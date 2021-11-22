Міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та гепатити — чудова нагода пройти безоплатну перевірку свого здоров'я

«Вірусні гепатити і ВІЛ не є вироком, якщо своєчасно розпочати лікування. Сучасні та ефективні лікарські засоби для людей із вірусними гепатитами та антиретровірусну терапію для пацієнтів із ВІЛ закуповують коштом державного бюджету, — говорить Ірина Руденко, генеральна директорка Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ України. — Усі, хто потребують лікування, отримують його безоплатно. Проте надважливо виявляти ці захворювання якомога раніше».

В Україні тестування на ВІЛ і гепатити є доступним. Пройти швидкий тест на вірусні гепатити та ВІЛ можна безоплатно у свого сімейного лікаря. Скористатись опцією швидкого тестування можна також на базі громадських організацій.

Найбільша пацієнтська організація БО «100% Життя» разом із Центром громадського здоров’я розробила карту пунктів тестування на гепатит. У цих медичних закладах можна пройти безкоштовне тестування на ВІЛ та гепатит.

Також можна замовити оральний тест на ВІЛ додому. Пройти скринінг, тобто визначити власні ризики інфікування ВІЛ, та замовити безкоштовний оральний тест на ВІЛ можна, скориставшись опцією «Хочу обстежитись» на сайті prozdorovia.in.ua.

«Цього року Міжнародний і Європейські тижні тестування проходять одночасно. Це дозволяє привернути більшу увагу до проблеми епідемій ВІЛ та вірусних гепатитів. Через пандемію COVID-19 ми бачимо суттєве зниження тестування. Це знижує рівень виявлення ВІЛ та вірусних гепатитів і відтерміновує доступ до профілактичних послуг та лікування», — говорить Лариса Гетьман, завідувачка відділу управління та протидії ВІЛ-інфекції Центру громадського здоров’я МОЗ України.

«Хочемо звернути увагу, що цьогоріч прийнято оновлені Стандарти з діагностики та лікування вірусних гепатитів, які наголошують, що кожен громадянин має хоча б раз у житті пройти тестування на вірусні гепатити й регулярно проходити повторне тестування у випадку наявності факторів ризику інфікування», — зазначає Ірина Іванчук, начальниця відділу вірусних гепатитів та опіоїдної залежності Центру громадського здоров’я МОЗ України.

За оціночними даними в Україні близько мільйона людей не знають про наявний у них гепатит С. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус.

«Це сумно усвідомлювати, особливо, коли ми розуміємо, що ці хвороби піддаються контролю. Гепатит виліковний більш ніж у 90% випадків. ВІЛ є хронічною хворобою, і завдяки лікуванню можна жити, без втрати якості життя. Я можу це стверджувати як людина, яка поборола гепатит і контролює ВІЛ, — говорить Дмитро Шерембей, голова БО «100% Життя». — Вчасне тестування — життєво важливе для початку лікування та зупинення передачі захворювання».

МОЗ України