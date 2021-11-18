Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.11.21)

За добу 17 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 20 591 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1478, медпрацівників – 377).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 21 811 652 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 12554335 отримали одну дозу, усього 12554333 отримали дві дози, усього 9 257 319 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4086854 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5282413 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1536708 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1140493 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 297832 отримали одну дозу, усього 108754 отримали дві дози, усього 189078 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 124061 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 131902 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 30137 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 11732

Щеплення проводилось 1 090 мобільними бригадами з імунізації, 3 247 пунктами щеплення та 459 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3 907 летальних випадків – 752 одужало (особи) – 19633 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 114199 методом ПЛР — 56132 методом ІФА — 13840 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 44227 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3284008 одужало (особи) – 2704217 летальних випадків – 79506 проведено ПЛР-тестувань – 15348780

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України