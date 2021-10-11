Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.11.21)

За добу 09 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 23 283 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1539, медпрацівників – 529).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 852 176 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 11 697 386 отримали одну дозу, усього 11697384 отримали дві дози, усього 8 154 792 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 3718258 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 4890509 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1478710 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 267 401 отримали одну дозу, усього 150663 отримали дві дози, усього 116738 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 117036 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 126137 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 24228 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 1105 мобільними бригадами з імунізації, 3 202 пунктами щеплення та 423 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 5 696 летальних випадків – 816 одужало (особи) – 16277 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 146589 методом ПЛР — 69627 методом ІФА — 19681 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 57281 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 130 772 одужало (особи) – 2553842 летальних випадків – 74 206 проведено ПЛР-тестувань – 14999766

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України