Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.11.21)

За добу 05 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 25 063 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 541,
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 127 846 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
11 269 341
|
отримали одну дозу, усього
|
11 269 339
|
7 858 507
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3 517 237
|
4 704 676
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 437 519
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 102 042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
278 917
|
отримали одну дозу, усього
|
183 294
|
отримали дві дози, усього
|
95 623
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
138 292
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
108 325
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1 078 мобільними бригадами з імунізації, 3 190 пунктами щеплення та 423 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3058014
|
25063
|
71635
|
793
|
2504236
|
11817
|
482143
|
1266,0
|
м. Київ
|
268593
|
1426
|
6462
|
41
|
234007
|
766
|
28124
|
948,5
|
Вінницька
|
88496
|
781
|
2184
|
23
|
76160
|
282
|
10152
|
659,5
|
Волинська
|
81260
|
466
|
1624
|
25
|
68480
|
207
|
11156
|
1082,9
|
Дніпропетровська
|
199644
|
2616
|
6204
|
89
|
155184
|
608
|
38256
|
1209,1
|
Донецька
|
133910
|
1408
|
3614
|
41
|
108381
|
722
|
21915
|
1166,9
|
Житомирська
|
121492
|
834
|
2572
|
26
|
99044
|
518
|
19876
|
1651,3
|
Закарпатська
|
71078
|
345
|
1806
|
11
|
62935
|
130
|
6337
|
505,9
|
Запорізька
|
150045
|
1096
|
3514
|
14
|
112075
|
376
|
34456
|
2051,1
|
Івано-Франківська
|
108202
|
881
|
2542
|
23
|
92809
|
513
|
12851
|
941,2
|
Київська
|
156041
|
876
|
3499
|
50
|
136189
|
678
|
16353
|
917,7
|
Кіровоградська
|
25686
|
173
|
1021
|
7
|
21559
|
94
|
3106
|
334,6
|
Луганська
|
51315
|
513
|
1666
|
14
|
37247
|
345
|
12402
|
1844,6
|
Львівська
|
190089
|
1465
|
4745
|
34
|
150212
|
396
|
35132
|
1401,5
|
Миколаївська
|
90251
|
715
|
2480
|
36
|
77540
|
479
|
10231
|
917,0
|
Одеська
|
203611
|
2177
|
4302
|
24
|
153043
|
414
|
46266
|
1949,1
|
Полтавська
|
105035
|
963
|
2500
|
29
|
87647
|
525
|
14888
|
1077,8
|
Рівненська
|
106919
|
1079
|
1705
|
25
|
92032
|
453
|
13182
|
1145,0
|
Сумська
|
112841
|
960
|
2034
|
15
|
92030
|
869
|
18777
|
1766,4
|
Тернопільська
|
94057
|
746
|
1710
|
18
|
81583
|
396
|
10764
|
1039,1
|
Харківська
|
215277
|
1535
|
4853
|
36
|
175163
|
889
|
35261
|
1330,9
|
Херсонська
|
69803
|
808
|
2010
|
144
|
45423
|
462
|
22370
|
2184,9
|
Хмельницька
|
121765
|
1057
|
2489
|
12
|
101317
|
501
|
17959
|
1435,8
|
Черкаська
|
105289
|
669
|
1761
|
18
|
89497
|
605
|
14031
|
1182,2
|
Чернівецька
|
109803
|
511
|
2532
|
16
|
89585
|
221
|
17686
|
1965,6
|
Чернігівська
|
77512
|
963
|
1806
|
22
|
65094
|
368
|
10612
|
1076,1