Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.11.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 5 057 летальних випадків – 793 одужало (особи) – 11 817 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 149 446 методом ПЛР — 71 141 методом ІФА — 21 924 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 56 381 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 058 014 одужало (особи) – 2 504 236 летальних випадків – 71 635 проведено ПЛР-тестувань – 14 801 967