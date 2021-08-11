Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.11.21)

За добу 07 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 344 335 щеплень. ,

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 11406284 отримали одну дозу, усього 11406282 отримали дві дози, усього 7 938 053 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 3581853 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 4761733 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1452789 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 85 083 отримали одну дозу, усього 51603 отримали дві дози, усього 33480 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 36022 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 40483 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 8578 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 585 мобільними бригадами з імунізації, 1 822 пунктами щеплення та 427 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3532 летальних випадків – 473 одужало (особи) – 8200 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 63858 методом ПЛР — 29497 методом ІФА — 6547 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 27814 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3088501 одужало (особи) – 2520956 летальних випадків – 72557 проведено ПЛР-тестувань – 14876584

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України