Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(07.11.21)

За добу 06 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1119, медпрацівників – 195).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 259 252 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 11354681 отримали одну дозу, усього 11354679 отримали дві дози, усього 7 904 573 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 3559023 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 4738216 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1447533 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 131406 отримали одну дозу, усього 85340 отримали дві дози, усього 46066 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 61055 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 54576 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 15775 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 674 мобільними бригадами з імунізації, 2 403 пунктами щеплення та 446 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 5652 летальних випадків – 449 одужало (особи) – 8520 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 96600 методом ПЛР — 45120 методом ІФА — 11802 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 39678 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3075433 одужало (особи) – 2512756 летальних випадків – 72084 проведено ПЛР-тестувань – 14847087

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України