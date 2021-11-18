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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.11.21)

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За добу 15 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1168, медпрацівників – 327).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 21 218 965 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

12 331 552

отримали одну дозу, усього

12331550

отримали дві дози, усього

8 887 415

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

3991454

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5189617

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1522617

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1119997

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

268088

отримали одну дозу, усього

102908

отримали дві дози, усього

165180

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

110982

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

126630

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

22884

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

7592

Щеплення проводилось 1 169 мобільними бригадами з імунізації, 3 222 пунктами щеплення та 445 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2 264
  • летальних випадків –

838
  • одужало (особи) –

21914

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

112896
  • методом ПЛР —

45674
  • методом ІФА —

13529
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

53693

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3244749
  • одужало (особи) –

2664373
  • летальних випадків –

77985
  • проведено ПЛР-тестувань –

15292648

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3244749

16308

77985

838

2664373

21914

502391

1319,1

м. Київ

280788

1481

6946

38

240577

935

33265

1121,9

Вінницька

94985

619

2391

19

78604

330

13990

908,8

Волинська

86641

627

1769

32

71934

637

12938

1255,9

Дніпропетровська

216374

1635

6898

58

168478

1612

40998

1295,8

Донецька

142800

736

4099

102

121961

1432

16740

891,4

Житомирська

127451

301

2793

21

106145

1214

18513

1538,1

Закарпатська

74594

379

1893

10

64348

229

8353

666,8

Запорізька

159596

1084

3866

46

125372

1971

30358

1807,1

Івано-Франківська

114899

325

2677

18

97103

677

15119

1107,3

Київська

163548

754

3761

20

140957

616

18830

1056,7

Кіровоградська

26995

127

1104

12

22389

79

3502

377,3

Луганська

54313

337

1824

25

41955

647

10534

1566,7

Львівська

199876

770

5057

45

159908

977

34911

1392,7

Миколаївська

99183

842

2768

28

82823

734

13592

1218,3

Одеська

218701

1549

4721

46

164967

2123

49013

2064,8

Полтавська

114657

1000

2773

60

92481

539

19403

1404,6

Рівненська

113459

653

1884

24

98669

1039

12906

1121,0

Сумська

119359

387

2297

37

100164

1234

16898

1589,6

Тернопільська

98269

280

1829

15

86066

625

10374

1001,5

Харківська

227745

547

5115

36

187448

1370

35182

1327,9

Херсонська

73406

153

2264

29

49863

616

21279

2078,3

Хмельницька

129660

387

2717

32

109733

746

17210

1375,9

Черкаська

110857

762

1926

52

93330

699

15601

1314,5

Чернівецька

113151

247

2681

12

91480

247

18990

2110,6

Чернігівська

83442

326

1932

21

67618

586

13892

1408,6
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