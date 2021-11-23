23. 11. 2021
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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.11.21)

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За добу 22 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1058, медпрацівників – 231).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 22 939 693 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

12 914 335

отримали одну дозу, усього

12914333

отримали дві дози, усього

10 025 360

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4226441

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5430815

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1558498

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1189881

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

270258

отримали одну дозу, усього

79207

отримали дві дози, усього

191051

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

104134

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

122575

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

30161

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

13388

Щеплення проводилось 1020 мобільними бригадами з імунізації, 3 249 пунктами щеплення та 457 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2055
  • летальних випадків –

720
  • одужало (особи) –

23107

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

85820
  • методом ПЛР —

38099
  • методом ІФА —

9034
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

38687

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3353136
  • одужало (особи) –

2796597
  • летальних випадків –

82318
  • проведено ПЛР-тестувань –

15595737

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3353136

12729

82318

720

2796597

23107

474221

1245,2

м. Київ

289694

1631

7249

35

247424

1466

35021

1181,1

Вінницька

99685

406

2536

20

81232

687

15917

1034,0

Волинська

90511

571

1876

25

75451

332

13184

1279,8

Дніпропетровська

227170

1310

7416

48

182832

1823

36922

1166,9

Донецька

148849

929

4380

76

130915

817

13554

721,7

Житомирська

130723

107

2908

22

111403

1431

16412

1363,5

Закарпатська

77302

390

1968

15

66046

362

9288

741,4

Запорізька

166083

847

4132

20

134381

1201

27570

1641,2

Івано-Франківська

118547

134

2768

16

100275

550

15504

1135,5

Київська

169195

830

3971

27

145499

620

19725

1107,0

Кіровоградська

28322

121

1167

14

23064

125

4091

440,7

Луганська

55816

233

1903

21

45238

909

8675

1290,2

Львівська

204877

540

5267

45

166776

2002

32834

1309,8

Миколаївська

104678

481

2900

12

90004

1349

11774

1055,3

Одеська

224561

439

5042

40

173973

1773

45546

1918,7

Полтавська

120695

1141

3013

53

97593

730

20089

1454,3

Рівненська

117252

516

1985

14

104195

988

11072

961,7

Сумська

122327

255

2447

41

106303

1208

13577

1277,2

Тернопільська

100387

99

1895

11

89229

556

9263

894,2

Харківська

231547

407

5417

45

196542

633

29588

1116,7

Херсонська

74982

94

2402

27

52705

450

19875

1941,2

Хмельницька

134013

263

2846

29

115202

934

15965

1276,4

Черкаська

114809

585

2054

28

96536

758

16219

1366,6

Чернівецька

114498

171

2756

14

93631

665

18111

2012,9

Чернігівська

86613

229

2020

22

70148

738

14445

1464,7
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