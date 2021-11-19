Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (19.11.21)

За добу 18 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 555, медпрацівників – 331)
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 21 811 652 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
12 657 192
|
отримали одну дозу, усього
|
12657190
|
отримали дві дози, усього
|
9 448 782
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4129066
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
5324177
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1542945
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1153137
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
294 320
|
отримали одну дозу, усього
|
102857
|
отримали дві дози, усього
|
191463
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
120444
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
128737
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
31467
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
13672
Щеплення проводилось 1 085 мобільними бригадами з імунізації, 3 254 пунктами щеплення та 455 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
3637
|
|
725
|
|
22304
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
111735
|
|
55244
|
|
14346
|
|
42145
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3304058
|
|
2726521
|
|
80231
|
|
15461886
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3304058
|
20050
|
80231
|
725
|
2726521
|
22304
|
497306
|
1305,8
|
м. Київ
|
285662
|
1782
|
7096
|
41
|
243435
|
1049
|
35131
|
1184,9
|
Вінницька
|
97620
|
973
|
2457
|
22
|
79407
|
240
|
15756
|
1023,6
|
Волинська
|
88646
|
589
|
1824
|
18
|
74270
|
620
|
12552
|
1218,5
|
Дніпропетровська
|
221884
|
1943
|
7167
|
98
|
174367
|
2079
|
40350
|
1275,3
|
Донецька
|
146092
|
1057
|
4229
|
59
|
126968
|
1665
|
14895
|
793,1
|
Житомирська
|
129232
|
509
|
2842
|
10
|
108797
|
995
|
17593
|
1461,6
|
Закарпатська
|
75914
|
514
|
1931
|
11
|
64937
|
254
|
9046
|
722,1
|
Запорізька
|
163110
|
1187
|
4003
|
45
|
130179
|
1386
|
28928
|
1722,0
|
Івано-Франківська
|
117198
|
838
|
2737
|
13
|
99107
|
733
|
15354
|
1124,5
|
Київська
|
166538
|
945
|
3888
|
45
|
143580
|
882
|
19070
|
1070,2
|
Кіровоградська
|
27581
|
241
|
1133
|
10
|
22703
|
103
|
3745
|
403,5
|
Луганська
|
55249
|
278
|
1872
|
13
|
43215
|
557
|
10162
|
1511,4
|
Львівська
|
202635
|
1017
|
5191
|
48
|
163143
|
1280
|
34301
|
1368,4
|
Миколаївська
|
101942
|
909
|
2846
|
22
|
85273
|
1010
|
13823
|
1239,0
|
Одеська
|
222176
|
916
|
4886
|
52
|
169351
|
1939
|
47939
|
2019,5
|
Полтавська
|
117975
|
1050
|
2889
|
43
|
94978
|
867
|
20108
|
1455,7
|
Рівненська
|
115635
|
782
|
1938
|
16
|
101844
|
1119
|
11853
|
1029,6
|
Сумська
|
120955
|
662
|
2373
|
19
|
103073
|
796
|
15509
|
1459,0
|
Тернопільська
|
99499
|
396
|
1867
|
11
|
87574
|
419
|
10058
|
971,0
|
Харківська
|
229869
|
726
|
5251
|
36
|
190382
|
1443
|
34236
|
1292,2
|
Херсонська
|
74421
|
308
|
2343
|
21
|
51368
|
562
|
20710
|
2022,7
|
Хмельницька
|
132222
|
818
|
2791
|
29
|
112595
|
1245
|
16836
|
1346,0
|
Черкаська
|
112988
|
681
|
1981
|
21
|
94693
|
539
|
16314
|
1374,6
|
Чернівецька
|
113845
|
237
|
2716
|
6
|
92221
|
219
|
18908
|
2101,5
|
Чернігівська
|
85170
|
692
|
1980
|
16
|
69061
|
303
|
14129
|
1432,7