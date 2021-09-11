Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (09.11.21)

За добу 08 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 584 775 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
11546723
|
отримали одну дозу, усього
|
11546721
|
8 038 054
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3649892
|
4820246
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1466676
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
240 440
|
отримали одну дозу, усього
|
140439
|
отримали дві дози, усього
|
100001
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
112556
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
103029
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
24855
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1026 мобільними бригадами з імунізації, 3 168 пунктами щеплення та 418 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2967
|
|
833
|
|
16609
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
127461
|
|
53555
|
|
14861
|
|
59045
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3107489
|
|
2537565
|
|
73390
|
|
14930139
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3107489
|
18988
|
73390
|
833
|
2537565
|
16609
|
496534
|
1303,7
|
м. Київ
|
271028
|
1204
|
6604
|
53
|
235176
|
865
|
29248
|
986,4
|
Вінницька
|
89961
|
547
|
2236
|
19
|
76711
|
340
|
11014
|
715,5
|
Волинська
|
82587
|
570
|
1643
|
11
|
69061
|
282
|
11883
|
1153,5
|
Дніпропетровська
|
204245
|
2042
|
6382
|
45
|
159110
|
1282
|
38753
|
1224,8
|
Донецька
|
135982
|
832
|
3758
|
89
|
110913
|
1402
|
21311
|
1134,7
|
Житомирська
|
123132
|
240
|
2640
|
35
|
100741
|
1047
|
19751
|
1640,9
|
Закарпатська
|
71800
|
241
|
1827
|
8
|
63414
|
211
|
6559
|
523,6
|
Запорізька
|
152446
|
1021
|
3620
|
44
|
114024
|
1012
|
34802
|
2071,7
|
Івано-Франківська
|
109774
|
322
|
2568
|
15
|
93595
|
585
|
13611
|
996,9
|
Київська
|
157913
|
905
|
3548
|
31
|
136950
|
348
|
17415
|
977,3
|
Кіровоградська
|
25996
|
67
|
1042
|
9
|
21755
|
122
|
3199
|
344,6
|
Луганська
|
52069
|
530
|
1707
|
36
|
37867
|
342
|
12495
|
1858,4
|
Львівська
|
193363
|
1352
|
4830
|
35
|
153059
|
1347
|
35474
|
1415,1
|
Миколаївська
|
92866
|
987
|
2573
|
43
|
78683
|
356
|
11610
|
1040,6
|
Одеська
|
208349
|
1516
|
4421
|
30
|
154990
|
871
|
48938
|
2061,6
|
Полтавська
|
107090
|
1182
|
2576
|
64
|
88297
|
281
|
16217
|
1174,0
|
Рівненська
|
108371
|
818
|
1754
|
22
|
93254
|
795
|
13363
|
1160,7
|
Сумська
|
114495
|
522
|
2123
|
67
|
93967
|
895
|
18405
|
1731,4
|
Тернопільська
|
95200
|
386
|
1746
|
15
|
82685
|
526
|
10769
|
1039,6
|
Харківська
|
219132
|
1314
|
4917
|
22
|
178431
|
1473
|
35784
|
1350,6
|
Херсонська
|
70896
|
262
|
2103
|
37
|
46487
|
401
|
22306
|
2178,6
|
Хмельницька
|
123978
|
439
|
2570
|
46
|
102578
|
707
|
18830
|
1505,4
|
Черкаська
|
106616
|
813
|
1775
|
14
|
90218
|
463
|
14623
|
1232,1
|
Чернівецька
|
111024
|
453
|
2577
|
13
|
90083
|
243
|
18364
|
2041,0
|
Чернігівська
|
79176
|
423
|
1850
|
30
|
65516
|
413
|
11810
|
1197,5