
|
542
|
80182
|
674
|
Дніпропетровська
|
194640
|
2254
|
6045
|
57
|
153622
|
689
|
194640
|
2254
|
Донецька
|
131169
|
1390
|
3511
|
68
|
106854
|
807
|
131169
|
1390
|
Житомирська
|
119665
|
1559
|
2526
|
32
|
97732
|
505
|
119665
|
1559
|
Закарпатська
|
70264
|
421
|
1783
|
10
|
62689
|
24
|
70264
|
421
|
Запорізька
|
147354
|
1350
|
3478
|
28
|
111324
|
279
|
147354
|
1350
|
Івано-Франківська
|
106395
|
1214
|
2498
|
23
|
91820
|
125
|
106395
|
1214
|
Київська
|
154093
|
967
|
3409
|
38
|
135151
|
477
|
154093
|
967
|
Кіровоградська
|
25345
|
212
|
1007
|
14
|
21392
|
93
|
25345
|
212
|
Луганська
|
50221
|
759
|
1637
|
14
|
36356
|
409
|
50221
|
759
|
Львівська
|
186866
|
1400
|
4677
|
34
|
149137
|
373
|
186866
|
1400
|
Миколаївська
|
88767
|
733
|
2425
|
21
|
76778
|
243
|
88767
|
733
|
Одеська
|
199786
|
1899
|
4218
|
71
|
151731
|
693
|
199786
|
1899
|
Полтавська
|
102945
|
1197
|
2435
|
34
|
86441
|
726
|
102945
|
1197
|
Рівненська
|
104830
|
1041
|
1657
|
25
|
90975
|
661
|
104830
|
1041
|
Сумська
|
110768
|
1543
|
1988
|
22
|
90548
|
656
|
110768
|
1543
|
Тернопільська
|
92562
|
523
|
1676
|
21
|
80658
|
648
|
92562
|
523
|
Харківська
|
212009
|
1656
|
4782
|
21
|
173010
|
970
|
212009
|
1656
|
Херсонська
|
68348
|
613
|
1866
|
4
|
44508
|
429
|
68348
|
613
|
Хмельницька
|
119516
|
1113
|
2463
|
19
|
100148
|
532
|
119516
|
1113
|
Черкаська
|
103902
|
775
|
1716
|
16
|
88450
|
475
|
103902
|
775
|
Чернівецька
|
108715
|
694
|
2495
|
14
|
89114
|
318
|
108715
|
694
|
Чернігівська
|
75723
|
882
|
1748
|
32
|
64193
|
626
|
75723
|
882