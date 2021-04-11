Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (04.11.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 5 472 летальних випадків – 699 одужало (особи) – 12 464 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 155 405 методом ПЛР — 72 918 методом ІФА — 22 294 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 60 193 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 006 463 одужало (особи) – 2 479 138 летальних випадків – 70 146 проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956