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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.11.21)

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За добу 10 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1550, медпрацівників – 462). 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 20 129 273 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

11 844 730

отримали одну дозу, усього

11844728

отримали дві дози, усього

8 284 545

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3783865

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

4960911

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1490037

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102050

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

277097

отримали одну дозу, усього

147344

отримали дві дози, усього

129753

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

120223

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

133424

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

23440

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

10

Щеплення проводилось 1102 мобільними бригадами з імунізації, 3 224 пунктами щеплення та 433 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

4 778
  • летальних випадків –

652
  • одужало (особи) –

18896

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

140505
  • методом ПЛР —

67341
  • методом ІФА —

18168
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

54996

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3155519
  • одужало (особи) –

2572738
  • летальних випадків –

74857
  • проведено ПЛР-тестувань –

15067107

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3155519

24747

74857

652

2572738

18896

507924

1333,6

м. Київ

274770

2002

6728

51

237588

1437

30454

1027,1

Вінницька

91346

712

2282

26

77396

445

11668

758,0

Волинська

84001

694

1680

15

69950

455

12371

1200,9

Дніпропетровська

208036

1999

6510

68

162869

1689

38657

1221,8

Донецька

138371

1179

3867

25

113636

1415

20868

1111,2

Житомирська

124719

956

2696

23

102613

890

19410

1612,6

Закарпатська

72669

466

1843

4

63648

99

7178

573,0

Запорізька

154715

1146

3672

25

115476

871

35567

2117,2

Івано-Франківська

111922

1454

2609

19

94803

608

14510

1062,7

Київська

159874

945

3632

44

138115

517

18127

1017,3

Кіровоградська

26301

192

1064

10

21987

115

3250

350,1

Луганська

53069

394

1761

17

39039

806

12269

1824,8

Львівська

195637

1253

4916

26

155435

1463

35286

1407,6

Миколаївська

94836

903

2634

26

79646

438

12556

1125,4

Одеська

211390

1469

4520

71

156319

903

50551

2129,6

Полтавська

110008

1327

2652

31

89672

869

17684

1280,2

Рівненська

110393

985

1798

23

95373

1276

13222

1148,5

Сумська

116536

1174

2182

26

95768

847

18586

1748,4

Тернопільська

96285

603

1759

6

83768

566

10758

1038,5

Харківська

222401

1550

4967

26

180139

842

37295

1407,6

Херсонська

71965

548

2177

33

47523

522

22265

2174,6

Хмельницька

126208

1089

2616

19

103844

597

19748

1578,8

Черкаська

108013

597

1813

12

91338

578

14862

1252,2

Чернівецька

111841

430

2607

16

90480

198

18754

2084,3

Чернігівська

80213

680

1872

10

66313

450

12028

1219,6
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