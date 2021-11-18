Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.11.21)

За добу 15 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1168, медпрацівників – 327).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 21 218 965 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
12 331 552
|
отримали одну дозу, усього
|
12331550
|
отримали дві дози, усього
|
8 887 415
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
3991454
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
5189617
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1522617
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1119997
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
268088
|
отримали одну дозу, усього
|
102908
|
отримали дві дози, усього
|
165180
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
110982
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
126630
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
22884
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
7592
Щеплення проводилось 1 169 мобільними бригадами з імунізації, 3 222 пунктами щеплення та 445 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2 264
|
|
838
|
|
21914
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
112896
|
|
45674
|
|
13529
|
|
53693
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3244749
|
|
2664373
|
|
77985
|
|
15292648
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3244749
|
16308
|
77985
|
838
|
2664373
|
21914
|
502391
|
1319,1
|
м. Київ
|
280788
|
1481
|
6946
|
38
|
240577
|
935
|
33265
|
1121,9
|
Вінницька
|
94985
|
619
|
2391
|
19
|
78604
|
330
|
13990
|
908,8
|
Волинська
|
86641
|
627
|
1769
|
32
|
71934
|
637
|
12938
|
1255,9
|
Дніпропетровська
|
216374
|
1635
|
6898
|
58
|
168478
|
1612
|
40998
|
1295,8
|
Донецька
|
142800
|
736
|
4099
|
102
|
121961
|
1432
|
16740
|
891,4
|
Житомирська
|
127451
|
301
|
2793
|
21
|
106145
|
1214
|
18513
|
1538,1
|
Закарпатська
|
74594
|
379
|
1893
|
10
|
64348
|
229
|
8353
|
666,8
|
Запорізька
|
159596
|
1084
|
3866
|
46
|
125372
|
1971
|
30358
|
1807,1
|
Івано-Франківська
|
114899
|
325
|
2677
|
18
|
97103
|
677
|
15119
|
1107,3
|
Київська
|
163548
|
754
|
3761
|
20
|
140957
|
616
|
18830
|
1056,7
|
Кіровоградська
|
26995
|
127
|
1104
|
12
|
22389
|
79
|
3502
|
377,3
|
Луганська
|
54313
|
337
|
1824
|
25
|
41955
|
647
|
10534
|
1566,7
|
Львівська
|
199876
|
770
|
5057
|
45
|
159908
|
977
|
34911
|
1392,7
|
Миколаївська
|
99183
|
842
|
2768
|
28
|
82823
|
734
|
13592
|
1218,3
|
Одеська
|
218701
|
1549
|
4721
|
46
|
164967
|
2123
|
49013
|
2064,8
|
Полтавська
|
114657
|
1000
|
2773
|
60
|
92481
|
539
|
19403
|
1404,6
|
Рівненська
|
113459
|
653
|
1884
|
24
|
98669
|
1039
|
12906
|
1121,0
|
Сумська
|
119359
|
387
|
2297
|
37
|
100164
|
1234
|
16898
|
1589,6
|
Тернопільська
|
98269
|
280
|
1829
|
15
|
86066
|
625
|
10374
|
1001,5
|
Харківська
|
227745
|
547
|
5115
|
36
|
187448
|
1370
|
35182
|
1327,9
|
Херсонська
|
73406
|
153
|
2264
|
29
|
49863
|
616
|
21279
|
2078,3
|
Хмельницька
|
129660
|
387
|
2717
|
32
|
109733
|
746
|
17210
|
1375,9
|
Черкаська
|
110857
|
762
|
1926
|
52
|
93330
|
699
|
15601
|
1314,5
|
Чернівецька
|
113151
|
247
|
2681
|
12
|
91480
|
247
|
18990
|
2110,6
|
Чернігівська
|
83442
|
326
|
1932
|
21
|
67618
|
586
|
13892
|
1408,6