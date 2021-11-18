Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.11.21)

За добу 15 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1168, медпрацівників – 327).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 21 218 965 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 12 331 552 отримали одну дозу, усього 12331550 отримали дві дози, усього 8 887 415 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 3991454 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5189617 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1522617 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1119997 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 268088 отримали одну дозу, усього 102908 отримали дві дози, усього 165180 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 110982 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 126630 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 22884 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 7592

Щеплення проводилось 1 169 мобільними бригадами з імунізації, 3 222 пунктами щеплення та 445 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2 264 летальних випадків – 838 одужало (особи) – 21914 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 112896 методом ПЛР — 45674 методом ІФА — 13529 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 53693 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3244749 одужало (особи) – 2664373 летальних випадків – 77985 проведено ПЛР-тестувань – 15292648

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України