08. 11. 2021
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МОЗ затвердило форму довідки про протипоказання до вакцинації проти COVID-19

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Міністерство охорони здоров’я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19.

Відповідну форму № 028-1/о «Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та інструкцію щодо її заповнення було затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2021 року. 

Форма № 028-1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до Інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та  “Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень”, затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897 (у редакції наказу МОЗ від 11 жовтня 2019 року № 2070).

МОЗ раніше вже публікувало роз’яснення, які є протипоказання до щеплення проти коронавірусної хвороби. Їх повний перелік можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, як-от важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів. 

У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань.

МОЗ  України

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