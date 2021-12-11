Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (12.11.21)

За добу 11 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 24058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1616, медпрацівників – 468).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 20 408 409 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 11 986 077 отримали одну дозу, усього 11986075 отримали дві дози, усього 8 422 334 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 3846410 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5028991 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1499577 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1103232 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 279 136 отримали одну дозу, усього 141347 отримали дві дози, усього 137789 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 117169 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 141366 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 19277 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1324

Щеплення проводилось 1 114 мобільними бригадами з імунізації, 3 181 пунктом щеплення та 428 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 4318 летальних випадків – 750 одужало (особи) – 21941 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 128108 методом ПЛР — 61714 методом ІФА — 17057 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 49337 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3179577 одужало (особи) – 2594679 летальних випадків – 75607 проведено ПЛР-тестувань – 15128821

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України