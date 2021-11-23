Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.11.21)

За добу 22 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1058, медпрацівників – 231).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 22 939 693 щеплення.

Щеплення проводилось 1020 мобільними бригадами з імунізації, 3 249 пунктами щеплення та 457 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2055 летальних випадків – 720 одужало (особи) – 23107 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 85820 методом ПЛР — 38099 методом ІФА — 9034 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 38687 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3353136 одужало (особи) – 2796597 летальних випадків – 82318 проведено ПЛР-тестувань – 15595737

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України