Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.11.21)

За добу 10 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1550, медпрацівників – 462).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 20 129 273 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
11 844 730
|
отримали одну дозу, усього
|
11844728
|
8 284 545
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3783865
|
4960911
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1490037
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102050
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
277097
|
отримали одну дозу, усього
|
147344
|
отримали дві дози, усього
|
129753
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
120223
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
133424
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
23440
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
10
Щеплення проводилось 1102 мобільними бригадами з імунізації, 3 224 пунктами щеплення та 433 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
4 778
|
|
652
|
|
18896
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
140505
|
|
67341
|
|
18168
|
|
54996
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3155519
|
|
2572738
|
|
74857
|
|
15067107
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3155519
|
24747
|
74857
|
652
|
2572738
|
18896
|
507924
|
1333,6
|
м. Київ
|
274770
|
2002
|
6728
|
51
|
237588
|
1437
|
30454
|
1027,1
|
Вінницька
|
91346
|
712
|
2282
|
26
|
77396
|
445
|
11668
|
758,0
|
Волинська
|
84001
|
694
|
1680
|
15
|
69950
|
455
|
12371
|
1200,9
|
Дніпропетровська
|
208036
|
1999
|
6510
|
68
|
162869
|
1689
|
38657
|
1221,8
|
Донецька
|
138371
|
1179
|
3867
|
25
|
113636
|
1415
|
20868
|
1111,2
|
Житомирська
|
124719
|
956
|
2696
|
23
|
102613
|
890
|
19410
|
1612,6
|
Закарпатська
|
72669
|
466
|
1843
|
4
|
63648
|
99
|
7178
|
573,0
|
Запорізька
|
154715
|
1146
|
3672
|
25
|
115476
|
871
|
35567
|
2117,2
|
Івано-Франківська
|
111922
|
1454
|
2609
|
19
|
94803
|
608
|
14510
|
1062,7
|
Київська
|
159874
|
945
|
3632
|
44
|
138115
|
517
|
18127
|
1017,3
|
Кіровоградська
|
26301
|
192
|
1064
|
10
|
21987
|
115
|
3250
|
350,1
|
Луганська
|
53069
|
394
|
1761
|
17
|
39039
|
806
|
12269
|
1824,8
|
Львівська
|
195637
|
1253
|
4916
|
26
|
155435
|
1463
|
35286
|
1407,6
|
Миколаївська
|
94836
|
903
|
2634
|
26
|
79646
|
438
|
12556
|
1125,4
|
Одеська
|
211390
|
1469
|
4520
|
71
|
156319
|
903
|
50551
|
2129,6
|
Полтавська
|
110008
|
1327
|
2652
|
31
|
89672
|
869
|
17684
|
1280,2
|
Рівненська
|
110393
|
985
|
1798
|
23
|
95373
|
1276
|
13222
|
1148,5
|
Сумська
|
116536
|
1174
|
2182
|
26
|
95768
|
847
|
18586
|
1748,4
|
Тернопільська
|
96285
|
603
|
1759
|
6
|
83768
|
566
|
10758
|
1038,5
|
Харківська
|
222401
|
1550
|
4967
|
26
|
180139
|
842
|
37295
|
1407,6
|
Херсонська
|
71965
|
548
|
2177
|
33
|
47523
|
522
|
22265
|
2174,6
|
Хмельницька
|
126208
|
1089
|
2616
|
19
|
103844
|
597
|
19748
|
1578,8
|
Черкаська
|
108013
|
597
|
1813
|
12
|
91338
|
578
|
14862
|
1252,2
|
Чернівецька
|
111841
|
430
|
2607
|
16
|
90480
|
198
|
18754
|
2084,3
|
Чернігівська
|
80213
|
680
|
1872
|
10
|
66313
|
450
|
12028
|
1219,6