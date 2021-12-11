Моніторингові групи перевірили стан протидії COVID-19 у регіонах

Чотири моніторингові групи завершили перевірки щодо стану протидії COVID-19 та боротьби із коронавірусною хворобою в 16 регіонах України.

Фахівці Міністерства охорони здоров’я, Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства внутрішніх справ та Держпродспоживслужби спільно перевірили центри та пункти вакцинації, заклади охорони здоров’я, заклади освіти та громадського харчування, транспорт та торгово-розважальні центри.

“Дотримання карантину та протиепідемічних правил на рівні з вакцинацією залишаються ефективними шляхами протидії коронавірусній хворобі. Завдяки перевіркам моніторингових груп вдалось виявити та систематизувати найбільш поширені проблеми у сфері протидії COVID-19 та підготувати відповідні рекомендації та рішення щодо усунення поширених недоліків”, – заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Серед напрямів, які моніторили рейдові групи були:

перевірка закладів охорони здоров'я на предмет забезпечення медичним киснем;

перевірка здійснення доплат медичним працівникам за особливості роботи під час пандемії;

перевірка загальної кількості ліжко-місць, зайнятих та готових до розгортання у закладах охорони здоров'я;

перевірка належності функціонування мобільних госпіталів (у разі наявності їх у регіоні);

перевірка дотримання обмежень, визначених для «червоної» зони епіднебезпеки;

перевірка пунктів вакцинації населення на належне функціонування та наявність черг;

перевірка ефективності роботи рейдових груп, утворених з-поміж Національної поліції України, Держпродспоживслужби та санітарних лікарів щодо контролю за дотриманням карантинних обмежень;

за участі представників Національної поліції (на стаціонарних постах) здійснення перевірки громадського та/або маршрутного транспорту на наявність необхідних документів (паспортів вакцинації, результатів ПЛР або швидких тестів) у пасажирів та водіїв;

перевірка обізнаності та реагування ОДА на ситуацію в регіоні;

ознайомлення з протоколами регіональних комісій ТЕБ та НС, а також засідань Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, фіксація періодичності проведення регіональних комісій.

За результатами моніторингу кожна робоча група підготувала звіти із проблемними питаннями, на основі яких будуть складені рекомендації та запропоновані рішення для усунення недоліків.

МОЗ України