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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (22.11.21)

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За добу 21 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 22 669 435 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

12 835 128

отримали одну дозу, усього

12835126

отримали дві дози, усього

9 834 309

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4196054

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5399540

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1553656

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1178011

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

99826

отримали одну дозу, усього

29382

отримали дві дози, усього

70444

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

34006

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

51365

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

9369

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

5086

Щеплення проводилось 529 мобільними бригадами з імунізації, 2 795 пунктами щеплення та 470 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2501
  • летальних випадків –

326
  • одужало (особи) –

10540

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

37163
  • методом ПЛР —

15526
  • методом ІФА —

2604
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

19033

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3340407
  • одужало (особи) –

2773490
  • летальних випадків –

81598
  • проведено ПЛР-тестувань –

15557638

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3340407

7464

81598

326

2773490

10540

485319

1274,3

м. Київ

288063

358

7214

32

245958

764

34891

1176,8

Вінницька

99279

384

2516

19

80545

258

16218

1053,6

Волинська

89940

340

1851

10

75119

277

12970

1259,0

Дніпропетровська

225860

864

7368

59

181009

1090

37483

1184,7

Донецька

147920

402

4304

2

130098

799

13518

719,8

Житомирська

130616

385

2886

17

109972

202

17758

1475,3

Закарпатська

76912

190

1953

6

65684

165

9275

740,4

Запорізька

165236

446

4112

35

133180

777

27944

1663,4

Івано-Франківська

118413

102

2752

2

99725

79

15936

1167,2

Київська

168365

343

3944

9

144879

115

19542

1096,7

Кіровоградська

28201

190

1153

3

22939

65

4109

442,7

Луганська

55583

37

1882

0

44329

41

9372

1393,9

Львівська

204337

397

5222

3

164774

257

34341

1370,0

Миколаївська

104197

655

2888

12

88655

1291

12654

1134,2

Одеська

224122

451

5002

28

172200

677

46920

1976,6

Полтавська

119554

287

2960

16

96863

301

19731

1428,4

Рівненська

116736

161

1971

8

103207

282

11558

1003,9

Сумська

122072

205

2406

2

105095

431

14571

1370,7

Тернопільська

100288

156

1884

5

88673

308

9731

939,4

Харківська

231140

330

5372

39

195909

1410

29859

1127,0

Херсонська

74888

54

2375

6

52255

131

20258

1978,6

Хмельницька

133750

195

2817

7

114268

233

16665

1332,4

Черкаська

114224

272

2026

0

95778

303

16420

1383,5

Чернівецька

114327

121

2742

6

92966

225

18619

2069,3

Чернігівська

86384

139

1998

0

69410

59

14976

1518,6
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