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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (19.11.21)

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За добу 18 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 555, медпрацівників – 331)

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 21 811 652 щеплення.

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

12 657 192

отримали одну дозу, усього

12657190

отримали дві дози, усього

9 448 782

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4129066

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5324177

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1542945

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1153137

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

294 320

отримали одну дозу, усього

102857

отримали дві дози, усього

191463

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

120444

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

128737

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

31467

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

13672

Щеплення проводилось 1 085 мобільними бригадами з імунізації, 3 254 пунктами щеплення та 455 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3637
  • летальних випадків –

725
  • одужало (особи) –

22304

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

111735
  • методом ПЛР —

55244
  • методом ІФА —

14346
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

42145

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3304058
  • одужало (особи) –

2726521
  • летальних випадків –

80231
  • проведено ПЛР-тестувань –

15461886

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3304058

20050

80231

725

2726521

22304

497306

1305,8

м. Київ

285662

1782

7096

41

243435

1049

35131

1184,9

Вінницька

97620

973

2457

22

79407

240

15756

1023,6

Волинська

88646

589

1824

18

74270

620

12552

1218,5

Дніпропетровська

221884

1943

7167

98

174367

2079

40350

1275,3

Донецька

146092

1057

4229

59

126968

1665

14895

793,1

Житомирська

129232

509

2842

10

108797

995

17593

1461,6

Закарпатська

75914

514

1931

11

64937

254

9046

722,1

Запорізька

163110

1187

4003

45

130179

1386

28928

1722,0

Івано-Франківська

117198

838

2737

13

99107

733

15354

1124,5

Київська

166538

945

3888

45

143580

882

19070

1070,2

Кіровоградська

27581

241

1133

10

22703

103

3745

403,5

Луганська

55249

278

1872

13

43215

557

10162

1511,4

Львівська

202635

1017

5191

48

163143

1280

34301

1368,4

Миколаївська

101942

909

2846

22

85273

1010

13823

1239,0

Одеська

222176

916

4886

52

169351

1939

47939

2019,5

Полтавська

117975

1050

2889

43

94978

867

20108

1455,7

Рівненська

115635

782

1938

16

101844

1119

11853

1029,6

Сумська

120955

662

2373

19

103073

796

15509

1459,0

Тернопільська

99499

396

1867

11

87574

419

10058

971,0

Харківська

229869

726

5251

36

190382

1443

34236

1292,2

Херсонська

74421

308

2343

21

51368

562

20710

2022,7

Хмельницька

132222

818

2791

29

112595

1245

16836

1346,0

Черкаська

112988

681

1981

21

94693

539

16314

1374,6

Чернівецька

113845

237

2716

6

92221

219

18908

2101,5

Чернігівська

85170

692

1980

16

69061

303

14129

1432,7
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