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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.11.21)

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За добу 07 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 344 335 щеплень. ,

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

11406284

отримали одну дозу, усього

11406282

отримали дві дози, усього

7 938 053

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3581853

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4761733

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1452789

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

85 083

отримали одну дозу, усього

51603

отримали дві дози, усього

33480

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

36022

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

40483

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

8578

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 585 мобільними бригадами з імунізації, 1 822 пунктами щеплення та 427 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3532
  • летальних випадків –

473
  • одужало (особи) –

8200

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

63858
  • методом ПЛР —

29497
  • методом ІФА —

6547
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

27814

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3088501
  • одужало (особи) –

2520956
  • летальних випадків –

72557
  • проведено ПЛР-тестувань –

14876584

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3088501

13068

72557

473

2520956

8200

494988

1299,7

м. Київ

269824

606

6551

47

234311

174

28962

976,8

Вінницька

89414

349

2217

12

76371

97

10826

703,3

Волинська

82017

417

1632

6

68779

131

11606

1126,6

Дніпропетровська

202203

1032

6337

55

157828

961

38038

1202,2

Донецька

135150

483

3669

55

109511

401

21970

1169,8

Житомирська

122892

718

2605

18

99694

214

20593

1710,9

Закарпатська

71559

211

1819

7

63203

106

6537

521,8

Запорізька

151425

713

3576

52

113012

566

34837

2073,8

Івано-Франківська

109452

363

2553

6

93010

93

13889

1017,2

Київська

157008

425

3517

6

136602

89

16889

947,8

Кіровоградська

25929

99

1033

7

21633

43

3263

351,5

Луганська

51539

50

1671

1

37525

120

12343

1835,8

Львівська

192011

827

4795

29

151712

836

35504

1416,3

Миколаївська

91879

812

2530

23

78327

580

11022

987,9

Одеська

206833

1558

4391

50

154119

808

48323

2035,7

Полтавська

105908

240

2512

12

88016

97

15380

1113,4

Рівненська

107553

285

1732

18

92459

178

13362

1160,6

Сумська

113973

315

2056

10

93072

311

18845

1772,8

Тернопільська

94814

354

1731

8

82159

300

10924

1054,6

Харківська

217818

1179

4895

19

176958

1337

35965

1357,4

Херсонська

70634

383

2066

0

46086

305

22482

2195,8

Хмельницька

123539

660

2524

6

101871

291

19144

1530,5

Черкаська

105803

243

1761

0

89755

58

14287

1203,8

Чернівецька

110571

361

2564

19

89840

104

18167

2019,1

Чернігівська

78753

385

1820

7

65103

0

11830

1199,6
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