Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.11.21)

За добу 04 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 18 848 929 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
11 086 047
|
отримали одну дозу, усього
|
11 086 045
|
7 762 884
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3 424 181
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 416 845
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 102 042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
270 320
|
отримали одну дозу, усього
|
190 327
|
отримали дві дози, усього
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
107 910
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
32 843
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1 056 мобільними бригадами з імунізації, 3 186 пунктами щеплення та 424 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3032951
|
26488
|
70842
|
696
|
2492419
|
13281
|
469690
|
1233,3
|
м. Київ
|
267167
|
1772
|
6421
|
43
|
233241
|
567
|
27505
|
927,7
|
Вінницька
|
87715
|
712
|
2161
|
19
|
75878
|
77
|
9676
|
628,6
|
Волинська
|
80794
|
612
|
1599
|
13
|
68273
|
241
|
10922
|
1060,2
|
Дніпропетровська
|
197028
|
2388
|
6115
|
70
|
154576
|
954
|
36337
|
1148,4
|
Донецька
|
132502
|
1333
|
3573
|
62
|
107659
|
805
|
21270
|
1132,6
|
Житомирська
|
120658
|
993
|
2546
|
20
|
98526
|
794
|
19586
|
1627,2
|
Закарпатська
|
70733
|
469
|
1795
|
12
|
62805
|
116
|
6133
|
489,6
|
Запорізька
|
148949
|
1595
|
3500
|
22
|
111699
|
375
|
33750
|
2009,1
|
Івано-Франківська
|
107321
|
926
|
2519
|
21
|
92296
|
476
|
12506
|
915,9
|
Київська
|
155165
|
1072
|
3449
|
40
|
135511
|
360
|
16205
|
909,4
|
Кіровоградська
|
25513
|
168
|
1014
|
7
|
21465
|
73
|
3034
|
326,9
|
Луганська
|
50802
|
581
|
1652
|
15
|
36902
|
546
|
12248
|
1821,7
|
Львівська
|
188624
|
1758
|
4711
|
34
|
149816
|
679
|
34097
|
1360,2
|
Миколаївська
|
89536
|
769
|
2444
|
19
|
77061
|
283
|
10031
|
899,1
|
Одеська
|
201434
|
1648
|
4278
|
60
|
152629
|
898
|
44527
|
1875,8
|
Полтавська
|
104072
|
1127
|
2471
|
36
|
87122
|
681
|
14479
|
1048,2
|
Рівненська
|
105840
|
1010
|
1680
|
23
|
91579
|
604
|
12581
|
1092,8
|
Сумська
|
111881
|
1113
|
2019
|
31
|
91161
|
613
|
18701
|
1759,2
|
Тернопільська
|
93311
|
749
|
1692
|
16
|
81187
|
529
|
10432
|
1007,1
|
Харківська
|
213742
|
1733
|
4817
|
35
|
174274
|
1264
|
34651
|
1307,8
|
Херсонська
|
68995
|
647
|
1866
|
0
|
44961
|
453
|
22168
|
2165,1
|
Хмельницька
|
120708
|
1192
|
2477
|
14
|
100816
|
668
|
17415
|
1392,3
|
Черкаська
|
104620
|
718
|
1743
|
27
|
88892
|
442
|
13985
|
1178,3
|
Чернівецька
|
109292
|
577
|
2516
|
21
|
89364
|
250
|
17412
|
1935,2
|
Чернігівська
|
76549
|
826
|
1784
|
36
|
64726
|
533
|
10039
|
1017,9