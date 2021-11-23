Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.11.21)

За добу 22 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1058, медпрацівників – 231).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 22 939 693 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
отримали одну дозу, усього
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4226441
|
5430815
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
отримали одну дозу, усього
|
отримали дві дози, усього
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
104134
|
122575
|
30161
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
13388
Щеплення проводилось 1020 мобільними бригадами з імунізації, 3 249 пунктами щеплення та 457 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2055
|
|
720
|
|
23107
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
85820
|
|
38099
|
|
9034
|
|
38687
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3353136
|
|
2796597
|
|
82318
|
|
15595737
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3353136
|
12729
|
82318
|
720
|
2796597
|
23107
|
474221
|
1245,2
|
м. Київ
|
289694
|
1631
|
7249
|
35
|
247424
|
1466
|
35021
|
1181,1
|
Вінницька
|
99685
|
406
|
2536
|
20
|
81232
|
687
|
15917
|
1034,0
|
Волинська
|
90511
|
571
|
1876
|
25
|
75451
|
332
|
13184
|
1279,8
|
Дніпропетровська
|
227170
|
1310
|
7416
|
48
|
182832
|
1823
|
36922
|
1166,9
|
Донецька
|
148849
|
929
|
4380
|
76
|
130915
|
817
|
13554
|
721,7
|
Житомирська
|
130723
|
107
|
2908
|
22
|
111403
|
1431
|
16412
|
1363,5
|
Закарпатська
|
77302
|
390
|
1968
|
15
|
66046
|
362
|
9288
|
741,4
|
Запорізька
|
166083
|
847
|
4132
|
20
|
134381
|
1201
|
27570
|
1641,2
|
Івано-Франківська
|
118547
|
134
|
2768
|
16
|
100275
|
550
|
15504
|
1135,5
|
Київська
|
169195
|
830
|
3971
|
27
|
145499
|
620
|
19725
|
1107,0
|
Кіровоградська
|
28322
|
121
|
1167
|
14
|
23064
|
125
|
4091
|
440,7
|
Луганська
|
55816
|
233
|
1903
|
21
|
45238
|
909
|
8675
|
1290,2
|
Львівська
|
204877
|
540
|
5267
|
45
|
166776
|
2002
|
32834
|
1309,8
|
Миколаївська
|
104678
|
481
|
2900
|
12
|
90004
|
1349
|
11774
|
1055,3
|
Одеська
|
224561
|
439
|
5042
|
40
|
173973
|
1773
|
45546
|
1918,7
|
Полтавська
|
120695
|
1141
|
3013
|
53
|
97593
|
730
|
20089
|
1454,3
|
Рівненська
|
117252
|
516
|
1985
|
14
|
104195
|
988
|
11072
|
961,7
|
Сумська
|
122327
|
255
|
2447
|
41
|
106303
|
1208
|
13577
|
1277,2
|
Тернопільська
|
100387
|
99
|
1895
|
11
|
89229
|
556
|
9263
|
894,2
|
Харківська
|
231547
|
407
|
5417
|
45
|
196542
|
633
|
29588
|
1116,7
|
Херсонська
|
74982
|
94
|
2402
|
27
|
52705
|
450
|
19875
|
1941,2
|
Хмельницька
|
134013
|
263
|
2846
|
29
|
115202
|
934
|
15965
|
1276,4
|
Черкаська
|
114809
|
585
|
2054
|
28
|
96536
|
758
|
16219
|
1366,6
|
Чернівецька
|
114498
|
171
|
2756
|
14
|
93631
|
665
|
18111
|
2012,9
|
Чернігівська
|
86613
|
229
|
2020
|
22
|
70148
|
738
|
14445
|
1464,7