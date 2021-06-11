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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.11.21)

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За добу 05 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 25 063 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 541,

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 127 846 щеплень.

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

11 269 341

отримали одну дозу, усього

11 269 339

отримали дві дози, усього

7 858 507

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3 517 237

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4 704 676

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 437 519

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 102 042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

278 917

отримали одну дозу, усього

183 294

отримали дві дози, усього

95 623

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

138 292

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

108 325

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

32300

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

 

Щеплення проводилось 1 078 мобільними бригадами з імунізації, 3 190 пунктами щеплення та 423 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

5 057
  • летальних випадків –

793
  • одужало (особи) –

11 817

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

149 446
  • методом ПЛР —

71 141
  • методом ІФА —

21 924
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

56 381

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3 058 014
  • одужало (особи) –

2 504 236
  • летальних випадків –

71 635
  • проведено ПЛР-тестувань –

14 801 967

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3058014

25063

71635

793

2504236

11817

482143

1266,0

м. Київ

268593

1426

6462

41

234007

766

28124

948,5

Вінницька

88496

781

2184

23

76160

282

10152

659,5

Волинська

81260

466

1624

25

68480

207

11156

1082,9

Дніпропетровська

199644

2616

6204

89

155184

608

38256

1209,1

Донецька

133910

1408

3614

41

108381

722

21915

1166,9

Житомирська

121492

834

2572

26

99044

518

19876

1651,3

Закарпатська

71078

345

1806

11

62935

130

6337

505,9

Запорізька

150045

1096

3514

14

112075

376

34456

2051,1

Івано-Франківська

108202

881

2542

23

92809

513

12851

941,2

Київська

156041

876

3499

50

136189

678

16353

917,7

Кіровоградська

25686

173

1021

7

21559

94

3106

334,6

Луганська

51315

513

1666

14

37247

345

12402

1844,6

Львівська

190089

1465

4745

34

150212

396

35132

1401,5

Миколаївська

90251

715

2480

36

77540

479

10231

917,0

Одеська

203611

2177

4302

24

153043

414

46266

1949,1

Полтавська

105035

963

2500

29

87647

525

14888

1077,8

Рівненська

106919

1079

1705

25

92032

453

13182

1145,0

Сумська

112841

960

2034

15

92030

869

18777

1766,4

Тернопільська

94057

746

1710

18

81583

396

10764

1039,1

Харківська

215277

1535

4853

36

175163

889

35261

1330,9

Херсонська

69803

808

2010

144

45423

462

22370

2184,9

Хмельницька

121765

1057

2489

12

101317

501

17959

1435,8

Черкаська

105289

669

1761

18

89497

605

14031

1182,2

Чернівецька

109803

511

2532

16

89585

221

17686

1965,6

Чернігівська

77512

963

1806

22

65094

368

10612

1076,1
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