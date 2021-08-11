Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.11.21)

За добу 07 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 344 335 щеплень. ,
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
11406284
|
отримали одну дозу, усього
|
11406282
|
7 938 053
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3581853
|
4761733
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1452789
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
85 083
|
отримали одну дозу, усього
|
51603
|
отримали дві дози, усього
|
33480
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
36022
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
40483
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
8578
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 585 мобільними бригадами з імунізації, 1 822 пунктами щеплення та 427 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
3532
|
|
473
|
|
8200
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
63858
|
|
29497
|
|
6547
|
|
27814
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3088501
|
|
2520956
|
|
72557
|
|
14876584
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3088501
|
13068
|
72557
|
473
|
2520956
|
8200
|
494988
|
1299,7
|
м. Київ
|
269824
|
606
|
6551
|
47
|
234311
|
174
|
28962
|
976,8
|
Вінницька
|
89414
|
349
|
2217
|
12
|
76371
|
97
|
10826
|
703,3
|
Волинська
|
82017
|
417
|
1632
|
6
|
68779
|
131
|
11606
|
1126,6
|
Дніпропетровська
|
202203
|
1032
|
6337
|
55
|
157828
|
961
|
38038
|
1202,2
|
Донецька
|
135150
|
483
|
3669
|
55
|
109511
|
401
|
21970
|
1169,8
|
Житомирська
|
122892
|
718
|
2605
|
18
|
99694
|
214
|
20593
|
1710,9
|
Закарпатська
|
71559
|
211
|
1819
|
7
|
63203
|
106
|
6537
|
521,8
|
Запорізька
|
151425
|
713
|
3576
|
52
|
113012
|
566
|
34837
|
2073,8
|
Івано-Франківська
|
109452
|
363
|
2553
|
6
|
93010
|
93
|
13889
|
1017,2
|
Київська
|
157008
|
425
|
3517
|
6
|
136602
|
89
|
16889
|
947,8
|
Кіровоградська
|
25929
|
99
|
1033
|
7
|
21633
|
43
|
3263
|
351,5
|
Луганська
|
51539
|
50
|
1671
|
1
|
37525
|
120
|
12343
|
1835,8
|
Львівська
|
192011
|
827
|
4795
|
29
|
151712
|
836
|
35504
|
1416,3
|
Миколаївська
|
91879
|
812
|
2530
|
23
|
78327
|
580
|
11022
|
987,9
|
Одеська
|
206833
|
1558
|
4391
|
50
|
154119
|
808
|
48323
|
2035,7
|
Полтавська
|
105908
|
240
|
2512
|
12
|
88016
|
97
|
15380
|
1113,4
|
Рівненська
|
107553
|
285
|
1732
|
18
|
92459
|
178
|
13362
|
1160,6
|
Сумська
|
113973
|
315
|
2056
|
10
|
93072
|
311
|
18845
|
1772,8
|
Тернопільська
|
94814
|
354
|
1731
|
8
|
82159
|
300
|
10924
|
1054,6
|
Харківська
|
217818
|
1179
|
4895
|
19
|
176958
|
1337
|
35965
|
1357,4
|
Херсонська
|
70634
|
383
|
2066
|
0
|
46086
|
305
|
22482
|
2195,8
|
Хмельницька
|
123539
|
660
|
2524
|
6
|
101871
|
291
|
19144
|
1530,5
|
Черкаська
|
105803
|
243
|
1761
|
0
|
89755
|
58
|
14287
|
1203,8
|
Чернівецька
|
110571
|
361
|
2564
|
19
|
89840
|
104
|
18167
|
2019,1
|
Чернігівська
|
78753
|
385
|
1820
|
7
|
65103
|
0
|
11830
|
1199,6