Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.11.21)

За добу 10 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1550, медпрацівників – 462).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 20 129 273 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 11 844 730 отримали одну дозу, усього 11844728 отримали дві дози, усього 8 284 545 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 3783865 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 4960911 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1490037 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102050 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 277097 отримали одну дозу, усього 147344 отримали дві дози, усього 129753 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 120223 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 133424 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 23440 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 10

Щеплення проводилось 1102 мобільними бригадами з імунізації, 3 224 пунктами щеплення та 433 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 4 778 летальних випадків – 652 одужало (особи) – 18896 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 140505 методом ПЛР — 67341 методом ІФА — 18168 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 54996 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3155519 одужало (особи) – 2572738 летальних випадків – 74857 проведено ПЛР-тестувань – 15067107

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України