Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (12.11.21)

За добу 11 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 24058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1616, медпрацівників – 468).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 20 408 409 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
11 986 077
|
отримали одну дозу, усього
|
11986075
|
8 422 334
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3846410
|
5028991
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1499577
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1103232
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
279 136
|
отримали одну дозу, усього
|
141347
|
отримали дві дози, усього
|
137789
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
117169
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
141366
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
19277
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1324
Щеплення проводилось 1 114 мобільними бригадами з імунізації, 3 181 пунктом щеплення та 428 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
4318
|
|
750
|
|
21941
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
128108
|
|
61714
|
|
17057
|
|
49337
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3179577
|
|
2594679
|
|
75607
|
|
15128821
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3179577
|
24058
|
75607
|
750
|
2594679
|
21941
|
509291
|
1337,2
|
м. Київ
|
276572
|
1802
|
6771
|
43
|
238379
|
791
|
31422
|
1059,8
|
Вінницька
|
92346
|
1000
|
2302
|
20
|
77627
|
231
|
12417
|
806,7
|
Волинська
|
84720
|
719
|
1701
|
21
|
70406
|
456
|
12613
|
1224,4
|
Дніпропетровська
|
209903
|
1867
|
6578
|
68
|
164328
|
1459
|
38997
|
1232,5
|
Донецька
|
139719
|
1348
|
3933
|
66
|
115132
|
1496
|
20654
|
1099,8
|
Житомирська
|
125456
|
737
|
2713
|
17
|
103646
|
1033
|
19097
|
1586,6
|
Закарпатська
|
73195
|
526
|
1854
|
11
|
63807
|
159
|
7534
|
601,4
|
Запорізька
|
155826
|
1111
|
3716
|
44
|
118606
|
3130
|
33504
|
1994,4
|
Івано-Франківська
|
112812
|
890
|
2631
|
22
|
95534
|
731
|
14647
|
1072,8
|
Київська
|
160844
|
970
|
3676
|
44
|
138759
|
644
|
18409
|
1033,1
|
Кіровоградська
|
26470
|
169
|
1072
|
8
|
22048
|
61
|
3350
|
360,9
|
Луганська
|
53505
|
436
|
1772
|
11
|
40021
|
982
|
11712
|
1741,9
|
Львівська
|
196791
|
1154
|
4965
|
49
|
156751
|
1316
|
35075
|
1399,2
|
Миколаївська
|
95808
|
972
|
2664
|
30
|
79947
|
301
|
13197
|
1182,9
|
Одеська
|
213206
|
1816
|
4570
|
50
|
157425
|
1106
|
51211
|
2157,4
|
Полтавська
|
111265
|
1257
|
2675
|
23
|
90592
|
920
|
17998
|
1302,9
|
Рівненська
|
111405
|
1012
|
1818
|
20
|
96489
|
1116
|
13098
|
1137,7
|
Сумська
|
117463
|
927
|
2214
|
32
|
96816
|
1048
|
18433
|
1734,0
|
Тернопільська
|
96944
|
659
|
1778
|
19
|
84277
|
509
|
10889
|
1051,2
|
Харківська
|
223443
|
1042
|
4999
|
32
|
181884
|
1745
|
36560
|
1379,9
|
Херсонська
|
72549
|
584
|
2191
|
14
|
47988
|
465
|
22370
|
2184,9
|
Хмельницька
|
127298
|
1090
|
2637
|
21
|
105195
|
1351
|
19466
|
1556,3
|
Черкаська
|
108835
|
822
|
1860
|
47
|
91832
|
494
|
15143
|
1275,9
|
Чернівецька
|
112192
|
351
|
2626
|
19
|
90677
|
197
|
18889
|
2099,3
|
Чернігівська
|
81010
|
797
|
1891
|
19
|
66513
|
200
|
12606
|
1278,2