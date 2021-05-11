В Україні розпочинається пілотний проєкт із вакцинації проти грипу в аптеках

10 листопада стартує проєкт із вакцинації проти грипу в аптеках. Він покликаний спростити доступ українців до щеплень від сезонного грипу та продемонструвати, що Україна готова до впровадження передових світових практик у сфері охорони здоров’я.

«Можливість прийти в аптеку, придбати вакцину та одразу зробити там щеплення значно спрощує доступ до сезонної вакцинації проти грипу, що в умовах пандемії COVID-19 має надзвичайно важливе значення, — зазначила Ірина Руденко, генеральна директорка Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ України. — Ми сподіваємося, що пілотний проєкт зі щеплення від грипу в аптеках буде успішно реалізований, продовжиться й масштабується наступного року. Це — ще один крок до трансформування системи охорони здоров’я та наближення її до європейських стандартів».

МОЗ підтримує подібні ініціативи і працює над тим, щоби спростити процедуру отримання щеплень в аптеках (як це відбувається в багатьох країнах світу). Наразі розробляється зміни до нормативно-правових актів, зокрема, до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень. Проєкт наказу передбачає надання можливості фаховим молодшим бакалаврам, молодшим бакалаврам та бакалаврам проводити процедуру вакцинації без участі лікаря. Також серед запланованих кроків — надання можливості фармацевтам робити щеплення в аптеках.

Загалом цього сезону в Україні планують ввезти 1,25 млн доз вакцин від різних виробників. За інформацією Центру громадського здоров’я, з початку епідемічного сезону (40-й тиждень року) від грипу вакциновано 14 946 осіб.

«Максимум, який ми мали в попередні роки, доходив до 1,5 млн вакцинованих осіб у 2007 чи 2008 році, — розповідає Федір Лапій, дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ) — Якщо ж брати останні роки, то є офіційні дані, які говорять про приблизно 0,5 %. За неофіційною статистикою (за кількістю доз вакцин, викуплених з аптек), можна говорити про 0,9 % вакцинованих від грипу. Маючи населення близько 40 мільйонів, майже 1 % — це малувато. Звісно, ні про який колективний імунітет не йдеться».

За його словами, вакцина передусім потрібна тим, хто завтра вийде на роботу. І від кого залежить життя: лікарям, правоохоронцям, військовим, вчителям, пожежникам.

«В багатьох країнах саме такі категорії і визначають як основні, пріоритетні групи (окрім пацієнтів за станом здоров’я), які потребують вакцинації. Бо від них залежить життєдіяльність країни і, власне, виконання зобов’язань, які бере на себе держава, які закріплені в Конституції й законах, щоби не порушувати право громадян на життя, здоров’я, безпеку, освіту, недоторканність і багато іншого», — наголошує Федір Лапій.

Уперше в Україні громадяни зможуть зробити щеплення від грипу безпосередньо в аптеці. Кожен, кому виповнилося 18 років, зможе придбати вакцину проти грипу в аптеці, там же пройти огляд лікаря та зробити щеплення.

За словами Ірини Волошиної, докторки медичних наук, сімейної лікарки, представниці правління ГО «Академія сімейної медицини України», відповідно до чинного законодавства, усіх, хто захоче робити щеплення, огляне лікар: «Буде проведене вимірювання температури, підписана інформована згода. Серію й номер вакцини внесуть до спеціальної форми № 063/о, лікар поставить свій підпис, усі ці дані будуть внесені до електронної системи. Крім того, згідно з правилами, вакциновані особи мають залишатися неподалік пункту вакцинації впродовж 15–20 хвилин. Вакцина від грипу є однією з найбезпечніших, проте ми маємо дотримуватися правил».

Проєкт проводитиметься з 10 до 14 листопада включно в 5 аптеках Києва з 8:00 до 20:00 за адресами:

вул. Ярославів Вал, 20

вул. Московська, 46/2

вул. Велика Васильківська, 112А

вул. Дмитрівська, 2

вул. Срібнокільська, 2А

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