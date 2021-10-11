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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.11.21)

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За добу 09 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 23 283 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1539, медпрацівників – 529).

 Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 852 176 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

11 697 386

отримали одну дозу, усього

11697384

отримали дві дози, усього

8 154 792

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3718258

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4890509

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1478710

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

267 401

отримали одну дозу, усього

150663

отримали дві дози, усього

116738

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

117036

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

126137

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

24228

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 1105 мобільними бригадами з імунізації, 3 202 пунктами щеплення та 423 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

5 696
  • летальних випадків –

816
  • одужало (особи) –

16277

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

146589
  • методом ПЛР —

69627
  • методом ІФА —

19681
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

57281

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3 130 772
  • одужало (особи) –

2553842
  • летальних випадків –

74 206
  • проведено ПЛР-тестувань –

14999766

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3130772

23283

74205

815

2553842

16277

502725

1320,0

м. Київ

272768

1740

6677

73

236151

975

29940

1009,8

Вінницька

90634

673

2256

20

76951

240

11427

742,3

Волинська

83307

720

1665

22

69495

434

12147

1179,1

Дніпропетровська

206037

1792

6442

60

161180

2070

38415

1214,1

Донецька

137192

1210

3842

84

112221

1308

21129

1125,1

Житомирська

123763

631

2673

33

101723

982

19367

1609,0

Закарпатська

72203

403

1839

12

63549

135

6815

544,0

Запорізька

153569

1123

3647

27

114605

581

35317

2102,3

Івано-Франківська

110468

694

2590

22

94195

600

13683

1002,1

Київська

158929

1016

3588

40

137598

648

17743

995,7

Кіровоградська

26109

113

1054

12

21872

117

3183

342,9

Луганська

52675

606

1744

37

38233

366

12698

1888,6

Львівська

194384

1021

4890

60

153972

913

35522

1417,1

Миколаївська

93933

1067

2608

35

79208

525

12117

1086,1

Одеська

209921

1572

4449

28

155416

426

50056

2108,7

Полтавська

108681

1591

2621

45

88803

506

17257

1249,3

Рівненська

109408

1037

1775

21

94097

843

13536

1175,7

Сумська

115362

867

2156

33

94921

954

18285

1720,1

Тернопільська

95682

482

1753

7

83202

517

10727

1035,5

Харківська

220851

1719

4941

24

179297

866

36613

1381,9

Херсонська

71417

521

2144

41

47001

514

22272

2175,3

Хмельницька

125119

1141

2597

27

103247

669

19275

1541,0

Черкаська

107416

800

1801

26

90760

542

14855

1251,6

Чернівецька

111411

387

2591

14

90282

199

18538

2060,3

Чернігівська

79533

357

1862

12

65863

347

11808

1197,3
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