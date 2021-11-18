Віктор Ляшко: Вперше за 3 місяці виписок з "ковідних" лікарень більше, ніж госпіталізацій

Як зазначив міністр під час щоденного брифінгу, стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.

Порівняно з попереднім тижнем на 13% відбулося збільшення кількості випадків госпіталізацій.

«Вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок із "ковідних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують", - розповів міністр.

Також, за його словами минулого тижня в Європі було зареєстровано майже 2 мільйони випадків коронавірусної хвороби. Це максимальний показник за тиждень у цьому регіонів з початку пандемії.

Найбільший приріст у відсотках демонструють Угорщина, Німеччина, Австрія, Данія та Італія. Стабілізація кількості випадків та їх поступове зменшення фіксується в Естонії, Румунії, Латвії та Швеції.

В Україні також спостерігаємо 6 % зменшення випадків коронавірусної хвороби за цей тиждень, порівняно з минулим.

"Проте, це ще не перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень", - підсумував Віктор Ляшко.

МОЗ України