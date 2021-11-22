Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (22.11.21)

За добу 21 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 22 669 435 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 12 835 128 отримали одну дозу, усього 12835126 отримали дві дози, усього 9 834 309 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4196054 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5399540 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1553656 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1178011 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 99826 отримали одну дозу, усього 29382 отримали дві дози, усього 70444 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 34006 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 51365 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 9369 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 5086

Щеплення проводилось 529 мобільними бригадами з імунізації, 2 795 пунктами щеплення та 470 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2501 летальних випадків – 326 одужало (особи) – 10540 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 37163 методом ПЛР — 15526 методом ІФА — 2604 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 19033 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3340407 одужало (особи) – 2773490 летальних випадків – 81598 проведено ПЛР-тестувань – 15557638

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України