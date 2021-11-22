Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (22.11.21)

За добу 21 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 22 669 435 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
12 835 128
|
отримали одну дозу, усього
|
12835126
|
9 834 309
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4196054
|
5399540
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1553656
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1178011
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
99826
|
отримали одну дозу, усього
|
29382
|
отримали дві дози, усього
|
70444
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
34006
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
51365
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
9369
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
5086
Щеплення проводилось 529 мобільними бригадами з імунізації, 2 795 пунктами щеплення та 470 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2501
|
|
326
|
|
10540
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
37163
|
|
15526
|
|
2604
|
|
19033
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3340407
|
|
2773490
|
|
81598
|
|
15557638
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3340407
|
7464
|
81598
|
326
|
2773490
|
10540
|
485319
|
1274,3
|
м. Київ
|
288063
|
358
|
7214
|
32
|
245958
|
764
|
34891
|
1176,8
|
Вінницька
|
99279
|
384
|
2516
|
19
|
80545
|
258
|
16218
|
1053,6
|
Волинська
|
89940
|
340
|
1851
|
10
|
75119
|
277
|
12970
|
1259,0
|
Дніпропетровська
|
225860
|
864
|
7368
|
59
|
181009
|
1090
|
37483
|
1184,7
|
Донецька
|
147920
|
402
|
4304
|
2
|
130098
|
799
|
13518
|
719,8
|
Житомирська
|
130616
|
385
|
2886
|
17
|
109972
|
202
|
17758
|
1475,3
|
Закарпатська
|
76912
|
190
|
1953
|
6
|
65684
|
165
|
9275
|
740,4
|
Запорізька
|
165236
|
446
|
4112
|
35
|
133180
|
777
|
27944
|
1663,4
|
Івано-Франківська
|
118413
|
102
|
2752
|
2
|
99725
|
79
|
15936
|
1167,2
|
Київська
|
168365
|
343
|
3944
|
9
|
144879
|
115
|
19542
|
1096,7
|
Кіровоградська
|
28201
|
190
|
1153
|
3
|
22939
|
65
|
4109
|
442,7
|
Луганська
|
55583
|
37
|
1882
|
0
|
44329
|
41
|
9372
|
1393,9
|
Львівська
|
204337
|
397
|
5222
|
3
|
164774
|
257
|
34341
|
1370,0
|
Миколаївська
|
104197
|
655
|
2888
|
12
|
88655
|
1291
|
12654
|
1134,2
|
Одеська
|
224122
|
451
|
5002
|
28
|
172200
|
677
|
46920
|
1976,6
|
Полтавська
|
119554
|
287
|
2960
|
16
|
96863
|
301
|
19731
|
1428,4
|
Рівненська
|
116736
|
161
|
1971
|
8
|
103207
|
282
|
11558
|
1003,9
|
Сумська
|
122072
|
205
|
2406
|
2
|
105095
|
431
|
14571
|
1370,7
|
Тернопільська
|
100288
|
156
|
1884
|
5
|
88673
|
308
|
9731
|
939,4
|
Харківська
|
231140
|
330
|
5372
|
39
|
195909
|
1410
|
29859
|
1127,0
|
Херсонська
|
74888
|
54
|
2375
|
6
|
52255
|
131
|
20258
|
1978,6
|
Хмельницька
|
133750
|
195
|
2817
|
7
|
114268
|
233
|
16665
|
1332,4
|
Черкаська
|
114224
|
272
|
2026
|
0
|
95778
|
303
|
16420
|
1383,5
|
Чернівецька
|
114327
|
121
|
2742
|
6
|
92966
|
225
|
18619
|
2069,3
|
Чернігівська
|
86384
|
139
|
1998
|
0
|
69410
|
59
|
14976
|
1518,6