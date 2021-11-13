Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.11.21)

За добу 12 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 23 572 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1622, медпрацівників – 436).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 20 708 263 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 12 121 804 отримали одну дозу, усього 12121802 отримали дві дози, усього 8 586 461 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 3905148 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5092864 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1508791 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1107134 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 299 854 отримали одну дозу, усього 135727 отримали дві дози, усього 164127 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 122068 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 151684 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 21798 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 4304

Щеплення проводилось 1 116 мобільними бригадами з імунізації, 3 211 пунктами щеплення та 437 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 4564 летальних випадків – 695 одужало (особи) – 25415 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 126841 методом ПЛР — 60402 методом ІФА — 14989 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 51450 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3203149 одужало (особи) – 2620094 летальних випадків – 76302 проведено ПЛР-тестувань – 15189223

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України