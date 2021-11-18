«Чистий мозок» — дайджест спростувань медичних міфів №9

МІФ №1: COVID-19 настає внаслідок отруєння фосгеном

Користувачі мережі поширюють інформацію про те, що COVID-19 є ні чим іншим, як отруєнням фосгеном. «Втрата нюху, смаку та набряк легень – модна хвороба? Ні, фосген!», – пишуть в мережі. «Цей фашистський режим застосовує проти людей хімічну зброю – фосген! Це масове, навмисне вбивство людей!» – сказано в одній із публікацій. Дезінформатори також повідомляють, що фосген нібито розпорошують з літаків.

ФАКТ: Доведено, що COVID-19 – це інфекційне захворювання, спричинене вірусом SARS-CoV-2. Список симптомів коронавірусної хвороби значно відрізняється від симптомів отруєння фосгеном. Найбільш поширені симптоми коронавірусної хвороби – це підвищення температури тіла, сухий кашель, стомлюваність, а також біль у м’язах і суглобах, діарея; головний біль, втрата смаку чи нюху, ускладнене дихання чи задишка. Інфікування людини вірусом підтверджується лабораторними тестами, такими як ПЛР, тест на антиген або на антитіла.

Більше інформації тут: https://bit.ly/3qKSUU2

МІФ №2: Набутий імунітет – краще, ніж вакцинація від COVID-19

У мережі поширюється думка, що людині краще перехворіти, ніж вакцинуватися. У таких повідомленнях цитують доктора медичних наук, професора, академіка Російської академії природничих наук Олександра Редька. ​​

ФАКТ: У коментарі StopFake Олена Лівінська, кандидатка біологічних наук, наукова співробітниця Інституту мікробіології та вірусології імені Данила Заболотного Національної академії наук України пояснила, що без сучасної медицини, включаючи вакцинацію, людина жила б набагато коротше. А в Центрі громадського здоров’я МОЗ України додали, що отримати «набутий імунітет» вдасться не всім, оскільки не всі можуть подолати COVID-19.

Більше інформації тут: https://bit.ly/3qHtXJ2

МІФ №3: У Хорватії заборонили вакцинацію від COVID-19

Користувачі розповідають про те, що в Хорватії нібито заборонили вакцинуватися від COVID-19. У постах посилаються на президента країни Зорана Мілановича, який «викрив брехню та поширення паніки COVID» і «заявив, що хорвати достатньо вакциновані».

ФАКТ: ​​Вакцинація проти COVID-19 у Хорватії триває. Згідно з останніми даними на 11 листопада, 1,99 млн хорватів отримали хоча б одну дозу вакцини, що становить 47,7% від усього населення. Президент Хорватії Зоран Міланович не говорив ні про заборону, ні про припинення вакцинації, а його цитату було вирвано з контексту.

Більше про цей міф тут: https://bit.ly/3kGXi2t

МІФ №4: В Україні запроваджують обов’язкові браслети з мітками для вакцинованих

Розповсюджують маніпулятивне відео про те, що український уряд нібито «без рішення суду» запроваджує «обов’язкове» носіння браслетів «з мітками на руці». Усіх, хто не має браслета – стверджується у відео – «припинять пускати» до громадських місць.

​​ФАКТ: Автор відео спотворив суть цитати міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка про роботу гірськолижних курортів у період новорічних свят. 5 листопада під час спілкування з журналістами Ляшко повідомив, що з огляду на епідеміологічну ситуацію та карантин у країні під час святкових днів курорти працюватимуть лише для людей, повністю вакцинованих проти COVID-19. Це обмеження стосуватиметься готелів при курортах, підйомників та канатних доріг, повідомив міністр охорони здоров’я. Саме готель зможе видавати такий браслет зі своєю назвою і він замінить сертифікат. Це звичайна практика, яка поширена, наприклад, в турецьких чи єгипетських готелях “все включено”, для того, щоб ідентифікувати власних гостей.

Більше у спростуванні: https://bit.ly/3owN5qA

МІФ №5: У вакцини Johnson & Johnson виявлено новий побічний ефект

Деякі сайти новин поширили інформацію про те, що у вакцини Janssen виробництва Johnson & Johnson було виявлено новий побічний ефект. Йдеться про рідкісний тип запалення хребта, яке в Європі нібито порекомендували додати до переліку офіційних побічних реакцій на вакцину.

ФАКТ: Новина, на яку посилаються ЗМІ, була опублікована помилково, Reuters зняв її з сайту. Поперечний мієліт (запалення частин спинного мозку) на цей час не було додано до списку можливих побічних ефектів вакцини COVID-19 Janssen. Всесвітня організація охорони здоров’я також не вказує поперечний мієліт як можливий побічний ефект від вакцини проти COVID-19 Janssen.

Більше у спростуванні: ​​https://bit.ly/3DxxRI0

МОЗ України