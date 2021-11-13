Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.11.21)

За добу 12 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 23 572 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1622, медпрацівників – 436).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 20 708 263 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
12 121 804
|
отримали одну дозу, усього
|
12121802
|
8 586 461
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3905148
|
5092864
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1508791
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1107134
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
299 854
|
отримали одну дозу, усього
|
135727
|
отримали дві дози, усього
|
164127
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
122068
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
151684
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
21798
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
4304
Щеплення проводилось 1 116 мобільними бригадами з імунізації, 3 211 пунктами щеплення та 437 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
4564
|
|
695
|
|
25415
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
126841
|
|
60402
|
|
14989
|
|
51450
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3203149
|
|
2620094
|
|
76302
|
|
15189223
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3203149
|
23572
|
76302
|
695
|
2620094
|
25415
|
506753
|
1330,6
|
м. Київ
|
278411
|
1839
|
6824
|
53
|
239222
|
843
|
32365
|
1091,6
|
Вінницька
|
93233
|
887
|
2326
|
24
|
78046
|
419
|
12861
|
835,5
|
Волинська
|
85362
|
642
|
1717
|
16
|
70779
|
373
|
12866
|
1248,9
|
Дніпропетровська
|
212122
|
2219
|
6663
|
85
|
164963
|
635
|
40496
|
1279,9
|
Донецька
|
140729
|
1010
|
3980
|
47
|
117112
|
1980
|
19637
|
1045,6
|
Житомирська
|
126228
|
772
|
2736
|
23
|
104693
|
1047
|
18799
|
1561,8
|
Закарпатська
|
73711
|
516
|
1867
|
13
|
63947
|
140
|
7897
|
630,4
|
Запорізька
|
156746
|
920
|
3771
|
55
|
121542
|
2936
|
31433
|
1871,1
|
Івано-Франківська
|
113758
|
946
|
2652
|
21
|
96193
|
659
|
14913
|
1092,2
|
Київська
|
161841
|
997
|
3721
|
45
|
139608
|
849
|
18512
|
1038,9
|
Кіровоградська
|
26638
|
168
|
1081
|
9
|
22216
|
168
|
3341
|
359,9
|
Луганська
|
53844
|
339
|
1791
|
19
|
40857
|
836
|
11196
|
1665,2
|
Львівська
|
198034
|
1243
|
4983
|
18
|
158465
|
1714
|
34586
|
1379,7
|
Миколаївська
|
96773
|
965
|
2702
|
38
|
80415
|
468
|
13656
|
1224,0
|
Одеська
|
215272
|
2066
|
4596
|
26
|
161041
|
3616
|
49635
|
2091,0
|
Полтавська
|
112389
|
1124
|
2704
|
29
|
91407
|
815
|
18278
|
1323,2
|
Рівненська
|
112245
|
840
|
1835
|
17
|
97233
|
744
|
13177
|
1144,6
|
Сумська
|
118047
|
584
|
2243
|
29
|
97928
|
1112
|
17876
|
1681,6
|
Тернопільська
|
97372
|
428
|
1790
|
12
|
84806
|
529
|
10776
|
1040,3
|
Харківська
|
225319
|
1876
|
5029
|
30
|
183150
|
1266
|
37140
|
1401,8
|
Херсонська
|
72859
|
310
|
2198
|
7
|
48663
|
675
|
21998
|
2148,5
|
Хмельницька
|
128313
|
1015
|
2665
|
28
|
107821
|
2626
|
17827
|
1425,3
|
Черкаська
|
109365
|
530
|
1874
|
14
|
92135
|
303
|
15356
|
1293,8
|
Чернівецька
|
112540
|
348
|
2646
|
20
|
90918
|
241
|
18976
|
2109,0
|
Чернігівська
|
81998
|
988
|
1908
|
17
|
66934
|
421
|
13156
|
1334,0