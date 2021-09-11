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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (09.11.21)

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За добу 08 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 584 775 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

11546723

отримали одну дозу, усього

11546721

отримали дві дози, усього

8 038 054

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3649892

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4820246

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1466676

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

240 440

отримали одну дозу, усього

140439

отримали дві дози, усього

100001

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

112556

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

103029

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

24855

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 1026 мобільними бригадами з імунізації, 3 168 пунктами щеплення та 418 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2967
  • летальних випадків –

833
  • одужало (особи) –

16609

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

127461
  • методом ПЛР —

53555
  • методом ІФА —

14861
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

59045

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3107489
  • одужало (особи) –

2537565
  • летальних випадків –

73390
  • проведено ПЛР-тестувань –

14930139

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3107489

18988

73390

833

2537565

16609

496534

1303,7

м. Київ

271028

1204

6604

53

235176

865

29248

986,4

Вінницька

89961

547

2236

19

76711

340

11014

715,5

Волинська

82587

570

1643

11

69061

282

11883

1153,5

Дніпропетровська

204245

2042

6382

45

159110

1282

38753

1224,8

Донецька

135982

832

3758

89

110913

1402

21311

1134,7

Житомирська

123132

240

2640

35

100741

1047

19751

1640,9

Закарпатська

71800

241

1827

8

63414

211

6559

523,6

Запорізька

152446

1021

3620

44

114024

1012

34802

2071,7

Івано-Франківська

109774

322

2568

15

93595

585

13611

996,9

Київська

157913

905

3548

31

136950

348

17415

977,3

Кіровоградська

25996

67

1042

9

21755

122

3199

344,6

Луганська

52069

530

1707

36

37867

342

12495

1858,4

Львівська

193363

1352

4830

35

153059

1347

35474

1415,1

Миколаївська

92866

987

2573

43

78683

356

11610

1040,6

Одеська

208349

1516

4421

30

154990

871

48938

2061,6

Полтавська

107090

1182

2576

64

88297

281

16217

1174,0

Рівненська

108371

818

1754

22

93254

795

13363

1160,7

Сумська

114495

522

2123

67

93967

895

18405

1731,4

Тернопільська

95200

386

1746

15

82685

526

10769

1039,6

Харківська

219132

1314

4917

22

178431

1473

35784

1350,6

Херсонська

70896

262

2103

37

46487

401

22306

2178,6

Хмельницька

123978

439

2570

46

102578

707

18830

1505,4

Черкаська

106616

813

1775

14

90218

463

14623

1232,1

Чернівецька

111024

453

2577

13

90083

243

18364

2041,0

Чернігівська

79176

423

1850

30

65516

413

11810

1197,5
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