Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (09.11.21)

За добу 08 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 584 775 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 11546723 отримали одну дозу, усього 11546721 отримали дві дози, усього 8 038 054 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 3649892 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 4820246 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1466676 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 240 440 отримали одну дозу, усього 140439 отримали дві дози, усього 100001 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 112556 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 103029 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 24855 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 1026 мобільними бригадами з імунізації, 3 168 пунктами щеплення та 418 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2967 летальних випадків – 833 одужало (особи) – 16609 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 127461 методом ПЛР — 53555 методом ІФА — 14861 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 59045 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3107489 одужало (особи) – 2537565 летальних випадків – 73390 проведено ПЛР-тестувань – 14930139

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України