Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.11.21)

За добу 17 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 20 591 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1478, медпрацівників – 377).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 21 811 652 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
12554335
|
отримали одну дозу, усього
|
12554333
|
отримали дві дози, усього
|
9 257 319
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4086854
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
5282413
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1536708
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1140493
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
297832
|
отримали одну дозу, усього
|
108754
|
отримали дві дози, усього
|
189078
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
124061
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
131902
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
30137
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
11732
Щеплення проводилось 1 090 мобільними бригадами з імунізації, 3 247 пунктами щеплення та 459 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
3 907
|
|
752
|
|
19633
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
114199
|
|
56132
|
|
13840
|
|
44227
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3284008
|
|
2704217
|
|
79506
|
|
15348780
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3284008
|
20591
|
79506
|
752
|
2704217
|
19633
|
500285
|
1313,6
|
м. Київ
|
283880
|
1483
|
7055
|
47
|
242386
|
829
|
34439
|
1161,5
|
Вінницька
|
96647
|
929
|
2435
|
19
|
79167
|
399
|
15045
|
977,4
|
Волинська
|
88057
|
685
|
1806
|
20
|
73650
|
656
|
12601
|
1223,2
|
Дніпропетровська
|
219941
|
1892
|
7069
|
103
|
172288
|
2000
|
40584
|
1282,7
|
Донецька
|
145035
|
1203
|
4170
|
52
|
125303
|
1324
|
15562
|
828,6
|
Житомирська
|
128723
|
816
|
2832
|
14
|
107802
|
715
|
18089
|
1502,8
|
Закарпатська
|
75400
|
462
|
1920
|
11
|
64683
|
252
|
8797
|
702,2
|
Запорізька
|
161923
|
1240
|
3958
|
44
|
128793
|
2142
|
29172
|
1736,5
|
Івано-Франківська
|
116360
|
819
|
2724
|
22
|
98374
|
743
|
15262
|
1117,8
|
Київська
|
165593
|
976
|
3843
|
42
|
142698
|
1033
|
19052
|
1069,2
|
Кіровоградська
|
27340
|
214
|
1123
|
9
|
22600
|
110
|
3617
|
389,7
|
Луганська
|
54971
|
330
|
1859
|
14
|
42658
|
269
|
10454
|
1554,8
|
Львівська
|
201618
|
1021
|
5143
|
37
|
161863
|
708
|
34612
|
1380,8
|
Миколаївська
|
101033
|
900
|
2824
|
25
|
84263
|
964
|
13946
|
1250,0
|
Одеська
|
221260
|
1055
|
4834
|
54
|
167412
|
1278
|
49014
|
2064,8
|
Полтавська
|
116925
|
1100
|
2846
|
41
|
94111
|
879
|
19968
|
1445,5
|
Рівненська
|
114853
|
656
|
1922
|
13
|
100725
|
832
|
12206
|
1060,2
|
Сумська
|
120293
|
549
|
2354
|
31
|
102277
|
966
|
15662
|
1473,4
|
Тернопільська
|
99103
|
467
|
1856
|
9
|
87155
|
540
|
10092
|
974,2
|
Харківська
|
229143
|
759
|
5215
|
47
|
188939
|
537
|
34989
|
1320,6
|
Херсонська
|
74113
|
370
|
2322
|
24
|
50806
|
446
|
20985
|
2049,6
|
Хмельницька
|
131404
|
941
|
2762
|
20
|
111350
|
838
|
17292
|
1382,5
|
Черкаська
|
112307
|
729
|
1960
|
19
|
94154
|
374
|
16193
|
1364,4
|
Чернівецька
|
113608
|
258
|
2710
|
16
|
92002
|
271
|
18896
|
2100,1
|
Чернігівська
|
84478
|
737
|
1964
|
19
|
68758
|
528
|
13756
|
1394,9