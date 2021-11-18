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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.11.21)

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За добу 17 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 20 591 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1478, медпрацівників – 377). 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 21 811 652 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

12554335

отримали одну дозу, усього

12554333

отримали дві дози, усього

9 257 319

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4086854

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5282413

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1536708

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1140493

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

297832

отримали одну дозу, усього

108754

отримали дві дози, усього

189078

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

124061

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

131902

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

30137

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

11732

Щеплення проводилось 1 090 мобільними бригадами з імунізації, 3 247 пунктами щеплення та 459 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3 907
  • летальних випадків –

752
  • одужало (особи) –

19633

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

114199
  • методом ПЛР —

56132
  • методом ІФА —

13840
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

44227

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3284008
  • одужало (особи) –

2704217
  • летальних випадків –

79506
  • проведено ПЛР-тестувань –

15348780

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3284008

20591

79506

752

2704217

19633

500285

1313,6

м. Київ

283880

1483

7055

47

242386

829

34439

1161,5

Вінницька

96647

929

2435

19

79167

399

15045

977,4

Волинська

88057

685

1806

20

73650

656

12601

1223,2

Дніпропетровська

219941

1892

7069

103

172288

2000

40584

1282,7

Донецька

145035

1203

4170

52

125303

1324

15562

828,6

Житомирська

128723

816

2832

14

107802

715

18089

1502,8

Закарпатська

75400

462

1920

11

64683

252

8797

702,2

Запорізька

161923

1240

3958

44

128793

2142

29172

1736,5

Івано-Франківська

116360

819

2724

22

98374

743

15262

1117,8

Київська

165593

976

3843

42

142698

1033

19052

1069,2

Кіровоградська

27340

214

1123

9

22600

110

3617

389,7

Луганська

54971

330

1859

14

42658

269

10454

1554,8

Львівська

201618

1021

5143

37

161863

708

34612

1380,8

Миколаївська

101033

900

2824

25

84263

964

13946

1250,0

Одеська

221260

1055

4834

54

167412

1278

49014

2064,8

Полтавська

116925

1100

2846

41

94111

879

19968

1445,5

Рівненська

114853

656

1922

13

100725

832

12206

1060,2

Сумська

120293

549

2354

31

102277

966

15662

1473,4

Тернопільська

99103

467

1856

9

87155

540

10092

974,2

Харківська

229143

759

5215

47

188939

537

34989

1320,6

Херсонська

74113

370

2322

24

50806

446

20985

2049,6

Хмельницька

131404

941

2762

20

111350

838

17292

1382,5

Черкаська

112307

729

1960

19

94154

374

16193

1364,4

Чернівецька

113608

258

2710

16

92002

271

18896

2100,1

Чернігівська

84478

737

1964

19

68758

528

13756

1394,9
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