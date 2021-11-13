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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.11.21)

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За добу 12 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 23 572 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1622, медпрацівників – 436).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 20 708 263 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

12 121 804

отримали одну дозу, усього

12121802

отримали дві дози, усього

8 586 461

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3905148

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5092864

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1508791

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1107134

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

299 854

отримали одну дозу, усього

135727

отримали дві дози, усього

164127

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

122068

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

151684

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

21798

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

4304

Щеплення проводилось 1 116 мобільними бригадами з імунізації, 3 211 пунктами щеплення та 437 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

4564
  • летальних випадків –

695
  • одужало (особи) –

25415

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

126841
  • методом ПЛР —

60402
  • методом ІФА —

14989
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

51450

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3203149
  • одужало (особи) –

2620094
  • летальних випадків –

76302
  • проведено ПЛР-тестувань –

15189223

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3203149

23572

76302

695

2620094

25415

506753

1330,6

м. Київ

278411

1839

6824

53

239222

843

32365

1091,6

Вінницька

93233

887

2326

24

78046

419

12861

835,5

Волинська

85362

642

1717

16

70779

373

12866

1248,9

Дніпропетровська

212122

2219

6663

85

164963

635

40496

1279,9

Донецька

140729

1010

3980

47

117112

1980

19637

1045,6

Житомирська

126228

772

2736

23

104693

1047

18799

1561,8

Закарпатська

73711

516

1867

13

63947

140

7897

630,4

Запорізька

156746

920

3771

55

121542

2936

31433

1871,1

Івано-Франківська

113758

946

2652

21

96193

659

14913

1092,2

Київська

161841

997

3721

45

139608

849

18512

1038,9

Кіровоградська

26638

168

1081

9

22216

168

3341

359,9

Луганська

53844

339

1791

19

40857

836

11196

1665,2

Львівська

198034

1243

4983

18

158465

1714

34586

1379,7

Миколаївська

96773

965

2702

38

80415

468

13656

1224,0

Одеська

215272

2066

4596

26

161041

3616

49635

2091,0

Полтавська

112389

1124

2704

29

91407

815

18278

1323,2

Рівненська

112245

840

1835

17

97233

744

13177

1144,6

Сумська

118047

584

2243

29

97928

1112

17876

1681,6

Тернопільська

97372

428

1790

12

84806

529

10776

1040,3

Харківська

225319

1876

5029

30

183150

1266

37140

1401,8

Херсонська

72859

310

2198

7

48663

675

21998

2148,5

Хмельницька

128313

1015

2665

28

107821

2626

17827

1425,3

Черкаська

109365

530

1874

14

92135

303

15356

1293,8

Чернівецька

112540

348

2646

20

90918

241

18976

2109,0

Чернігівська

81998

988

1908

17

66934

421

13156

1334,0
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