Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.11.21)

За добу 09 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 23 283 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1539, медпрацівників – 529).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 852 176 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
11 697 386
|
отримали одну дозу, усього
|
11697384
|
8 154 792
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3718258
|
4890509
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1478710
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
267 401
|
отримали одну дозу, усього
|
150663
|
отримали дві дози, усього
|
116738
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
117036
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
126137
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
24228
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 1105 мобільними бригадами з імунізації, 3 202 пунктами щеплення та 423 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
5 696
|
|
816
|
|
16277
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
146589
|
|
69627
|
|
19681
|
|
57281
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3 130 772
|
|
2553842
|
|
74 206
|
|
14999766
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3130772
|
23283
|
74205
|
815
|
2553842
|
16277
|
502725
|
1320,0
|
м. Київ
|
272768
|
1740
|
6677
|
73
|
236151
|
975
|
29940
|
1009,8
|
Вінницька
|
90634
|
673
|
2256
|
20
|
76951
|
240
|
11427
|
742,3
|
Волинська
|
83307
|
720
|
1665
|
22
|
69495
|
434
|
12147
|
1179,1
|
Дніпропетровська
|
206037
|
1792
|
6442
|
60
|
161180
|
2070
|
38415
|
1214,1
|
Донецька
|
137192
|
1210
|
3842
|
84
|
112221
|
1308
|
21129
|
1125,1
|
Житомирська
|
123763
|
631
|
2673
|
33
|
101723
|
982
|
19367
|
1609,0
|
Закарпатська
|
72203
|
403
|
1839
|
12
|
63549
|
135
|
6815
|
544,0
|
Запорізька
|
153569
|
1123
|
3647
|
27
|
114605
|
581
|
35317
|
2102,3
|
Івано-Франківська
|
110468
|
694
|
2590
|
22
|
94195
|
600
|
13683
|
1002,1
|
Київська
|
158929
|
1016
|
3588
|
40
|
137598
|
648
|
17743
|
995,7
|
Кіровоградська
|
26109
|
113
|
1054
|
12
|
21872
|
117
|
3183
|
342,9
|
Луганська
|
52675
|
606
|
1744
|
37
|
38233
|
366
|
12698
|
1888,6
|
Львівська
|
194384
|
1021
|
4890
|
60
|
153972
|
913
|
35522
|
1417,1
|
Миколаївська
|
93933
|
1067
|
2608
|
35
|
79208
|
525
|
12117
|
1086,1
|
Одеська
|
209921
|
1572
|
4449
|
28
|
155416
|
426
|
50056
|
2108,7
|
Полтавська
|
108681
|
1591
|
2621
|
45
|
88803
|
506
|
17257
|
1249,3
|
Рівненська
|
109408
|
1037
|
1775
|
21
|
94097
|
843
|
13536
|
1175,7
|
Сумська
|
115362
|
867
|
2156
|
33
|
94921
|
954
|
18285
|
1720,1
|
Тернопільська
|
95682
|
482
|
1753
|
7
|
83202
|
517
|
10727
|
1035,5
|
Харківська
|
220851
|
1719
|
4941
|
24
|
179297
|
866
|
36613
|
1381,9
|
Херсонська
|
71417
|
521
|
2144
|
41
|
47001
|
514
|
22272
|
2175,3
|
Хмельницька
|
125119
|
1141
|
2597
|
27
|
103247
|
669
|
19275
|
1541,0
|
Черкаська
|
107416
|
800
|
1801
|
26
|
90760
|
542
|
14855
|
1251,6
|
Чернівецька
|
111411
|
387
|
2591
|
14
|
90282
|
199
|
18538
|
2060,3
|
Чернігівська
|
79533
|
357
|
1862
|
12
|
65863
|
347
|
11808
|
1197,3