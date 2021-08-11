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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(07.11.21)

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За добу 06 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1119, медпрацівників – 195).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 259 252 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

11354681

отримали одну дозу, усього

11354679

отримали дві дози, усього

7 904 573

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3559023

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4738216

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1447533

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

131406

отримали одну дозу, усього

85340

отримали дві дози, усього

46066

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

61055

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

54576

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

15775

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 674 мобільними бригадами з імунізації, 2 403 пунктами щеплення та 446 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

5652
  • летальних випадків –

449
  • одужало (особи) –

8520

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

96600
  • методом ПЛР —

45120
  • методом ІФА —

11802
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

39678

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3075433
  • одужало (особи) –

2512756
  • летальних випадків –

72084
  • проведено ПЛР-тестувань –

14847087

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3075433

17419

72084

449

2512756

8520

490593

1288,1

м. Київ

269218

625

6504

42

234137

130

28577

963,8

Вінницька

89065

569

2205

21

76274

114

10586

687,7

Волинська

81600

340

1626

2

68648

168

11326

1099,4

Дніпропетровська

201171

1527

6282

78

156867

1683

38022

1201,7

Донецька

134667

757

3614

0

109110

729

21943

1168,4

Житомирська

122174

682

2587

15

99480

436

20107

1670,5

Закарпатська

71348

270

1812

6

63097

162

6439

514,0

Запорізька

150712

667

3524

10

112446

371

34742

2068,1

Івано-Франківська

109089

887

2547

5

92917

108

13625

997,9

Київська

156583

542

3511

12

136513

324

16559

929,3

Кіровоградська

25830

144

1026

5

21590

31

3214

346,2

Луганська

51489

174

1670

4

37405

158

12414

1846,3

Львівська

191184

1095

4766

21

150876

664

35542

1417,9

Миколаївська

91067

816

2507

27

77747

207

10813

969,2

Одеська

205275

1664

4341

39

153311

268

47623

2006,2

Полтавська

105668

633

2500

0

87919

272

15249

1103,9

Рівненська

107268

349

1714

9

92281

249

13273

1152,9

Сумська

113658

817

2046

12

92761

731

18851

1773,4

Тернопільська

94460

403

1723

13

81859

276

10878

1050,1

Харківська

216639

1362

4876

23

175621

458

36142

1364,1

Херсонська

70251

448

2066

56

45781

358

22404

2188,2

Хмельницька

122879

1114

2518

29

101580

263

18781

1501,5

Черкаська

105560

271

1761

0

89697

200

14102

1188,2

Чернівецька

110210

407

2545

13

89736

151

17929

1992,7

Чернігівська

78368

856

1813

7

65103

9

11452

1161,2
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