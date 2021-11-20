Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.11.21)

За добу 19 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 18250 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1463, медпрацівників – 380).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 22 417 288 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 12 755 986 отримали одну дозу, усього 12755984 отримали дві дози, усього 9 661 304 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4168221 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5364968 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1548837 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1166093 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 311316 отримали одну дозу, усього 98794 отримали дві дози, усього 212522 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 124671 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 140524 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 32229 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 13892

Щеплення проводилось 1 050 мобільними бригадами з імунізації, 3 143 пунктами щеплення та 457 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3594 летальних випадків – 664 одужало (особи) – 21979 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 99130 методом ПЛР — 49485 методом ІФА — 11843 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 37802 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3322308 одужало (особи) – 2748500 летальних випадків – 80895 проведено ПЛР-тестувань – 15511371

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України