Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(07.11.21)

За добу 06 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1119, медпрацівників – 195).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 259 252 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
11354681
|
отримали одну дозу, усього
|
11354679
|
7 904 573
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3559023
|
4738216
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1447533
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
131406
|
отримали одну дозу, усього
|
85340
|
отримали дві дози, усього
|
46066
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
61055
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
54576
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
15775
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 674 мобільними бригадами з імунізації, 2 403 пунктами щеплення та 446 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
5652
|
|
449
|
|
8520
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
96600
|
|
45120
|
|
11802
|
|
39678
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3075433
|
|
2512756
|
|
72084
|
|
14847087
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3075433
|
17419
|
72084
|
449
|
2512756
|
8520
|
490593
|
1288,1
|
м. Київ
|
269218
|
625
|
6504
|
42
|
234137
|
130
|
28577
|
963,8
|
Вінницька
|
89065
|
569
|
2205
|
21
|
76274
|
114
|
10586
|
687,7
|
Волинська
|
81600
|
340
|
1626
|
2
|
68648
|
168
|
11326
|
1099,4
|
Дніпропетровська
|
201171
|
1527
|
6282
|
78
|
156867
|
1683
|
38022
|
1201,7
|
Донецька
|
134667
|
757
|
3614
|
0
|
109110
|
729
|
21943
|
1168,4
|
Житомирська
|
122174
|
682
|
2587
|
15
|
99480
|
436
|
20107
|
1670,5
|
Закарпатська
|
71348
|
270
|
1812
|
6
|
63097
|
162
|
6439
|
514,0
|
Запорізька
|
150712
|
667
|
3524
|
10
|
112446
|
371
|
34742
|
2068,1
|
Івано-Франківська
|
109089
|
887
|
2547
|
5
|
92917
|
108
|
13625
|
997,9
|
Київська
|
156583
|
542
|
3511
|
12
|
136513
|
324
|
16559
|
929,3
|
Кіровоградська
|
25830
|
144
|
1026
|
5
|
21590
|
31
|
3214
|
346,2
|
Луганська
|
51489
|
174
|
1670
|
4
|
37405
|
158
|
12414
|
1846,3
|
Львівська
|
191184
|
1095
|
4766
|
21
|
150876
|
664
|
35542
|
1417,9
|
Миколаївська
|
91067
|
816
|
2507
|
27
|
77747
|
207
|
10813
|
969,2
|
Одеська
|
205275
|
1664
|
4341
|
39
|
153311
|
268
|
47623
|
2006,2
|
Полтавська
|
105668
|
633
|
2500
|
0
|
87919
|
272
|
15249
|
1103,9
|
Рівненська
|
107268
|
349
|
1714
|
9
|
92281
|
249
|
13273
|
1152,9
|
Сумська
|
113658
|
817
|
2046
|
12
|
92761
|
731
|
18851
|
1773,4
|
Тернопільська
|
94460
|
403
|
1723
|
13
|
81859
|
276
|
10878
|
1050,1
|
Харківська
|
216639
|
1362
|
4876
|
23
|
175621
|
458
|
36142
|
1364,1
|
Херсонська
|
70251
|
448
|
2066
|
56
|
45781
|
358
|
22404
|
2188,2
|
Хмельницька
|
122879
|
1114
|
2518
|
29
|
101580
|
263
|
18781
|
1501,5
|
Черкаська
|
105560
|
271
|
1761
|
0
|
89697
|
200
|
14102
|
1188,2
|
Чернівецька
|
110210
|
407
|
2545
|
13
|
89736
|
151
|
17929
|
1992,7
|
Чернігівська
|
78368
|
856
|
1813
|
7
|
65103
|
9
|
11452
|
1161,2