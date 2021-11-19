Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (19.11.21)

За добу 18 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 555, медпрацівників – 331)

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 21 811 652 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 12 657 192 отримали одну дозу, усього 12657190 отримали дві дози, усього 9 448 782 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4129066 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5324177 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1542945 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1153137 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 294 320 отримали одну дозу, усього 102857 отримали дві дози, усього 191463 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 120444 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 128737 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 31467 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 13672

Щеплення проводилось 1 085 мобільними бригадами з імунізації, 3 254 пунктами щеплення та 455 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3637 летальних випадків – 725 одужало (особи) – 22304 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 111735 методом ПЛР — 55244 методом ІФА — 14346 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 42145 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3304058 одужало (особи) – 2726521 летальних випадків – 80231 проведено ПЛР-тестувань – 15461886

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України