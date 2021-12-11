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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (12.11.21)

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За добу 11 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 24058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1616, медпрацівників – 468). 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 20 408 409 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

11 986 077

отримали одну дозу, усього

11986075

отримали дві дози, усього

8 422 334

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3846410

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5028991

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1499577

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1103232

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

279 136

отримали одну дозу, усього

141347

отримали дві дози, усього

137789

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

117169

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

141366

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

19277

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1324

Щеплення проводилось 1 114 мобільними бригадами з імунізації, 3 181 пунктом щеплення та 428 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

4318
  • летальних випадків –

750
  • одужало (особи) –

21941

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

128108
  • методом ПЛР —

61714
  • методом ІФА —

17057
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

49337

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3179577
  • одужало (особи) –

2594679
  • летальних випадків –

75607
  • проведено ПЛР-тестувань –

15128821

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3179577

24058

75607

750

2594679

21941

509291

1337,2

м. Київ

276572

1802

6771

43

238379

791

31422

1059,8

Вінницька

92346

1000

2302

20

77627

231

12417

806,7

Волинська

84720

719

1701

21

70406

456

12613

1224,4

Дніпропетровська

209903

1867

6578

68

164328

1459

38997

1232,5

Донецька

139719

1348

3933

66

115132

1496

20654

1099,8

Житомирська

125456

737

2713

17

103646

1033

19097

1586,6

Закарпатська

73195

526

1854

11

63807

159

7534

601,4

Запорізька

155826

1111

3716

44

118606

3130

33504

1994,4

Івано-Франківська

112812

890

2631

22

95534

731

14647

1072,8

Київська

160844

970

3676

44

138759

644

18409

1033,1

Кіровоградська

26470

169

1072

8

22048

61

3350

360,9

Луганська

53505

436

1772

11

40021

982

11712

1741,9

Львівська

196791

1154

4965

49

156751

1316

35075

1399,2

Миколаївська

95808

972

2664

30

79947

301

13197

1182,9

Одеська

213206

1816

4570

50

157425

1106

51211

2157,4

Полтавська

111265

1257

2675

23

90592

920

17998

1302,9

Рівненська

111405

1012

1818

20

96489

1116

13098

1137,7

Сумська

117463

927

2214

32

96816

1048

18433

1734,0

Тернопільська

96944

659

1778

19

84277

509

10889

1051,2

Харківська

223443

1042

4999

32

181884

1745

36560

1379,9

Херсонська

72549

584

2191

14

47988

465

22370

2184,9

Хмельницька

127298

1090

2637

21

105195

1351

19466

1556,3

Черкаська

108835

822

1860

47

91832

494

15143

1275,9

Чернівецька

112192

351

2626

19

90677

197

18889

2099,3

Чернігівська

81010

797

1891

19

66513

200

12606

1278,2
 
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