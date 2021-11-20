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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.11.21)

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За добу 19 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 18250 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1463, медпрацівників – 380).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 22 417 288 щеплень.

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

12 755 986

отримали одну дозу, усього

12755984

отримали дві дози, усього

9 661 304

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4168221

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5364968

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1548837

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1166093

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

311316

отримали одну дозу, усього

98794

отримали дві дози, усього

212522

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

124671

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

140524

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

32229

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

13892

Щеплення проводилось 1 050 мобільними бригадами з імунізації, 3 143 пунктами щеплення та 457 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3594
  • летальних випадків –

664
  • одужало (особи) –

21979

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

99130
  • методом ПЛР —

49485
  • методом ІФА —

11843
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

37802

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3322308
  • одужало (особи) –

2748500
  • летальних випадків –

80895
  • проведено ПЛР-тестувань –

15511371

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3322308

18250

80895

664

2748500

21979

492913

1294,2

м. Київ

287146

1484

7136

40

244649

1214

35361

1192,6

Вінницька

98396

776

2474

17

79950

543

15972

1037,6

Волинська

89298

652

1837

13

74614

344

12847

1247,1

Дніпропетровська

223754

1870

7243

76

176781

2414

39730

1255,7

Донецька

147102

1010

4300

71

128549

1581

14253

758,9

Житомирська

129779

547

2863

21

109616

819

17300

1437,3

Закарпатська

76433

519

1940

9

65258

321

9235

737,2

Запорізька

164137

1027

4034

31

131491

1312

28612

1703,2

Івано-Франківська

117768

570

2747

10

99540

433

15481

1133,8

Київська

167503

965

3935

47

144351

771

19217

1078,5

Кіровоградська

27815

234

1143

10

22833

130

3839

413,6

Луганська

55504

255

1879

7

43979

764

9646

1434,7

Львівська

203652

1017

5218

27

163897

754

34537

1377,8

Миколаївська

102849

907

2863

17

86244

971

13742

1231,7

Одеська

223016

840

4930

44

170719

1368

47367

1995,4

Полтавська

118906

931

2930

41

96257

1279

19719

1427,5

Рівненська

116296

661

1956

18

102810

966

11530

1001,5

Сумська

121416

461

2392

19

104160

1087

14864

1398,3

Тернопільська

99835

336

1874

7

88065

491

9896

955,3

Харківська

230526

657

5292

41

192119

1737

33115

1249,9

Херсонська

74643

222

2363

20

51935

567

20345

1987,1

Хмельницька

132957

735

2803

12

113745

1150

16409

1311,9

Черкаська

113692

704

2019

38

95210

517

16463

1387,1

Чернівецька

114048

203

2729

13

92443

222

18876

2097,9

Чернігівська

85837

667

1995

15

69285

224

14557

1476,1
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