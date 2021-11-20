Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.11.21)

За добу 19 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 18250 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1463, медпрацівників – 380).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 22 417 288 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
12 755 986
|
отримали одну дозу, усього
|
12755984
|
отримали дві дози, усього
|
9 661 304
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4168221
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
5364968
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1548837
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1166093
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
311316
|
отримали одну дозу, усього
|
98794
|
отримали дві дози, усього
|
212522
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
124671
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
140524
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
32229
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
13892
Щеплення проводилось 1 050 мобільними бригадами з імунізації, 3 143 пунктами щеплення та 457 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
3594
|
|
664
|
|
21979
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
99130
|
|
49485
|
|
11843
|
|
37802
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3322308
|
|
2748500
|
|
80895
|
|
15511371
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3322308
|
18250
|
80895
|
664
|
2748500
|
21979
|
492913
|
1294,2
|
м. Київ
|
287146
|
1484
|
7136
|
40
|
244649
|
1214
|
35361
|
1192,6
|
Вінницька
|
98396
|
776
|
2474
|
17
|
79950
|
543
|
15972
|
1037,6
|
Волинська
|
89298
|
652
|
1837
|
13
|
74614
|
344
|
12847
|
1247,1
|
Дніпропетровська
|
223754
|
1870
|
7243
|
76
|
176781
|
2414
|
39730
|
1255,7
|
Донецька
|
147102
|
1010
|
4300
|
71
|
128549
|
1581
|
14253
|
758,9
|
Житомирська
|
129779
|
547
|
2863
|
21
|
109616
|
819
|
17300
|
1437,3
|
Закарпатська
|
76433
|
519
|
1940
|
9
|
65258
|
321
|
9235
|
737,2
|
Запорізька
|
164137
|
1027
|
4034
|
31
|
131491
|
1312
|
28612
|
1703,2
|
Івано-Франківська
|
117768
|
570
|
2747
|
10
|
99540
|
433
|
15481
|
1133,8
|
Київська
|
167503
|
965
|
3935
|
47
|
144351
|
771
|
19217
|
1078,5
|
Кіровоградська
|
27815
|
234
|
1143
|
10
|
22833
|
130
|
3839
|
413,6
|
Луганська
|
55504
|
255
|
1879
|
7
|
43979
|
764
|
9646
|
1434,7
|
Львівська
|
203652
|
1017
|
5218
|
27
|
163897
|
754
|
34537
|
1377,8
|
Миколаївська
|
102849
|
907
|
2863
|
17
|
86244
|
971
|
13742
|
1231,7
|
Одеська
|
223016
|
840
|
4930
|
44
|
170719
|
1368
|
47367
|
1995,4
|
Полтавська
|
118906
|
931
|
2930
|
41
|
96257
|
1279
|
19719
|
1427,5
|
Рівненська
|
116296
|
661
|
1956
|
18
|
102810
|
966
|
11530
|
1001,5
|
Сумська
|
121416
|
461
|
2392
|
19
|
104160
|
1087
|
14864
|
1398,3
|
Тернопільська
|
99835
|
336
|
1874
|
7
|
88065
|
491
|
9896
|
955,3
|
Харківська
|
230526
|
657
|
5292
|
41
|
192119
|
1737
|
33115
|
1249,9
|
Херсонська
|
74643
|
222
|
2363
|
20
|
51935
|
567
|
20345
|
1987,1
|
Хмельницька
|
132957
|
735
|
2803
|
12
|
113745
|
1150
|
16409
|
1311,9
|
Черкаська
|
113692
|
704
|
2019
|
38
|
95210
|
517
|
16463
|
1387,1
|
Чернівецька
|
114048
|
203
|
2729
|
13
|
92443
|
222
|
18876
|
2097,9
|
Чернігівська
|
85837
|
667
|
1995
|
15
|
69285
|
224
|
14557
|
1476,1