Кабмін збільшив видатки на програму медгарантій

Кабінет Міністрів України спрямував 1,6 млрд гривень на розширення чинної мережі закладів охорони здоров’я для надання допомоги пацієнтам із COVID-19.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Уряду 3 листопада.

Кошти виділили для підвищення якості надання стаціонарної допомоги пацієнтам, госпіталізованим із коронавірусною хворобою.

“На Конгресі місцевих та регіональних влад, який нещодавно пройшов в Одесі під керівництвом Президента України, було обговорено доцільність збільшення тарифу для ковідного пакета. Сьогодні Уряд прийняв перший документ, який дозволить нам цю ініціативу реалізувати” - коментує Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Йдеться про видатки за програмою «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення».

Наразі 529 закладів охорони здоров’я можуть надавати спеціалізовану медичну допомогу хворим на COVID-19. На стаціонарному лікуванні перебуває 45 158 пацієнтів із підтвердженою коронавірусною хворобою та 6 149 осіб із підозрою на COVID-19.

Водночас за останній тиждень було розгорнуто ще 3 633 ліжко-місць в закладах охорони здоров’я.

МОЗ України