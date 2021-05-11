Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.11.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 5 497 летальних випадків – 696 одужало (особи) – 13 281 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 148 001 методом ПЛР — 71 870 методом ІФА — 21 173 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 54 958 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 032 951 одужало (особи) – 2 492 419 летальних випадків – 70 842 проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826