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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.11.21)

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За добу 04 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 18 848 929 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

11 086 047

отримали одну дозу, усього

11 086 045

отримали дві дози, усього

7 762 884

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3 424 181

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4635112

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 416 845

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 102 042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

270 320

отримали одну дозу, усього

190 327

отримали дві дози, усього

79993

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

129567

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

107 910

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

32 843

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

 

Щеплення проводилось 1 056 мобільними бригадами з імунізації, 3 186 пунктами щеплення та 424 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

5 497
  • летальних випадків –

696
  • одужало (особи) –

13 281

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

148 001
  • методом ПЛР —

71 870
  • методом ІФА —

21 173
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

54 958

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3 032 951
  • одужало (особи) –

2 492 419
  • летальних випадків –

70 842
  • проведено ПЛР-тестувань –

14 730 826

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3032951

26488

70842

696

2492419

13281

469690

1233,3

м. Київ

267167

1772

6421

43

233241

567

27505

927,7

Вінницька

87715

712

2161

19

75878

77

9676

628,6

Волинська

80794

612

1599

13

68273

241

10922

1060,2

Дніпропетровська

197028

2388

6115

70

154576

954

36337

1148,4

Донецька

132502

1333

3573

62

107659

805

21270

1132,6

Житомирська

120658

993

2546

20

98526

794

19586

1627,2

Закарпатська

70733

469

1795

12

62805

116

6133

489,6

Запорізька

148949

1595

3500

22

111699

375

33750

2009,1

Івано-Франківська

107321

926

2519

21

92296

476

12506

915,9

Київська

155165

1072

3449

40

135511

360

16205

909,4

Кіровоградська

25513

168

1014

7

21465

73

3034

326,9

Луганська

50802

581

1652

15

36902

546

12248

1821,7

Львівська

188624

1758

4711

34

149816

679

34097

1360,2

Миколаївська

89536

769

2444

19

77061

283

10031

899,1

Одеська

201434

1648

4278

60

152629

898

44527

1875,8

Полтавська

104072

1127

2471

36

87122

681

14479

1048,2

Рівненська

105840

1010

1680

23

91579

604

12581

1092,8

Сумська

111881

1113

2019

31

91161

613

18701

1759,2

Тернопільська

93311

749

1692

16

81187

529

10432

1007,1

Харківська

213742

1733

4817

35

174274

1264

34651

1307,8

Херсонська

68995

647

1866

0

44961

453

22168

2165,1

Хмельницька

120708

1192

2477

14

100816

668

17415

1392,3

Черкаська

104620

718

1743

27

88892

442

13985

1178,3

Чернівецька

109292

577

2516

21

89364

250

17412

1935,2

Чернігівська

76549

826

1784

36

64726

533

10039

1017,9
 
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
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